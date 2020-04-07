Коронавирус
Газета.RuМатчи РПЛ могут возобновиться без болельщиков
Матчи Российской премьер-лиги (РПЛ) могут возобновиться без болельщиков, сообщает газета "Известия". По информации источника, такой вариант был предложен на заседании клубов РПЛ, которое прошло 3 апреля в онлайн-формате.
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с чего всё началось
Даже президент УЕФА Александр Чеферин заявил, что играть при пустых трибунах лучше, чем не играть вообще. Ранее в западных СМИ появлялась информация, что оставшиеся матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы могут пройти без зрителей.Известиявчера в 17:00
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Историческая посещаемость РПЛ. За последние три года — рост в 60 процентов
Спорт-Экспрессвчера в 09:54
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