Футбол
Матч ТВМатч с «Арсеналом» станет юбилейным для «Спартака» на родном стадионе
Московский «Спартак» проведет юбилейный матч на домашнем стадионе «Открытие Арена». Матч 15-го тура РПЛ против тульского «Арсенала» станет 100-м для красно-белых на родной арене.
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Авто
Сильные аргументы Land Rover Defender V8 2019
Car.ru 02 ноября в 01:11
Общество
Путин подписал закон о штрафах за производство порошкового алкоголя
Глава РФ Владимир Путин подписал закон об административных штрафах до 500 тысяч рублей за производство или оборот порошкового алкоголя.
News.ru 10:47
Армия и оружие
The National Interest напомнил о последнем секретном самолете СССР
Актуальные Новости 02 ноября в 10:30
Общество
Путин и патриарх Кирилл посетили выставку «Память поколений» в Манеже
Российский президент Владимир Путин и Патриарх Московский и всея Руси Кирилл посетили выставку «Память поколений: Великая Отечественная война в изобразительном искусстве», которая проходит в Манеже.
RT на русском 06:14
Политика
Украина потребовала вернуть задержанные в Керченском проливе корабли
В конце ноября 2018 года российские пограничники задержали в Керченском проливе три корабля ВМС Украины (артиллерийские катера «Бердянск» и «Никополь» рейсовый буксир «Яны Капу»), а также украинских моряков.
РБК 07:30
Общество
Против судебных приставов подали иск на 100 трлн рублей
Рекордный по сумме иск о компенсации морального ущерба был подан в Российской Федерации.
REGNUM 06:50
Армия и оружие
Лавров назвал аль-Багдади порождением США
Глава МИД добавил, что аль-Багдади «является - являлся, если он уже мертв - порождением Соединенных Штатов».
ТК Звезда 01 ноября в 17:47
Энергетика
На Украине заявили о росте транзита российского газа
Непосредственно за октябрь, подчеркивает «Укртрансгаз», транзит газа из России по территории Украины составил 6,97 млрд кубометров — это на 5,2% больше, чем за октябрь прошлого года.
REGNUM 07:00
Шоу-бизнес
Муж Лолиты прокомментировал причину их развода
Пятый муж певицы Лолиты Милявской Дмитрий Иванов рассказал о причинах разрыва пары, пишет издание Starhit.
Inc-news.ru 11:41
Политика
В ЕС заявили о продлении Черногорией и Норвегией санкций против России
Глава дипломатии ЕС Федерика Могерини заявила, что Черногория, Албания, Норвегия и Украина присоединились к решению Евросоюза о продлении индивидуальных санкций в отношении ряда физических и юридических лиц России и Украины.
RT на русском 10:51
Шоу-бизнес
Асмус пожаловалась на травлю из-за эротической сцены
Российская актриса Кристина Асмус пожаловалась на травлю в социальных сетях.
News.ru 06:49
Армия и оружие
Британия пригрозила России противолодочными самолетами
Сообщается, что всего королевские ВВС рассчитывают получить 9 новых противолодочных самолетов этой серии, которые разрабатываются на базе американского лайнера Boeing 737-800.
Дни24 01 ноября в 10:32
Гаджеты
Apple создаст смартфон с обернутым вокруг корпуса дисплеем
Напомним, что смартфоны с обернутым вокруг корпуса дисплеем не являются чем-то уникальным.
Ferra вчера в 12:04
Армия и оружие
На Украине изобрели «несбиваемую» сверхзвуковую ракету
Украинские инженеры днепровского конструкторского бюро «Южное» представили противокорабельную сверхзвуковую ракету «Молния».
Известия вчера в 05:33
Шоу-бизнес
Максим Галкин рассказал о материнстве Аллы Пугачевой
Юморист Максим Галкин опубликовал семейное видео со своими шестилетними детьми Лизой и Гарри, рассказав о материнстве своей супруги певицы Аллы Пугачевой.
Слово и Дело вчера в 11:53
Шоу-бизнес
Ланового не стали госпитализировать после прерванного спектакля
Российскому актеру Василию Лановому стало плохо во время спектакля в Театре Вахтангова. По информации СМИ, у него резко подскочило давление.
Газета.Ru 11:03
Происшествия
На севере Греции задержали грузовик с 80 нелегальными мигрантами
Грузовик, перевозивший более 80 нелегальных мигрантов, задержали в понедельник утром в районе города Ксанти на северо-востоке Греции, людям грозила смерть от удушья, сообщает местное издание Xanthinews.
РИА Новости 08:28
Общество
Прокуратура и ФНС отчитались о проверке единоросса Метельского
Прокуратура допустила, что Метельский или его родственники могли нарушить налоговое законодательство, этим вопросом займется московское управление Федеральной налоговой службы.
Ведомости вчера в 10:23
Финансы
Спекулянты уверены, что курс доллара сформировал вершину
Крупные спекулянты сократили ставки на рост курса доллара до минимальных значений с июня 2018 года, сообщает CFTC.
Profinance.ru 07:26
Футбол
Крылья Советов — Рубин 0:0
Спорт-Экспресс 10:23
Религия
Православные отмечают праздник Казанской иконы Божией Матери
В православных храмах пройдут торжественные службы 4 ноября, в День народного единства, верующие отмечают еще один праздник — день Казанской "осенней" иконы Божией Матери.
SM News вчера в 16:15
Кино
Вышел новый трейлер «Нового папы»
Российская газета 08:18
Политика
Зеленский подписал закон о судебной реформе
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ «О внесении изменений в некоторые законы Украины о деятельности органов судейского самоуправления».
Украина.ру 09:13
Армия и оружие
Военные НАТО начали учения на границе с Россией
В Литве стартовали военные учения НАТО «Железный волк» с участием представителей 11 стран-членов Североатлантического альянса.
Lenta.ru 03:35
Общество
В Москве прошли два «Русских марша»
Коммерсантъ 06:06
Политика
Песков рассказал о проблемах здравоохранения
Песков указал, что власти выделили огромные средства на развитие здравоохранения и сейчас идет речь о том, как их применить максимально эффективно.
Известия вчера в 14:20
Игры
PC-версия Red Dead Redemption 2: перенос персонажа и новые скриншоты
До одной из главных сенсаций года, выхода на РС вестерна Red Dead Redemption 2, осталась пара дней.
Игромания.ру 02 ноября в 08:39
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Смартфон Samsung Galaxy S11 получит камеру на 108 Мп
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