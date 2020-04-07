Даже президент УЕФА Александр Чеферин заявил, что играть при пустых трибунах лучше, чем не играть вообще. Ранее в западных СМИ появлялась информация, что оставшиеся матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы могут пройти без зрителей.

с чего всё началось

Сезон Российской Премьер-лиги может быть доигран при закрытых трибунах из-за коронавируса. Как сообщает источник, такое развитие событий рассматривалось на заседании РПЛ. При окончательном принятии решения будут учитывать эпидемиологическую обстановку в стране.

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