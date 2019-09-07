В рамках 22-го тура любительской футбольной лиги Подмосковья ногинское «Знамя» разгромило «Витязь» из Подольска (3:0). Матч проходил на стадионе «Автомобилист» при участии экс-игроков «Спартака» Александра Самедова, Романа Павлюченко и Александра Шешукова и собрал аншлаг.

Матч с Самедовым и Павлюченко собрал аншлаг в любительской лиге

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