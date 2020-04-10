Коронавирус
Life.ruМатчи Лиги чемпионов и Лиги Европы планируют провести в августе
Как сообщает Daily Mirror, УЕФА планирует провести матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы в течение трёх недель в августе. Напомним, что турниры не смогли доиграть из-за пандемии.
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Политика
Рейтинг партии «Слуга народа» падает — эксперт
Как сообщало ИА REGNUM, в марте рейтинг поддержки Зеленского составлял 46%, снизившись за предыдущий месяц на 2%.
REGNUM вчера в 02:36
Общество
В России за сутки от коронавируса умерли 18 человек
За сутки в России умерли 18 пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19, число скончавшихся за весь период увеличилось до 148.
RT на русском 03:59
Экономика
Кудрин предупредил о росте числа безработных из-за коронавируса
Число безработных в России временно вырастет с 2,5 до 8 миллионов в 2020 году, считает глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин.
РИА Новости 04:50
Общество
Сроки сдачи ЕГЭ могут быть скорректированы
"В части единого государственного экзамена - сроки пока перенесены на июнь, 8 июня.
ТАСС 05:42
Общество
В Пензенской области ребенок заразился коронавирусом
Среди 17 новых зараженных коронавирусом в Пензенской области один четырехлетний ребенок, общее число пациентов с COVID-19 достигло 84, сообщила пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина.
РИА Новости 05:08
Общество
Воробьев рассказал, как оформить электронный пропуск для передвижения
Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал более подробно о том, как будет работать система электронных пропусков.
Подмосковье Сегодня 11 апреля в 13:07
Происшествия
Мосгорсуд смягчил приговор участнику незаконной акции в Москве Чирцову
Мосгорсуд в понедельник смягчил приговор и освободил Никиту Чирцова, осужденного на один год колонии за нападение на полицейского в ходе несанкционированного митинга 27 июля 2019 года в Москве.
ТАСС 04:26
Общество
Эксперт ВШЭ заявила о смене динамики распространения COVID-19 в России
Ситуация с распространением коронавируса в России больше не развивается по оптимистической траектории, заявила директор Института экономики здравоохранения ВШЭ Лариса Попович в эфире шоу "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на канале "Россия 1".
РИА Новости вчера в 23:51
Общество
Парикмахеры угрожают первому вице-премьеру Удмуртии
Парикмахеры угрожают первому заместителю председателя правительства Удмуртии Александру Свинину.
ГТРК Удмуртия 04:10
Здоровье
В ВОЗ предупредили о бесполезности масок при игнорировании других мер
Ношение медицинской маски при игнорировании других мер по профилактике коронавируса не снизит риск заражения инфекцией.
РБК 02:11
Общество
На сайте мэрии Москвы заработал сервис оформления пропусков
На сайте мэрии Москвы заработала услуга по оформлению цифровых пропусков.
Коммерсантъ вчера в 23:22
Общество
В Ростовской области выявили еще 26 новых случаев коронавируса
По данным на 13 апреля в Ростовской области выявили 26 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
РБК Ростов-на-Дону 03:46
Общество
Названы регионы России с новыми случаями заражения коронавирусом
Москва, 13 апреля 2020, 12:42 — REGNUM Новые случаи заражения коронавирусом за последние сутки выявлены в 62 регионах России, сообщается в телеграм-канале оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
REGNUM 05:42
Общество
В Крыму вводят пропуска для выхода пенсионеров из дома
Форма пропуска будет разработана в ближайшие дни. Ввести новые меры планируется 15 апреля.
Вести.Севастополь 03:20
Общество
Голикова объяснила причины срока самоизоляции в стране до 30 апреля
По словам Голиковой, президент России Владимир Путин неслучайно продлил нерабочие дни до 30 апреля – для качественной борьбы с распространением коронавируса нужно два цикла по две недели.
Газета.Ru вчера в 10:10
Здоровье
Собянин открыл коронавирусный стационар в ГКБ № 31
Городскую клиническую больницу (ГКБ) № 31 перепрофилировали для лечения пациентов с коронавирусом, сообщил Сергей Собянин во время посещения стационара, который уже в понедельник примет первых больных.
Москва 24 03:46
Происшествия
Во Владимирской области умерли две пациентки с коронавирусом
Две женщины, у которых была подтверждена коронавирусная инфекция, скончались во Владимирской области, общее число летальных случаев от COVID-19 выросло до трех, сообщает администрация региона.
РИА Новости 05:21
Общество
ГИБДД приостановила прием экзаменов на права из-за коронавируса
Госавтоинспекция из-за ситуации с коронавирусом временно остановила прием экзаменов на право управления транспортными средствами.
Газета.Ru 05:35
Происшествия
Пожар подобрался к Чернобыльской АЭС
Lenta.ru 05:05
Общество
Роскачество нашло бактерии в туалетной бумаге
Эксперты Роскачества исследовали туалетную бумагу семи наиболее популярных у потребителей торговых марок.
АБН 02:25
Общество
Александра Васильева госпитализировали в Коммунарку
Клопс вчера в 04:43
Общество
Академик РАН спрогнозировал пик коронавируса в России
Эпидемия коронавируса в России достигнет пика в последней декаде апреля, считает доктор биологических наук, академик РАН, заведующий лабораторией инженерии белка Института биоорганической химии РАН имени Шемякина и Овчинникова Михаил Кирпичников, сообщает "Парламентская газета".
Газета.Ru 03:29
Здоровье
В Китае предсказали сроки начала второй волны коронавируса
12 апреля главный эпидемиолог Китая Чжун Наньшань оценил вероятность второй волны вспышки коронавируса в стране.
Lenta.ru 02:08
Здоровье
Ещё 44 человека заразились коронавирусом в Тверской области
Утром 13 апреля стало известно о числе заболевших коронавирусом в Тверской области за сутки. У 44 человек тесты оказались положительными.
КП - Тверь 04:32
Здоровье
Медики Владимирской области получили более тысячи защитных костюмов
1323 уникальных защитных противочумных костюма фирмы «Тайвик» доставили представители «Единой России» в больницы области, где уже принимают больных коронавирусом.
ГТРК Владимир 03:35
Происшествия
В Курской области выявили еще 15 случаев заражения коронавирусом
Оперативный штаб в понедельник, 13 апреля подтвердил 15 новых случаев заражения COVID-19 в Курской области.
Kursk.com 03:52
Религия
В Греции завели дела против проводивших богослужения священников
Сообщается, что службы были проведены вопреки запрету на участие верующих в литургиях, введенному как греческими властями, так и Священным синодом Элладской православной церкви.
REGNUM 04:55
Экономика
Россия запретит ввоз дешевого бензина на полгода
Ввоз дешевого бензина в Россию может быть запрещен на шесть месяцев.
BFM.ru вчера в 12:49
Экономика
Правительство примет решение о переносе для бизнеса уплаты налогов
Правительство РФ сегодня примет решение о переносе для малых и средних предприятий (МСП) из наиболее пострадавших от коронавируса отраслей сроков уплаты налогов и сборов, заявил на совещании с вице-премьерами глава кабмина Михаил Мишустин.
РИА Новости 02:51