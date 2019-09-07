Футбол
Евро-футбол.руМатч с Самедовым и Павлюченко собрал аншлаг в любительской лиге
В рамках 22-го тура любительской футбольной лиги Подмосковья ногинское «Знамя» разгромило «Витязь» из Подольска (3:0). Матч проходил на стадионе «Автомобилист» при участии экс-игроков «Спартака» Александра Самедова, Романа Павлюченко и Александра Шешукова и собрал аншлаг.
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Автоматически обработаны 6983 источника, обновлено в 08:43, Вашингтон
Культура
Нино Катамадзе призналась в любви к россиянам
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Коммерсантъ 07:31
Политика
Песков объяснил, почему Путин вручную руководит ситуацией в Приангарье
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РИА Новости 08:24
Шоу-бизнес
Дмитрий Шепелев подготавливает сына Жанны Фриске к заграничной жизни
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Политика
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Осипов лидирует на выборах главы Забайкалья
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Шамира Симонова и Наталия Карпенко помогают родителям детей с тяжелыми заболеваниями
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ТАСС 06:38
Общество
Протоиерей Смирнов назвал российских мужчин национальной трагедией
Председатель патриаршей комиссии по делам семьи, защите материнства и детства протоиерей Димитрий Смирнов назвал российских мужчин национальной трагедией.
Известия 05:14
Единоборства
Макгрегор хочет провести реванш с Хабибом в Москве
Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегор заявил, что он хотел бы провести реванш с россиянином Хабибом Нурмагомедовым в Москве.
Bookmaker-ratings.ru 01:23
Политика
Явка по электронному голосованию к часу дня составила 51,5%
"Явка на электронном голосовании на 13 часов составила 51,5%", – говорится в сообщении Общественного штаба по контролю и наблюдению за выборами в телеграм-канале.
Москва 24 06:16
Политика
Протестующие в Гонконге попросили поддержки США
Известия 07:00
Политика
Аксенов ответил на зарубежные высказывания о выборах в Крыму
Глава Республики Крым Сергей Аксенов заявил, что власти региона не будут обращать никакого внимания на звучащие с Украины и из некоторых западных стран заявления о нелегитимности итогов сегодняшних выборов на полуострове.
Российская газета 06:52
Политика
Нетаньяху намерен приехать в Россию для встречи с Путиным
Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что может приехать в Россию для встречи с российским президентом Владимиром Путиным в течение недели.
RT на русском 06:32
Политика
Освобожденных украинских моряков наградили
На Украине наградили 24 моряков, прибывших в Киев в рамках российского-украинского обмена заключенными.
Lenta.ru вчера в 10:54
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В столице полиция задержала 61-летнюю пенсионерку, которую подозревают в жестоком убийстве мужчины и женщины.
Российская газета 03:02
Политика
Назван срок поставок С-400 в Индию
Поставки в Индию российских зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400 завершатся через 18-19 месяцев.
Lenta.ru 07:53
Шоу-бизнес
Экс-король Малайзии жалеет о браке с Оксаной Воеводиной
Ранее Оксана Воеводина в своем посте в Instagram написала, что, возможно, если она расскажет правду о том, что произошло, ей станет лучше Бывший король Малайзии Мухаммад V заявил, что сожалеет о браке с "Мисс Москва - 2015" Оксаной Воеводиной, сообщает New Straits Times.
Аргументы и Факты 06 сентября в 16:18
Происшествия
На Таймыре нашли пропавший вертолет Ми-2
Спасатели обнаружили недалеко от города Дудинка на Таймыре сгоревшие останки частного вертолета Ми-2.
Газета.Ru 06:22
Кино
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РИА Новости 05:28
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Москалькова предложила Москве и Киеву подписать соглашение о закрытии дел
России и Украине следует заключить межгосударственное соглашение, которое позволит на паритетных началах прекращать уголовное преследование в отношении граждан обеих стран.
РБК 02:19
Политика
Пилот рассказал об экстремальной посадке борта с Путиным
Экс-пилот президентского Ил-96 Владимир Федорушкин рассказал о внештатной ситуации на борту с главой государства Владимиром Путиным, передает НТВ.
Газета.Ru 06:52
Армия и оружие
Израильская компания IWI представила новую штурмовую винтовку Arad
Компания Israel Weapon Industries (IWI) представила новую штурмовую (автоматическую) винтовку собственной разработки и производства "Арад".
Военное обозрение 06:30
Футбол
Гильерме откровенно рассказал о своей ошибке в матче с Шотландией
Понимаем, что должны взять очки. Победа над Шотландией для нас была важна. Это была игра за шесть очков, как говорил Черчесов.
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Политика
Пушков призвал главу Пентагона «проснуться»
Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление главы Пентагона Марка Эспера о том, что России "нужно изменить свое поведение" Ранее министр обороны США заявил, что Россия продолжает содействовать нестабильности, и ей нужно изменить свое поведение.
РИА Новости 06:06
Политика
Сбор кедровых шишек снизил явку на выборах главы Республики Алтай
Жители Республики Алтай предпочли участию в выборах губернатора и депутатов регионального парламента Республики Алтай сбор кедровых шишек.
Sibnet Новости 07:19