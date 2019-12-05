РПЛ

АБНАБНМатчи «Зенита» и «Локомотива» станут последними в РПЛ в уходящем году

Арсенал (Тула) — Локомотив
завтра
в 11:30
Чемпионат России
Стадион «Арсенал»
В Петербурге пройдет один из двух последних матчей уходящего года Российской Премьер-лиги. 6 декабря «Зенит» сыграет дома с московским «Динамо» в 19:30, в это же время в Туле пройдет игра «Локомотива» и местного «Арсенала».
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Матч «Зенит» - «Динамо» изменит движение на Крестовском острове 6 декабря

Город+01:46

Матчи «Зенита» и «Локомотива» станут последними в РПЛ в уходящем году

АБН17:41

Последний тур в 2019 году: «Краснодар» примет ЦСКА, «Зенит» - «Динамо»

РИА Новости16:10

К лидеру на прием

Российская газета13:41

Сегодня начинается 19 тур чемпионата России по футболу – последний перед зимним перерывом

Эхо Москвы16:00

Последний в 2019 году тур РПЛ стартует матчами «Зенита» и «Локомотива»

ТАСС Спорт16:27
Показать все источники
Автоматически обработано 7079 источников, обновлено в 20:08, Ашберн
Общество

WP: в США умер экс-майор КГБ Шеймов, бежавший из СССР в 1980 году

Бывший майор Комитета государственной безопасности СССР Виктор Шеймов, вывезенный из Москвы агентами американского Центрального разведывательного управления в 1980 году, умер в Соединенных Штатах в возрасте 73 лет.
ТАСС 19:14
Музыка

Аналитики назвали самые популярные видео на YouTube в России

Аналитики из Google вычислили и самые популярные музыкальные видео.
РИА Новости 13:01
Общество

Госдеп США разрешил S7 перебазировать «Морской старт» в Россию

Коммерсантъ 07:38
Игры

Состоялся релиз Red Dead Redemption 2 в Steam

Релиз оригинальной версии Red Dead Redemption 2 для PlayStation 4 и Xbox One состоялся в октябре 2018 года.
CyberSport.ru 14:19
Общество

Фигуранта дела о беспорядках в Москве захотели посадить на четыре года

Lenta.ru вчера в 09:36
Шоу-бизнес

Звезда мюзикла «Ла-Ла Ленд» Эмма Стоун выходит замуж

Вчера стало известно о помолвке пары. 31-летняя артистка впервые вышла в свет со своим избранником в январе этого года.
Wday.ru 08:53
Происшествия

Девушка во время тест-драйва разбила 11 машин в Петербурге

Девушка за рулем взятой на тест-драйв Audi A7 устроила безумный заезд на севере Санкт-Петербурга: вылетела с дороги, снесла ограждение и светофор, после чего протаранила 11 автомобилей.
Вести.Ru 03:53
Происшествия

При строительстве порта под Калининградом похищено 1,6 млрд рублей

Хищение в размере 1,6 миллиарда рублей выявлено при строительстве международного морского терминала в городе Пионерском Калининградской области, задержаны трое подозреваемых, сообщает пресс-служба СК РФ.
РИА Новости вчера в 07:35
Общество

Последние 10 лет могут стать самыми теплыми в истории наблюдений

В ВМО "почти уверены", что средние температуры за последние пять лет (2015-2019) и за последние 10 лет (2010-2019) "станут, соответственно, самым теплым пятилетием и самым теплым десятилетием из известных".
ТАСС 03 декабря в 04:14
Политика

Трамп и Небензя обменялись шутками на обеде в Белом доме

Президент США Дональд Трамп и постпред России при ООН Василий Небензя обменялись шутками на обеде, организованном в четверг, 5 декабря, в Белом доме.
Известия 15:17
Политика

Россия объявила болгарского дипломата персоной нон грата

Российское правительство объявило в четверг, 5 декабря, официального представителя посольства Болгарии "персоной нон грата".
Кривое-зеркало.ру 18:28
Гаджеты

В Китае стартовали продажи смартфонов Honor V30 5G

OAnews 06:21
Кино

Тимур Бекмамбетов представил фильм «Война токов»

Картина рассказывает о конкурентной борьбе Эдисона и Вестингауза. В Москве состоялся закрытый показ фильма "Война токов".
Piter.tv вчера в 06:35
Политика

Зеленский и Макрон обсудили предстоящий саммит «нормандской четверки»

ТАСС 16:01
Культура

Девушка из Татарстана получила награду «Волонтер года»

Cod16.ru 10:53
Политика

США ввели новые антироссийские санкции

США ввели санкции против российской организации Evil Corp и ее руководителей Максима Якубца и Игоря Турашева.
Газета.Ru 13:13
Гаджеты

Можно ли играть на ноутбуке с процессором Intel Core i7-1065G7? Большое тестирование даёт ответ

10-нанометровые процессоры Intel Ice Lake уже какое-то время присутствуют на рынке, хотя нельзя сказать, что они очень распространены.
iXBT.com 10:26
Технологии

Group-IB рассказала о способе перехвата переписки в Telegram

Специалисты Group-IB сообщили о ряде взломов персональных аккаунтов пользователей мессенджера Telegram с целью получения нелегального доступа к переписке.
Ведомости вчера в 15:20
Футбол

«МЮ» победил «Тоттенхэм» Моуринью

Газета.Ru вчера в 16:32
Происшествия

На объездной между Дальним и Луговым столкнулись легковушка и грузовик

Сахалин.Инфо 19:36
Гаджеты

Realme представила в России свой первый флагманский смартфон X2 Pro

3DNews вчера в 12:07
Космос

Аппарат NASA оказался максимально близко к Солнцу

Космический аппарат NASA Parker подлетел к Солнцу на максимально близкое расстояние.
Телеканал 360° 07:59
Авто

Официально представлен обновленный спорткар Jaguar F-Type

Продажи новинки компания Jaguar начнет с комплектации First Edition в кузовах купе и кабриолет, которую можно будет укомплектовать 380- или 450-сильным моторами.
АвтоВести 03 декабря в 03:07
Политика

Медведев прокомментировал решение о повышении пенсионного возраста

Решение о повышении пенсионного возраста было одним из самых сложных, заявил в ходе общения с тележурналистами в четверг, 5 декабря, премьер-министр России Дмитрий Медведев.
Известия 06:35
Общество

Водолеи займутся прошлым, а Козерогам поступят интересные предложения

Козерог Сегодня вам могут поступать интересные деловые предложения.
Живая Кубань 03 декабря в 22:46
Энергетика

Новак рассказал о цене на топливо в России

Демпфирующий механизм позволил стабилизировать топливный рынок РФ, а рост цен на топливо значительно ниже темпов инфляции - 2,7% с начала года против 3,7-4% в октябре 2019 года.
ТАСС 16:26
Экономика

Лукашенко: Белоруссия выкручивается без кредитов России

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика не просит финансовой поддержки у России, потому что рассчитывает исключительно на свои возможности и ресурсы.
Газета.Ru 06:37
Биатлон

Биатлонистка Куклина установила личный рекорд на этапе Кубка мира

РБК 13:10
Происшествия

Историка Соколова отправили из «Бутырки» на психиатрическую экспертизу

Кандидата исторических наук Олега Соколова, который обвиняется в убийстве и расчленении аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко направили на психолого-психиатрическую экспертизу.
Российская газета 13:30
Футбол

Лукаку жестко раскритиковал расистский заголовок итальянской газеты

Нападающий миланского "Интера" и сборной Бельгии Ромелу Лукаку жестко раскритиковал расистский заголовок итальянской газеты Corriere dello Sport.
Газета.Ru 14:28
Как работают Яндекс.Новости?
Чемпионат России по футболу 2019/2020Больше новостей по теме
Главное