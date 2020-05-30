Первый заместитель министра физической культуры и спорта Краснодарского края Сергей Мясищев заявил, что матчи "Краснодара" и "Сочи" в чемпионате России пройдут без зрителей.

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Матчи РПЛ в Краснодаре и Сочи пройдут без зрителей

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