Футбол

Евро-футбол.руЕвро-футбол.руМатч с Самедовым и Павлюченко собрал аншлаг в любительской лиге

В рамках 22-го тура любительской футбольной лиги Подмосковья ногинское «Знамя» разгромило «Витязь» из Подольска (3:0). Матч проходил на стадионе «Автомобилист» при участии экс-игроков «Спартака» Александра Самедова, Романа Павлюченко и Александра Шешукова и собрал аншлаг.
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Самедов и Павлюченко собрали нереальный аншлаг в матче любительской лиги. Фото

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Самедов дебютировал за «Знамя», Павлюченко забил гол

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Самедов дебютировал за «Знамя», Павлюченко забил гол

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Самедов дебютировал за «Знамя» с разгромной победы

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Матч с участием Павлюченко и Самедова в Д4 собрал аншлаг – более четырех тысяч зрителей

Бомбардир.ру08:26

Матч любительской лиги с участием Самедова и Павлюченко собрал четыре тысячи зрителей

Советский спорт03:50
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Протоиерей Смирнов назвал российских мужчин национальной трагедией

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Политика

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В фильме Wrinkles the Clown рассказывается о клоуне, от которого пришли в ужас жители юго-западной части Флориды, после того, как в 2014 году в Сети появилось вирусное видео актера, который вылезал из-под детской кроватки в образе циркового персонажа и страшном гриме.
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Компания Israel Weapon Industries (IWI) представила новую штурмовую (автоматическую) винтовку собственной разработки и производства "Арад".
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