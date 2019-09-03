Футбол
Спорт-ЭкспрессМатч сборных Шотландии и России обслужит греческая бригада арбитров
Матч отборочного турнира Евро-2020 между Шотландией и Россией обслужит греческая бригада судей во главе с Тасосом Сидиропулосом, сообщает официальный сайт УЕФА. Помогать ему будут Полихронис Костарас и Лазарос Димитриадис. Четвертым рефери назначен Яннис Пападопулос.
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Автоматически обработано 7215 источников, обновлено в 12:32, Вашингтон
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