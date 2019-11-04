РПЛ

Матч ТВМатч ТВМатч с «Арсеналом» станет юбилейным для «Спартака» на родном стадионе

Спартак — Арсенал (Тула)
0 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Москва, Стадион «Спартак»
16′
Евгений Луценко
30′
Евгений Луценко
Илья Кутепов
Наиль Умяров
45′+2′
60′
Александр Денисов
68′
Кирилл Комбаров
Анри Хагуш
Гус Тил
Эсекиэль Понсе
72′
80′
Горан Чаушич
Игорь Горбатенко
Джано Ананидзе
Аяз Гулиев
84′
85′
Евгений Луценко
Эванс Кангва
Наиль Умяров
86′
Московский «Спартак» проведет юбилейный матч на домашнем стадионе «Открытие Арена». Матч 15-го тура РПЛ против тульского «Арсенала» станет 100-м для красно-белых на родной арене.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Матч с «Арсеналом» станет юбилейным для «Спартака» на родном стадионе

Матч ТВ07:48

«Спартак» - «Арсенал»: прямая видеотрансляция для зарубежных поклонников РПЛ

Sport.ru11:14

«Спартак» — «Арсенал». Видеотрансляция

Sport24.ru09:22

Матч с «Арсеналом» станет юбилейным для «Спартака» на родном стадионе

Sportbox.RU07:48

Матч с «Арсеналом» стал для «Спартака» 100-м на «Открытие Арене»

Sports.ru13:46

«Спартак» проведет сотый матч на «Открытие Арене»

Спорт-Экспресс07:15

«Спартак» – «Арсенал». 04.11.2019. Где смотреть матч онлайн

Bookmaker-ratings.ru02 ноября в 07:54
Показать все источники
Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 16:25, Ашберн
Общество

На юго-востоке Москвы начался «Русский марш»

ТАСС 05:48
Происшествия

Убитого в Москве главу центра «Э» по Ингушетии похоронили

РБК 08:42
Футбол

«Барселона» пытается скрыть травму Дембеле

По информации источника, француз получил травму мышцы бедра левой ноги в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов против «Славии» (2:1). Отмечается, что каталонский клуб пытается скрыть эту информацию, как по ходу текущего сезона делал с форвардом Лионелем Месси.
Матч ТВ 15:44
Хоккей

Американский хоккеист назвал тренера КХЛ «долбанутым»

Американский хоккеист Тим Стэплтон назвал тренера московского "Динамо" Владимира Крикунова долбанутым.
Газета.Ru 05:52
Шоу-бизнес

Оксана Воеводина впервые показала сына от экс-короля Малайзии

В Сети появилось первое видео, на кадрах которого русская красавица Оксана Воеводина впервые показывает лицо своего шестимесячного сына Исмаила Леона, отцом которого, напомним, является бывший король Малайзии Фарис Мухаммад V. Малыш сейчас продолжает знакомиться с миром, у него активно режутся зубки.
Телепрограмма 01 ноября в 23:03
Энергетика

«Нафтогаз» раскрыл суть нового иска к «Газпрому»

Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко на своей странице в Facebook подробно рассказал о новых исковых требованиях компании к «Газпрому».
РБК 14:38
Происшествия

Один человек погиб при столкновении трех машин в Ленобласти

ТАСС 14:57
Общество

Русская предпринимательница вошла в число самых богатых в Финляндии

Переехавшая из России в Финляндию 30 лет назад предпринимательница Марина Северина заняла пятое место в списке самых богатых людей Финляндии, сообщает телекомпания Yle со ссылкой на данные налоговых органов страны.
Московский Комсомолец 11:08
Политика

В Совфеде ответили на призыв Киева вернуть задержанные в Крыму корабли

Инцидент в Керченском проливе В ноябре прошлого года три украинских военных корабля нарушили границу России, войдя во временно закрытую акваторию территориального моря.
РИА Новости 14:42
Политика

МИД Украины выразил протест в связи с якобы поездкой депутата ГД в Донбасс

Министерство иностранных дел Украины выразило "решительный протест" в связи с якобы поездкой депутата Госдумы и председателя партии "Родина" в Донбасс, соответствующее заявление опубликовано в понедельник на сайте министерства.
РИА Новости 15:49
Фигурное катание

Загитова хочет прыгнуть с парашютом

Газета.Ru 09:00
Киберспорт

CeMaTheSlayeR выступит за HellRaisers на Dota Summit 11

Dota2.ru 14:38
Наука

Опровергнут популярный миф о Земле

Lenta.ru 01 ноября в 09:45
Технологии

«Microsoft» представляет обновленный логотип браузера Edge

Компания «Microsoft» обновляет логотип своего нового браузера Edge, основывающегося на движке Chromium.
ГЛАС.RU вчера в 02:05
Политика

Медведев ответил на слова Лукашенко о чужих войнах

Председатель правительства России Дмитрий Медведев счел странным заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что его страну втягивали в чужие войны.
Lenta.ru 06:55
Футбол

Дзюба отреагировал на сравнения его с братьями Кличко

Форвард «Зенита» Артем Дзюба прокомментировал слова капитана «Лейпцига» Вилли Орбана, назвавшего его третьим братом боксеров Виталия и Владимира Кличко.
Sportbox.RU 15:29
Космос

Американскую связь на российском сегменте МКС заменят на отечественную

Американские средства связи на российском сегменте Международной космической станции (МКС) с 2020 года будут заменены на оборудование отечественного производства.
REGNUM 31 октября в 20:56
Политика

Опубликованы первые показания по делу об импичменте Трампа

Демократы в конгрессе США опубликовали первые расшифровки показаний по делу об импичменте президента страны Дональда Трампа, сообщается на сайте комитета палаты представителей по разведке США.
Газета.Ru 13:44
Политика

Климкин призвал назло всем сделать из Украины державу

Бывший украинский министр иностранных дел Павел Климкин прокомментировал статью The Washington Post о том, что американский лидер Дональд Трамп ненавидит Украину.
Известия вчера в 18:20
Политика

Жена экс-генпрокурора Украины сложила полномочия в Раде

Депутат Верховной рады от фракции "Европейская солидарность" Ирина Луценко подала заявление об уходе с поста депутата, сообщают украинские СМИ со ссылкой на источники в аппарате парламента.
Газета.Ru 14:29
Общество

Зеленский пообещал найти всех заказчиков убийства Гандзюк

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что найдёт всех заказчиков убийства советницы мэра Херосна и активистки Екатерины Гандзюк.
News.ru 15:51
Шоу-бизнес

Ева Польна сообщила, что состояние ее дочери стабилизировалось

Певица Ева Польна рассказала, что состояние ее дочери стабилизировалось, "она находится под контролем врачей".
Российская газета 15:30
Наука

Заядлые курильщики выглядят старше своего возраста

Курильщики, как выяснилось, выглядят гораздо старше своих лет. Об этом сообщает Naked Science.
Вечерний курьер 16:03
Политика

Путин уволил более десяти генералов СК, МВД и МЧС

Президент Владимир Путин подписал указ об освобождении от должности нескольких высокопоставленных сотрудников Следственного комитета России, МВД и МЧС.
РБК 12:49
Политика

Киев предложил Таллину вместе бороться против «Северного потока-2»

Как заявлено 4 ноября на правительственном портале Украины, украинский премьер-министр Алексей Гончарук предложил главе МИД Эстонии Урмасу Рейнсалу совместно бороться против газопровода "Северный поток-2" из России в Германию по дну Балтийского моря.
Российская газета 14:27
Футбол

CAS рассмотрит апелляцию «Челси» о снятии трансферного запрета

Спортивный арбитражный суд (CAS) рассмотрит апелляцию "Челси" 20 ноября.
Soccer.ru 07:23
Авто

Ford продемонстрирует внедорожник Bronco весной

Прямым конкурентом для модели от Ford станет Jeep Wrangler. Официальная премьера состоится уже весной будущего года.
Daily-Motor.Ru 10:43
Экономика

Сколько стоит сходить в магазин в Сыктывкаре: подборка цен на продукты

Корреспонденты РrоГорода сходили в магазин одного из популярных среди горожан "сетевиков" и купил самые необходимые съестные припасы.
Pro Город Сыктывкар вчера в 04:40
Космос

Грузовой корабль Cygnus доставил на МКС «космическую духовку»

Астронавты Кристина Кук и Джессика Мейр c МКС зацепили грузовой корабль Cygnus, который успешно доставил 8,2 тыс. фунтов (3719 кг) научного оборудования, снаряжения и техники в орбитальную лабораторию.
Портал Поиск 07:08
Экономика

МВФ назвал страну с самым быстрым ожидаемым ростом экономики

По данным Международного валютного фонда, экономический рост Гайаны, страны с населением в 780 тыс. человек, которая соседствует с Бразилией и Венесуэлой в северо-восточной части Южной Америки, достигнет 86%.
РБК 13:34
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Спартак
Спортивный клуб
Российский профессиональный футбольный клуб из Москвы, один из самых популярных футбольных клубов страны. Основан 18 апреля 1922 года. Самый титулованный футбольный клуб России. 12-кратный чемпион СССР, 10-кратный чемпион России, 10-кратный обладатель Кубка СССР, 3-кратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка России, 6-кратный обладатель Кубка Содружества, полуфиналист трёх главных клубных европейских турниров. С советских времён распространено клише «„Спартак“ - народная команда». Фарм-клуб «Спартака» - «Спартак-2» - выступает в Футбольной национальной лиге.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное