Коронавирус

Vprognoze.ruVprognoze.ruМатчи РПЛ могут возобновиться при пустых трибунах

Сезон Российской Премьер-лиги может быть доигран при закрытых трибунах из-за коронавируса. Как сообщает источник, такое развитие событий рассматривалось на заседании РПЛ. При окончательном принятии решения будут учитывать эпидемиологическую обстановку в стране.
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с чего всё началось

Начнем потихоньку: матчи РПЛ могут возобновиться при пустых трибунах

Даже президент УЕФА Александр Чеферин заявил, что играть при пустых трибунах лучше, чем не играть вообще. Ранее в западных СМИ появлялась информация, что оставшиеся матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы могут пройти без зрителей.
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