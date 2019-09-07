Футбол
Евро-футбол.руМатч с Самедовым и Павлюченко собрал аншлаг в любительской лиге
В рамках 22-го тура любительской футбольной лиги Подмосковья ногинское «Знамя» разгромило «Витязь» из Подольска (3:0). Матч проходил на стадионе «Автомобилист» при участии экс-игроков «Спартака» Александра Самедова, Романа Павлюченко и Александра Шешукова и собрал аншлаг.
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Происшествия
В Сети появилось фото задержанного за нападение на Эллу Памфилову
В Сети появились фото задержанного за нападение на Эллу Памфилову Башита Карабалаева.
Газета.Ru 06:47
Происшествия
В Волгограде скончался кандидат в депутаты облдумы
Кандидат в депутаты областной думы от партии КПРФ Вадим Чистяков находился на избирательном участке с членами участковой комиссии.
REGNUM 05:43
Наука
Новозеландский профессор не нашел мочи чудовища в Лох-Нессе
Международная команда ученых, которую возглавляет профессор новозеландского университета Отаго Нил Джемелл, пришла к выводу, что легендарного чудовища Несси, иначе известного как лох-несское, не существует.
Вести.Ru 05 сентября в 07:18
Единоборства
Хабиб Нурмагомедов победил Дастина Порье
Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов победил американского спортсмена Дастина Порье и защитил титул чемпиона UFC в легком весе.
BFM.ru вчера в 17:25
Политика
Александр Беглов проголосовал на выборах главы Петербурга
Российская газета 03:36
Политика
Система электронного голосования в Москве остановлена из-за сбоя
В системе онлайн-голосования в Москве произошел второй сбой за день, ее работа приостановлена, сообщил ТАСС заместитель руководителя департамента информационных технологий Москвы Артем Костырко.
Ведомости 05:39
Происшествия
На режимном объекте Роскосмоса задержали 14 человек
Служба безопасности Научно-испытательного центра ракетно-космической промышленности (НИЦ РКП, входит в госкорпорацию "Роскосмос") задержала в воскресенье 14 человек, которые планировали проникнуть на территорию предприятия.
ТАСС 06:38
Политика
Нидерланды потребовали от России выдать свидетеля по делу MH17
Генеральная прокуратура Нидерландов потребовала от России выдать Владимира Цемаха, вызволенного из украинской тюрьмы в рамках обмена заключенными.
Lenta.ru вчера в 17:57
Происшествия
На Таймыре нашли пропавший вертолет Ми-2
Газета.Ru 06:22
Политика
В Сети высмеяли слова Порошенко про обмен заключенными
Значительное число пользователей выражает радость по поводу освобождения украинских заключенных и благодарит как нынешние украинские власти, так и Порошенко.
РИА Новости вчера в 22:49
Происшествия
Участницы Pussy Riot сообщили о своем задержании в Москве
Полиция задержала 15 участников Pussy Riot и сообщества художников «Культраб», в том числе Надежду Толоконникову, Веронику Никульшину и Александра Софеева.
Ведомости вчера в 12:59
Происшествия
В Туве обстреляли автобус с журналистами и наблюдателями
МВД Республики Тувы проводит проверку после нападения на границе региона и Красноярского края на автобус с журналистами местного «8 канала» и наблюдателями на выборах, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Ведомости 04:29
Политика
Трамп поздравил Россию и Украину с состоявшимся обменом пленными
Президент США Дональд Трамп прокомментировал состоявшийся между Россией и Украиной обмен заключенными, выразив удовлетворение произошедшим.
Московский Комсомолец вчера в 10:04
Политика
Явка на выборах в Хабаровском крае на 15 часов составила 24%
В Хабаровском крае в воскресенье по состоянию на 15.00 явка избирателей составила 24,2%, сообщает правительство региона.
Transsibinfo 06:07
Политика
Нино Катамадзе призналась в любви к россиянам
Грузинская певица Нино Катамадзе в эфире программы «Светская жизнь» на украинском телеканале «1+1» заявила, что любит своих российских поклонников.
Lenta.ru 04:46
Политика
Протестующие в Гонконге попросили поддержки США
Известия 07:00
Политика
Москалькова предложила заключить с Украиной соглашение о прекращении уголовных дел
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова предложила заключить с Украиной соглашение, которое позволило бы прекращать уголовное преследование россиян и украинцев на паритетных началах.
Коммерсантъ 02:39
Общество
Падение крана на дом в Канаде попало на видео
Ураган "Дориан" обрушился 1 сентября на Багамские острова и нанес разрушительный ущерб инфраструктуре острова Абако, расположенного в северной части Багам.
РИА Новости 06:45
Футбол
Саутгейт восхитился 11-метровыми Кейна
Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт раскрыл секрет исполнения 11-метровых ударов форвардом Гарри Кейном.
Евро-футбол.ру вчера в 17:38
Футбол
Пике: «Фергюсон был мне как второй отец»
Не хочу управлять 24 игроками и их эго. Я вижу себя в одежде бизнесмена. Сэр Алекс Фергюсон был мне как второй отец.
Sport24.ru 06:49
Происшествия
В Москве пенсионерка заживо сожгла двух человек
В столице полиция задержала 61-летнюю пенсионерку, которую подозревают в жестоком убийстве мужчины и женщины.
Российская газета 03:02
Политика
«Голос» обвинили в дезинформации по нарушениям на выборах
Более двух третей сообщений на «Карту нарушений» движения «Голос» не соответствуют действительности, заявил сопредседатель мониторинговой рабочей группы Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (РМРГ СПЧ) по выборам Игорь Борисов.
Lenta.ru 05:43
Шоу-бизнес
Ольга Бузова публично высмеяла беременную Анастасию Костенко
Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко После обнародования информации об интересном положении Анастасии многие ждали реакции Ольги Бузовой — бывшей жены Дмитрия Тарасова.
Вокруг ТВ 07:06
Гаджеты
В Сети появились все характеристики смартфона Samsung Galaxy M30s
Как написал сетевой информатор Ишан Агарвал, в Galaxy M30s установят 6,4-дюймовый экран. Его разрешение пока неизвестно.
Astera вчера в 16:54
Футбол
Матич объяснил причину поражения сборной Сербии от сборной Португалии
Игрок сборной Сербии Неманья Матич прокомментировал поражение его команды в матче со сборной Португалии (2:4), который состоялся в рамках отборочного турнира к чемпионату Европы 2020 года, передает официальный сайт УЕФА.
Газета.Ru 05:29