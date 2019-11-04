Московский «Спартак» проведет юбилейный матч на домашнем стадионе «Открытие Арена». Матч 15-го тура РПЛ против тульского «Арсенала» станет 100-м для красно-белых на родной арене.

Матч с «Арсеналом» станет юбилейным для «Спартака» на родном стадионе

Политика Путин уволил одиннадцать генералов Следственного комитета, МЧС и МВД Президент России Владимир Путин освободил от должности нескольких сотрудников МВД, МЧС и Следственного комитета.

Армия и оружие В США назвали отстающую от России военную сферу Подполковник отметил, что Россия и Китай не упустят шанса использовать в своих целях эти недостатки американских военных.

Политика Украина заявила о готовности прекратить транзит газа с Россией Глава министерства энергетики Украины Алексей Оржель заявил, что Украина готова к остановке транспортировки газа с Россией.

Финансы Минфин оценил доходы бюджета от повышения НДС Федеральный бюджет получит более 2 трлн руб. в следующие три года от повышения ставки НДС до 20%.

Игры Авторы Terminator: Resistance показали начало игры и боевые сцены Оба сняты в разрешении 4K при частоте кадров 60. В первом ролике показано начало игры.

Происшествия Мужчина предупредил ФБР о российских «жучках» в ушах американцев В городе Питтсбург в США мужчина сообщил офису ФБР, что Россия якобы вживляет в американцев "жучков", чтобы управлять ими на расстоянии, передает РИА "Новости".

Общество Данные клиентов Альфа-банка утекли в Сеть Представитель Альфа-банка подтвердил РБК факт распространения персональных данных небольшого числа клиентов.

Наука Курильщики стареют быстрее, считают ученые В научном издании Naked Science сообщили, что ученые изучили 18 тысяч признаков, на которые может повлиять курение.

Политика В Совфеде ответили на призыв Киева вернуть задержанные в Крыму корабли 4 ноября МИД Украины направил России ноту, в которой потребовал вернуть задержанные в Керченском проливе украинские корабли.

Общество Русская предпринимательница вошла в число самых богатых в Финляндии Переехавшая из России в Финляндию 30 лет назад предпринимательница Марина Северина заняла пятое место в списке самых богатых людей Финляндии, сообщает телекомпания Yle со ссылкой на данные налоговых органов страны.

Политика Медведев ответил на слова Лукашенко о чужих войнах Председатель правительства России Дмитрий Медведев счел странным заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что его страну втягивали в чужие войны.

Общество В Госдуме планируют ввести налоговый вычет на фитнес-услуги Летом 2020 года у россиян может появиться возможность оформления налогового вычета на фитнес-услуги.

Здоровье Россияне подсели на антидепрессанты С января по август нынешнего года россияне купили 5,5 млн упаковок успокоительных средств почти на три миллиарда рублей.

Авто АвтоВАЗ объяснил причину хлипкого кузова своих автомобилей Почему раньше машины делали из толстого металла, а сейчас – из тонкого, объяснил специалист пресс-центра «АвтоВАЗа» Стас Березий в очередном выпуске программы «В самом деле».

Шоу-бизнес Асмус пожаловалась на травлю из-за эротической сцены Российская актриса Кристина Асмус пожаловалась на травлю в социальных сетях.

Общество На юго-востоке Москвы начался «Русский марш» Ежегодное шествие националистов "Русский марш", которое традиционно проходит 4 ноября в День народного единства, началось в районе Люблино, передает корреспондент ТАСС.

Шоу-бизнес Пугачеву отказались допрашивать по делу о покушении на Киркорова Дело о подготовке теракта на концерте Киркорова в июле 2017 года повторно направили в суд Махачкалы.

Происшествия В Москве убит глава центра «Э» по Ингушетии В Москве застрелен начальник центра противодействия экстремизму МВД РФ по Ингушетии Ибрагим Эльджаркиев, пишет ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.