Футбол

Матч ТВМатч ТВМатч с «Арсеналом» станет юбилейным для «Спартака» на родном стадионе

Московский «Спартак» проведет юбилейный матч на домашнем стадионе «Открытие Арена». Матч 15-го тура РПЛ против тульского «Арсенала» станет 100-м для красно-белых на родной арене.
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