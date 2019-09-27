Футбол
Советский спортМатч женских сборных Косово и России перенесен
Как сообщает пресс-служба РФС, решение было принято по соображениям безопасности. Отмечается, что дата и место проведения матча, который должен был состоятся 4 октября в Приштине, будут определены позднее, после окончания дополнительных проверок.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7010 источников, обновлено в 12:55, Вашингтон
Здоровье
Кардиолог рассказал, сколько пациентов неправильно лечат гипертонию
Всемирный день сердца отмечается в России 29 сентября.
РИА Новости 08:32
Шоу-бизнес
Бывшая сотрудница клиники решила продать СМИ фото больной Заворотнюк
Бывшая сотрудница клиники, где проходит лечение актриса Анастасия Заворотнюк, пытается продать СМИ фотографии и видео больной знаменитости.
Lenta.ru 07:43
Шоу-бизнес
Оксана Акиньшина показала поклонникам порноспектакль
Популярная российская актриса и молодая мама двух детей Оксана Акиньшина показала своим подписчикам самый настоящий порноспектакль.
Актуальные Новости 08:38
Космос
Рядом с красным карликом неожиданно обнаружили гигантскую планету
Планета-гигант, близкая по размеру к Юпитеру, была обнаружена астрономами в неожиданном месте – она вращается вокруг маленького красного карлика.
Инфо24 00:24
Автоспорт
Болид Квята сломался во время свободных заездов на Гран-при России
Российский пилот Toro Rosso Даниил Квят не смог закончить первую сессию свободных заездов на Гран-при России в Сочи.
RT на русском 04:40
Экономика
Матвиенко заявила о невозможности для россиян накопить на пенсию
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в интервью «РИА Новости», комментируя законопроект о гарантированном пенсионном продукте, заявила, что у россиян недостаточно накоплений для того, чтобы этот закон заработал в полную силу.
РБК 11:27
Общество
В России запретят курить на балконе
Изменение Правил противопожарного режима в России предполагает запрет на использование открытого огня в жилых помещениях и на балконах.
Medical Note 00:41
Технологии
Суверенный интернет включили на Урале
Интернет-цензура пришла на Урал Несмотря на то, что установка оборудования проходила по-тихому, об этом узнало издание РБК.
Crypto-news 08:00
Происшествия
В Рязани убили ветерана ВОВ и его супругу
Вести.Ru 11:47
Шоу-бизнес
Сергей Лазарев «призвал» Леру Кудрявцеву бросать Игоря Макарова
Сергей попросил Кудрявцеву бросать своего мужа, Игоря Макарова, а та, в свою очередь, намекнула, что была бы не против, и даже в шутку извинилась перед Макаровым.
Bimru.ru 09:12
Космос
«Спектр-РГ» сумел разглядеть Мышку в центре Галактики
Портал Поиск 10:12
Общество
Елена Зеленская пришла на встречу первых леди в жилете на голое тело
На обед для первых леди государств под названием Fashion 4 Development в отеле The Pierre, посвященный развитию моды с упором на заботу о сохранении окружающей среды, Елена Зеленская пришла в нежно-голубом костюме-тройке: брюки, жакет и жилет.
Газета.Ru вчера в 04:27
Общество
На рынке появились гендерно-нейтральные куклы Барби
Американская компания Mattel, производящая с 1959 года знаменитые игрушки под названием Барби, запустила новую линейку - гендерно-нейтральных кукол.
Российская газета 25 сентября в 14:28
Политика
Глава польской PGNIG поведал о предотвращении газовой трагедии
По мнению Вожняка, если бы доступ не был ограничен, Польше просто не хватило бы газа, а такие "трагические перебои в поставках" недопустимы для поляков.
Вести.Ru 07:23
Энергетика
Отопительный сезон в ряде городов Украины оказался под угрозой срыва
Срывом отопительного сезона грозят долги тепловых компаний перед «Нафтогазом».
REGNUM 08:31
Происшествия
Массовые убийства в школе активно продвигали в Крыму
Силовики после массового убийства в керченской школе обнаружили только в Крыму 1,5 тысячи юзеров, продвигавших в Сети идею подобных «шутингов».
News.ru 10:41
Политика
Двойное гражданство отвечает интересам Украины, считает вице-премьер
Введение двойного гражданства отвечает интересам Украины, за исключением признания двойного гражданства с РФ, заявил вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба.
РИА Новости 03:27
Политика
Лавров встретился с главой МИД Грузии
Глава МИД России Сергей Лавров встретился с главой МИД Грузии Давидом Залкалиани на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, сообщила пресс-служба российского министерства.
Rambler News Service вчера в 10:17
Кино
Человек-паук вернется в киновселенную Marvel
В начале сентября исполнительный директор Sony Pictures Тони Винчикерра заявлял, что Человек-паук не вернется в фильмы студии Marvel в ближайшее время.
ТАСС 11:35
Политика
Поставки санкционных продуктов в Россию сократились в сто раз
Поставки продуктов в Россию из стран, которые попали под продовольственное эмбарго, сократились в сто раз с 2013 года.
Lenta.ru 12:12
Политика
Госдума проверит публикации «Медузы» и других СМИ
Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства извне во внутренние дела России изучит материалы ряда медиаресурсов.
Русская Планета 08:57
Путешествия
Саудовская Аравия ввела туристические визы
За год до официального решения о введении туристических виз Эр-Рияд финансово поддерживал инициативы по улучшению имиджа королевства в мире, приглашая популярных иностранных блогеров в промотуры.
РБК 08:25
Политика
Bloomberg сообщил о возможном делистинге КНР с фондовых бирж США
Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность делистинга китайских компаний с фондовых бирж США.
Известия 12:49
Наука
Сверхпроводимость обнаружилась там, где ее предсказывали
Американские исследователи нашли первое доказательство того, что разработанная десятилетия назад модель поведения материала может быть использована для моделирования и понимания высокотемпературной сверхпроводимости.
Индикатор 05:42
Авто
Subaru может стать дочерней структурой компании Toyota
На сегодняшний день компании Toyota принадлежит 16,83% акций Subaru. В планах довести эту цифру до 20%.
Тарантас Ньюс 04:08
Театры
Актер калужского ТЮЗа умер во время спектакля
Актер калужского ТЮЗа Андрей Семенов скончался накануне во время спектакля "Очень простая история" по пьесе Марии Ладо.
Общественное телевидение России 10:36
Политика
Песков оценил предложение Лукашенко ввести миротворцев в Донбасс
Готовность Белоруссии ввести миротворцев в Донбасс и взять под контроль участок украино-российской границы прокомментировал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.
Экономика сегодня вчера в 04:49
Общество
Полпред Президента в УрФО раскритиковал качество сотовой связи в Югре
В рамках рабочей поездки в Ханты-Мансийский автономный округ полпред президента в УрФО нелестно отозвался о качестве сотовой связи на автодорогах федерального округа - в частности в Югре и Челябинской области.
SM News 07:40