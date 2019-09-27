Как сообщает пресс-служба РФС, решение было принято по соображениям безопасности. Отмечается, что дата и место проведения матча, который должен был состоятся 4 октября в Приштине, будут определены позднее, после окончания дополнительных проверок.

Шоу-бизнес Бывшая сотрудница клиники решила продать СМИ фото больной Заворотнюк Бывшая сотрудница клиники, где проходит лечение актриса Анастасия Заворотнюк, пытается продать СМИ фотографии и видео больной знаменитости.

Шоу-бизнес Оксана Акиньшина показала поклонникам порноспектакль Популярная российская актриса и молодая мама двух детей Оксана Акиньшина показала своим подписчикам самый настоящий порноспектакль.

Космос Рядом с красным карликом неожиданно обнаружили гигантскую планету Планета-гигант, близкая по размеру к Юпитеру, была обнаружена астрономами в неожиданном месте – она вращается вокруг маленького красного карлика.

Автоспорт Болид Квята сломался во время свободных заездов на Гран-при России Российский пилот Toro Rosso Даниил Квят не смог закончить первую сессию свободных заездов на Гран-при России в Сочи.

Экономика Матвиенко заявила о невозможности для россиян накопить на пенсию Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в интервью «РИА Новости», комментируя законопроект о гарантированном пенсионном продукте, заявила, что у россиян недостаточно накоплений для того, чтобы этот закон заработал в полную силу.

Общество В России запретят курить на балконе Изменение Правил противопожарного режима в России предполагает запрет на использование открытого огня в жилых помещениях и на балконах.

Технологии Суверенный интернет включили на Урале Интернет-цензура пришла на Урал Несмотря на то, что установка оборудования проходила по-тихому, об этом узнало издание РБК.

Шоу-бизнес Сергей Лазарев «призвал» Леру Кудрявцеву бросать Игоря Макарова Сергей попросил Кудрявцеву бросать своего мужа, Игоря Макарова, а та, в свою очередь, намекнула, что была бы не против, и даже в шутку извинилась перед Макаровым.

Общество Елена Зеленская пришла на встречу первых леди в жилете на голое тело На обед для первых леди государств под названием Fashion 4 Development в отеле The Pierre, посвященный развитию моды с упором на заботу о сохранении окружающей среды, Елена Зеленская пришла в нежно-голубом костюме-тройке: брюки, жакет и жилет.

Общество На рынке появились гендерно-нейтральные куклы Барби Американская компания Mattel, производящая с 1959 года знаменитые игрушки под названием Барби, запустила новую линейку - гендерно-нейтральных кукол.

Политика Глава польской PGNIG поведал о предотвращении газовой трагедии По мнению Вожняка, если бы доступ не был ограничен, Польше просто не хватило бы газа, а такие "трагические перебои в поставках" недопустимы для поляков.

Происшествия Массовые убийства в школе активно продвигали в Крыму Силовики после массового убийства в керченской школе обнаружили только в Крыму 1,5 тысячи юзеров, продвигавших в Сети идею подобных «шутингов».

Политика Двойное гражданство отвечает интересам Украины, считает вице-премьер Введение двойного гражданства отвечает интересам Украины, за исключением признания двойного гражданства с РФ, заявил вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба.

Политика Лавров встретился с главой МИД Грузии Глава МИД России Сергей Лавров встретился с главой МИД Грузии Давидом Залкалиани на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, сообщила пресс-служба российского министерства.

Кино Человек-паук вернется в киновселенную Marvel В начале сентября исполнительный директор Sony Pictures Тони Винчикерра заявлял, что Человек-паук не вернется в фильмы студии Marvel в ближайшее время.

Политика Поставки санкционных продуктов в Россию сократились в сто раз Поставки продуктов в Россию из стран, которые попали под продовольственное эмбарго, сократились в сто раз с 2013 года.

Политика Госдума проверит публикации «Медузы» и других СМИ Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства извне во внутренние дела России изучит материалы ряда медиаресурсов.

Путешествия Саудовская Аравия ввела туристические визы За год до официального решения о введении туристических виз Эр-Рияд финансово поддерживал инициативы по улучшению имиджа королевства в мире, приглашая популярных иностранных блогеров в промотуры.

Политика Bloomberg сообщил о возможном делистинге КНР с фондовых бирж США Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность делистинга китайских компаний с фондовых бирж США.

Наука Сверхпроводимость обнаружилась там, где ее предсказывали Американские исследователи нашли первое доказательство того, что разработанная десятилетия назад модель поведения материала может быть использована для моделирования и понимания высокотемпературной сверхпроводимости.

Авто Subaru может стать дочерней структурой компании Toyota На сегодняшний день компании Toyota принадлежит 16,83% акций Subaru. В планах довести эту цифру до 20%.

Театры Актер калужского ТЮЗа умер во время спектакля Актер калужского ТЮЗа Андрей Семенов скончался накануне во время спектакля "Очень простая история" по пьесе Марии Ладо.

Политика Песков оценил предложение Лукашенко ввести миротворцев в Донбасс Готовность Белоруссии ввести миротворцев в Донбасс и взять под контроль участок украино-российской границы прокомментировал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.