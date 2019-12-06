РПЛ
АБНМатчи «Зенита» и «Локомотива» станут последними в РПЛ в уходящем году
В Петербурге пройдет один из двух последних матчей уходящего года Российской Премьер-лиги. 6 декабря «Зенит» сыграет дома с московским «Динамо» в 19:30, в это же время в Туле пройдет игра «Локомотива» и местного «Арсенала».
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Главное, чтобы все обошлось без эксцессов. «Зенит» - «Динамо». Как это было
Спорт уик-энд04 декабря в 18:47
Сразу два чемпионских графика тренера, которого ещё недавно никто не знал
Sportbox.RU03 декабря в 05:47
«Динамо» не проигрывает при Новикове, а «Зенит» теряет игроков. Чего ждать от последнего матча года в Петербурге?
Спорт день за днемвчера в 10:14
Автоматически обработано 7079 источников, обновлено в 02:08, Ашберн
Общество
Сбербанк назвал самые популярные схемы кражи денег с карт
Злоумышленник, представившись сотрудником службы безопасности, сообщает, что банк якобы выявил подозрительную операцию с картой, а затем просит назвать полные данные карты, код CVV на обратной стороне, код из СМС, а также пароли от "Сбербанка онлайн".
Спорт
Эксперты: Родченков из США изменял данные московской лаборатории
Бывший глава московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков, эмигрировавший в США, вместе с коллегами вносил изменения в систему управления данными лаборатории (LIMS), находясь в Калифорнии.
Политика
Зеленский встретился с «онижедетьми» Майдана и пообещал не предавать Украину
Владимир Зеленский встретился с «онижедетьми» Евромайдана — бывшими студентами, которых избили в центре Киева в ночь с 29 на 30 ноября 2013 года.
Общество
ВЦИОМ рассказал, как россияне относятся к врачам и спасателям
Всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен 4 декабря 2019 года среди 1,6 тысячи россиян старше 18 лет, метод опроса - телефонное интервью.
Общество
На опоре Крымского моста появилось граффити с котом и строителем
Граффити появилось на 256-й опоре автодорожной части Крымского моста.
Хоккей
Георгиев стал первой звездой дня в НХЛ, Свечников — второй
Главной звездой назван голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Александр Георгиев, одержавший победу в матче с «Коламбус Блю Джекетс» (3:2). Вратарь «Рейнджерс» парировал 45 бросков из 47 и одержал вторую победу кряду.
Общество
США назначили награду в $5 млн за информацию о хакере из России
Государственный департамент Соединенных Штатов заявил, что тому, кто предоставит информацию о местонахождении лидера хакерской группировки Evil Corp Максима Якубца, выплатят $5 млн.
Биатлон
Украинская биатлонистка Джима рассказала, как опередила всех россиянок
Общество
Раймонд Паулс назвал россиян навязчивыми
Общество
Названы самые популярные у россиян породы собак
Экономика
Киев заявил о взыскании с «Газпрома» 2 миллиардов долларов
По иску о контрактах на поставки вердикт вынесен в пользу "Газпрома", а по иску о контрактах на транзит "Нафтогазу" присуждено 4,673 миллиарда долларов.
Общество
Авторов комментариев в СМИ в России предложили верифицировать
Копия письма директора АППСИМ Владимира Зыкова в адрес министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Константина Носкова есть в распоряжении RT.
Здоровье
Депздрав посоветовал сбрить бороду и усы в сезон гриппа
Любителям носить бороду и усы стоит сбрить растительность в сезон ОРВИ и гриппа.
Политика
Медведев ответил Тимуру Батрутдинову шуткой про Гарика Харламова
Дмитрий Медведев обменялся шутками с резидентом Comedy Club Тимуром Батрутдиновым.
Кино
Названы самые популярные актеры и актрисы 2019 года по версии IMDb
Кинопортал проанализировал поисковые запросы и на их основе выявил топ-10 самых популярных актеров и актрис уходящего года.
Общество
Власти Саратова планируют приватизировать 12 подвалов
Согласно плану, в 2020 году подлежат приватизации 12 объектов общей площадью 1467,5 кв. метра.
Общество
ФСБ осталась без новых пограничных застав из-за кражи сотен миллионов рублей
Исходя из расчета, что строительство одной заставы обходится примерно в 300 миллионов рублей, то действия Сулина и неустановленных лиц могли привести к тому, что пограничники остались без двух новых объектов, отметил источник издания.
Экономика
Пул IP-адресов РосНИИРОС оказался в чешской компании
Reliable Communications s.r.o. получила от РосНИИРОС примерно 490 тыс. IPv4-адресов, подсчитал "Ъ".
Здоровье
Врачи рассказали, как правильно пить алкоголь на корпоративах
Как в свою очередь отмечает психиатр-нарколог Алексей Магалиф, тому, кто принял решение пить алкоголь, нужно соблюдать два главных правила – пить на сытый желудок и не смешивать разные виды алкоголя.
Игры
Red Dead Redemption 2 вышла в Steam
В Steam состоялся релиз Red Dead Redemption 2. Стоимость обычной версии – 2499 рублей, стоимость Special Edition – 3299 рублей, а Ultimate Edition обойдется в 3999 рублей.
Политика
Пранкер Лексус сообщил о телефонном разговоре с Зеленским
Кино
Вышел свежий трейлер второго сезона «Пацанов»
Экономика
«Роснано» получит 20 миллиардов рублей на развитие цифровой экономики
Отмечается, что на создание фонда будет выделено 20 миллиардов рублей.
Политика
В Болгарии ответили на слова Путина о торможении «Турецкого потока»
Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов отреагировал на слова президента России Владимира Путина о торможении строительства "Турецкого потока" со стороны Софии.
Общество
Le Monde сообщила о базировании «шпионов ГРУ» в Альпах
Порядка 15 "офицеров ГРУ" (ныне Главное управление Генштаба) в течение нескольких лет использовали французские Альпы как опорную базу, утверждает французское издание Le Monde со ссылкой на источники.
Политика
Помощник Зеленского пригрозил построить в Донбассе стену
Общество
Во Франции началась всеобщая забастовка против пенсионной реформы
5 декабря во Франции по призыву всех профсоюзов началась всеобщая бессрочная забастовка против правительственной пенсионной реформы, сообщает сайт Всеобщей конфедерации труда (Confederation Generale Travail/CGT) – крупнейшего и старейшего профсоюза Франции, который и был инициатором этой акции протеста.
Космос
Аппарат NASA оказался максимально близко к Солнцу
Космический аппарат NASA Parker подлетел к Солнцу на максимально близкое расстояние.
Общество
В Москве суд огласит приговор Егору Жукову по делу об экстремизме
Кунцевский суд Москвы огласит в пятницу приговор студенту Высшей школы экономики Егору Жукову, обвиняемому в призывах к экстремизму за ролики на YouTube.
Общество
В Совфеде задумались создать общую систему оплаты труда учителей
Зарплаты российских учителей необходимо привести к единому знаменателю, для чего следует создать общую для всей страны систему оплаты их труда.