Коронавирус
Спорт71Матч тульского «Арсенала» со «Спартаком» пройдет со зрителями
По данным ИА "Тульские новости" 20 июня в Туле состоится матч 23-го тура Российской премьер-лиги. Местный "Арсенал" сыграет против московского "Спартака".
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Общество
Готовиться вузам к дистанционному обучению осенью призвала Голикова
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова на заседании правления Российского Союза ректоров заявила, что пока еще неясно, какая эпидемиологическая обстановка сложится в России этой осенью, поэтому вузы должны быть готовы к продолжению онлайн-обучения.
Live24 08:17
Общество
Торговые центры в Подмосковье пока останутся закрытыми — Воробьев
Торговые центры в Московской области пока останутся закрытыми, так как коэффициент распространения коронавируса не дает возможность принять решение о дальнейшем снятии ограничительных мер.
Mockva.ru 14:51
Общество
Собянин анонсировал «радикальные решения» по снятию ограничений
Столичные власти могут на следующей неделе принять "радикальные решения" по снятию ограничений, заявил мэр Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 1".
РИА Новости 14:52
Политика
Социологи предупредили о возможности массовых протестов в России
Социолог Сергей Белановский был одним из тех, кто предсказал массовые протесты на Болотной площади в Москве в 2011 году.
Коммерсантъ 04:10
Общество
В Швеции открыта «пожизненная» вакансия, где не нужно работать
В Швеции открыта «пожизненная» вакансия, где не нужно работать. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 00:19
Общество
Путин выслушает позицию Потанина по ЧП в Норильске
Как рассказал журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, президенту доложили о происшествии не 29 мая, а позже, оттуда и его реплика о том, что негоже узнавать от ЧС в крае из сообщений в соцсетях.
Российская газета 06:27
Космос
SpaceX запустит на орбиту 60 интернет-спутников Starlink
Отправить спутник в космос планируется с помощью ракеты-носителя Falcon 9. Запуск пройдет со стартового комплекса LC-40 на космодроме на мысе Канаверал в штате Флорида.
Телеканал 360° 08:45
Общество
В России создадут снайперскую винтовку с дальнобойностью миномета
В России начали разработку уникальной снайперской винтовки с рекордной дальностью поражения.
Lenta.ru 05:05
Кино
Юрий Стоянов рассказал, как сыграл в «Брате 2»
В интервью программе «Индустрия кино» актёр Юрий Стоянов рассказал, зачем Алексей Балабанов позвал его озвучить таксиста и объяснил, что такое «добавить Одессы».
Фильм Про 10:59
Происшествия
СКР предъявил обвинения в убийстве лидера воровского сообщества России
Для Игоря Жирноклеева стало неожиданным обвинение в соучастии в убийстве Аслана Усояна, которого снайпер застрелил 16 января 2013 года на выходе из ресторана на Поварской улице в Москве.
Коммерсантъ вчера в 12:34
Политика
Путин поручил поэтапно завершить газификацию страны
Главе "Роснефти" Игорю Сечину (ответственному секретарю комиссии по ТЭК) президент поручил обеспечить координацию деятельности органов власти всех уровней, местного самоуправления и организаций по исполнению этих поручений.
Российская газета вчера в 09:29
Музыка
Михаил Галустян выпустил клип «Золото» с Александром Гудковым
Сегодня Михаил Галустян представил премьеру песни и клипа «Золото». В нем Александр Гудков сыграл кутюрье.
Вокруг ТВ 10:21
Энергетика
Белоруссия ответила на требование «Газпрома» вернуть долг
Министерство энергетики Белоруссии ответило отказом на требование "Газпрома" вернуть долг, превышающий $165 млн.
Ruposters.ru 06:00
Футбол
Роналду стал первым в истории футболистом-миллиардером
Нападающий "Ювентуса" и сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду стал первым в истории футболистом, заработавшим свой миллиард.
Деловое.ТВ 08:52
Происшествия
На Ямале случился разлив нефтепродуктов
Газета.Ru 13:26
Политика
МИД ответил на высылку Чехией сотрудников российского посольства
Россия учтет высылку двух сотрудников Российского центра науки и культуры в Праге при выстраивании российской линии в отношении Чехии, заявили в Министерстве иностранных дел России.
Ведомости 12:35
Кино
Умер актер и режиссер Михаил Кокшенов
Актер и режиссер Михаил Кокшенов скончался в возрасте 83 лет. Об этом сообщила поэтесса Любовь Воропаева на своей странице в Facebook.
Газета.Ru 10:50
Шоу-бизнес
Forbes назвал самых высокооплачиваемых мировых знаменитостей
Кайли Дженнер возглавила рейтинг - доход мировой знаменитости равен примерно 600 миллионов долларов в год.
ИнфоСМИ вчера в 14:52
Хоккей
Брагин назначен главным тренером сборной России по хоккею
5 июня Федерация хоккея России на своем официальном сайте объявила о том, что в целом было уже фактически анонсировано инсайдерами ранее: Валерий Брагин стал главным тренером национальной сборной страны, сменив на этом посту проработавшего всего один сезон Алексея Кудашова.
Газета.Ru 05:58
Здоровье
Томский губернатор заявил о вине врачей во вспышках COVID в больницах
Говоря о борьбе с эпидемией коронавируса в регионе, Жвачкин сообщил, что среди врачей «есть много героев, но есть и антигерои», чьи действия привели к заражению коллективов клиник.
РБК 04:20
Футбол
Экс-футболист ЦСКА Вагнер Лав расторг контракт с «Коринтиансом»
Соглашение с 35-летним игроком было расторгнуто по обоюдному согласию. Контракт нападающего действовал до конца 2020 года.
РИА Новости 15:21
Общество
Мурашко пообещал сделать прививку от коронавируса с выпуском вакцины
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко пообещал сделать прививку от коронавируса после того, как появится вакцина.
RT на русском 14:04
Общество
Соловьев прокомментировал уход своей соведущей Шафран
Взгляд.ру 03 июня в 07:51
Авто
Автомобили Lada покинули авторынок Евросоюза
Автоновости дня 03 июня в 07:21