Футбол

Спорт-ЭкспрессСпорт-ЭкспрессМатч сборных Шотландии и России обслужит греческая бригада арбитров

Матч отборочного турнира Евро-2020 между Шотландией и Россией обслужит греческая бригада судей во главе с Тасосом Сидиропулосом, сообщает официальный сайт УЕФА. Помогать ему будут Полихронис Костарас и Лазарос Димитриадис. Четвертым рефери назначен Яннис Пападопулос.
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