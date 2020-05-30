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Газета.RuМатчи РПЛ в Краснодаре и Сочи пройдут без зрителей
Первый заместитель министра физической культуры и спорта Краснодарского края Сергей Мясищев заявил, что матчи "Краснодара" и "Сочи" в чемпионате России пройдут без зрителей.
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На днях после четырехмесячных раздумий президент Украины Зеленский подписал принятый Верховной радой еще 16 января закон с длинным и имеющим мало общего с содержанием названием: "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно совершенствования администрирования налогов, устранения технических и логических несогласованностей в налоговом законодательстве".
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Силовая операция по изъятию пятерых детей из российской семьи попала на видео
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