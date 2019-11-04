Московский «Спартак» проведет юбилейный матч на домашнем стадионе «Открытие Арена». Матч 15-го тура РПЛ против тульского «Арсенала» станет 100-м для красно-белых на родной арене.

Матч с «Арсеналом» станет юбилейным для «Спартака» на родном стадионе

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