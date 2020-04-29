Коронавирус

MetaratingsMetaratingsМатчи чемпионата России хотят транслировать на Первом канале и НТВ

Клубы РПЛ обратятся к руководству «Матч Премьер» с просьбой передать прямые трансляции матчей Первому каналу, НТВ и «Матч ТВ» на время проведения игр без зрителей. Ожидается, что при пустых трибунах матчи будут проводиться в конце текущего и начале следующего сезонов.
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