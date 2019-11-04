Футбол

Sports.ruSports.ruМатч с «Арсеналом» стал для «Спартака» 100-м на «Открытие Арене»

В матче 15-го тура РПЛ "Спартак" дома уступил тульскому "Арсеналу" (0:1). Это игра стала 100-й для москвичей на "Открытие Арене".
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Матч с «Арсеналом» стал для «Спартака» 100-м на «Открытие Арене»

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«Спартак» - «Арсенал»: прямая видеотрансляция для зарубежных поклонников РПЛ

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