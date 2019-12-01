РПЛ

ТАСС СпортТАСС СпортМатчи «Зенит» - «Спартак» и «Локомотив» - «Динамо» продолжат программу 18-го тура РПЛ

Зенит — Спартак
1 – 0
1-й тайм
Чемпионат России
Санкт-Петербург, Стадион «Газпром Арена»
Магомед Оздоев
15′
Илья Кутепов
21′
Программа 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) продолжится двумя воскресными матчами. В московском дерби столкнутся "Локомотив" и "Динамо", а петербургский "Зенит" примет столичный "Спартак".
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Матчи «Зенит» - «Спартак» и «Локомотив» - «Динамо» продолжат программу 18-го тура РПЛ

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