Даже президент УЕФА Александр Чеферин заявил, что играть при пустых трибунах лучше, чем не играть вообще. Ранее в западных СМИ появлялась информация, что оставшиеся матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы могут пройти без зрителей.

с чего всё началось

Матчи Российской премьер-лиги (РПЛ) могут возобновиться без болельщиков, сообщает газета "Известия". По информации источника, такой вариант был предложен на заседании клубов РПЛ, которое прошло 3 апреля в онлайн-формате.

Матчи РПЛ могут возобновиться без болельщиков

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