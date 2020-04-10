с чего всё началось

Как сообщает Daily Mirror, УЕФА планирует провести матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы в течение трёх недель в августе. Напомним, что турниры не смогли доиграть из-за пандемии.

Матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы планируют провести в августе

Политика Рейтинг партии «Слуга народа» падает — эксперт Как сообщало ИА REGNUM, в марте рейтинг поддержки Зеленского составлял 46%, снизившись за предыдущий месяц на 2%.

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Происшествия Мосгорсуд смягчил приговор участнику незаконной акции в Москве Чирцову Мосгорсуд в понедельник смягчил приговор и освободил Никиту Чирцова, осужденного на один год колонии за нападение на полицейского в ходе несанкционированного митинга 27 июля 2019 года в Москве. 13

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Общество Названы регионы России с новыми случаями заражения коронавирусом Москва, 13 апреля 2020, 12:42 — REGNUM Новые случаи заражения коронавирусом за последние сутки выявлены в 62 регионах России, сообщается в телеграм-канале оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. 18

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Здоровье Собянин открыл коронавирусный стационар в ГКБ № 31 Городскую клиническую больницу (ГКБ) № 31 перепрофилировали для лечения пациентов с коронавирусом, сообщил Сергей Собянин во время посещения стационара, который уже в понедельник примет первых больных. 6

Происшествия Во Владимирской области умерли две пациентки с коронавирусом Две женщины, у которых была подтверждена коронавирусная инфекция, скончались во Владимирской области, общее число летальных случаев от COVID-19 выросло до трех, сообщает администрация региона.

Общество ГИБДД приостановила прием экзаменов на права из-за коронавируса Госавтоинспекция из-за ситуации с коронавирусом временно остановила прием экзаменов на право управления транспортными средствами.

Общество Роскачество нашло бактерии в туалетной бумаге Эксперты Роскачества исследовали туалетную бумагу семи наиболее популярных у потребителей торговых марок. 14

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Здоровье Ещё 44 человека заразились коронавирусом в Тверской области Утром 13 апреля стало известно о числе заболевших коронавирусом в Тверской области за сутки. У 44 человек тесты оказались положительными. 41

Религия В Греции завели дела против проводивших богослужения священников Сообщается, что службы были проведены вопреки запрету на участие верующих в литургиях, введенному как греческими властями, так и Священным синодом Элладской православной церкви.