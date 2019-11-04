Футбол

Матч ТВМатч ТВМатч с «Арсеналом» станет юбилейным для «Спартака» на родном стадионе

Спартак — Арсенал (Тула)
0 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Москва, Стадион «Спартак»
16′
Евгений Луценко
30′
Евгений Луценко
Илья Кутепов
Наиль Умяров
45′+2′
60′
Александр Денисов
68′
Кирилл Комбаров
Анри Хагуш
Гус Тил
Эсекиэль Понсе
72′
80′
Горан Чаушич
Игорь Горбатенко
Джано Ананидзе
Аяз Гулиев
84′
85′
Евгений Луценко
Эванс Кангва
Наиль Умяров
86′
Московский «Спартак» проведет юбилейный матч на домашнем стадионе «Открытие Арена». Матч 15-го тура РПЛ против тульского «Арсенала» станет 100-м для красно-белых на родной арене.
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