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Газета.RuГазета.RuМатчи РПЛ в Краснодаре и Сочи пройдут без зрителей

Первый заместитель министра физической культуры и спорта Краснодарского края Сергей Мясищев заявил, что матчи "Краснодара" и "Сочи" в чемпионате России пройдут без зрителей.
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Матчи Российской Премьер-Лиги на стадионах в Краснодаре и Сочи пройдут без зрителей

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