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Спорт71Спорт71Матч тульского «Арсенала» со «Спартаком» пройдет со зрителями

По данным ИА "Тульские новости" 20 июня в Туле состоится матч 23-го тура Российской премьер-лиги. Местный "Арсенал" сыграет против московского "Спартака".
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Стало известно, как болельщики смогут попасть на матч «Арсенал» – «Спартак»

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