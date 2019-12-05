В Петербурге пройдет один из двух последних матчей уходящего года Российской Премьер-лиги. 6 декабря «Зенит» сыграет дома с московским «Динамо» в 19:30, в это же время в Туле пройдет игра «Локомотива» и местного «Арсенала».

Матчи «Зенита» и «Локомотива» станут последними в РПЛ в уходящем году

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