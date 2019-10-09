Футбол
ФК РостовМатч со «Спартаком» в Кубке России пройдет 31 октября
Стала известна дата проведения матча 1/8 финала Кубка России между «Ростовом» и «Спартаком». Встреча начнется на стадионе «Открытие Арена» в Москве в четверг, 31 октября, в 19:30.
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Две московские команды сыграют в одно время в 1/8 финала Кубка России
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