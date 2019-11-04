РПЛ

Матч ТВМатч ТВМатч с «Арсеналом» станет юбилейным для «Спартака» на родном стадионе

Московский «Спартак» проведет юбилейный матч на домашнем стадионе «Открытие Арена». Матч 15-го тура РПЛ против тульского «Арсенала» станет 100-м для красно-белых на родной арене.
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Матч с «Арсеналом» стал для «Спартака» 100-м на «Открытие Арене»

Sports.ru13:46

«Спартак» проведет сотый матч на «Открытие Арене»

Спорт-Экспресс07:15

«Спартак» — «Арсенал». Видеотрансляция

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Матч с «Арсеналом» станет юбилейным для «Спартака» на родном стадионе

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Матч с «Арсеналом» станет юбилейным для «Спартака» на родном стадионе

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«Спартак» - «Арсенал»: фоторепортаж

Sport.ru16:43

«Спартак» – «Арсенал». 04.11.2019. Где смотреть матч онлайн

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