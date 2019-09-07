Футбол

Евро-футбол.руЕвро-футбол.руМатч с Самедовым и Павлюченко собрал аншлаг в любительской лиге

В рамках 22-го тура любительской футбольной лиги Подмосковья ногинское «Знамя» разгромило «Витязь» из Подольска (3:0). Матч проходил на стадионе «Автомобилист» при участии экс-игроков «Спартака» Александра Самедова, Романа Павлюченко и Александра Шешукова и собрал аншлаг.
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Самедов и Павлюченко собрали нереальный аншлаг в матче любительской лиги. Фото

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Самедов дебютировал за «Знамя», Павлюченко забил гол

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Бомбардир.ру08:26

Матч любительской лиги с участием Самедова и Павлюченко собрал четыре тысячи зрителей

Советский спорт03:50
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