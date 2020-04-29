Коронавирус
MetaratingsМатчи чемпионата России хотят транслировать на Первом канале и НТВ
Клубы РПЛ обратятся к руководству «Матч Премьер» с просьбой передать прямые трансляции матчей Первому каналу, НТВ и «Матч ТВ» на время проведения игр без зрителей. Ожидается, что при пустых трибунах матчи будут проводиться в конце текущего и начале следующего сезонов.
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Хоккей
Хоккеистов белорусского клуба обвинили в распространении порнографии
Хоккеистов команды "Динамо-Молодечно", выступающей в белорусской Экстралиге, обвиняют в распространении порнографии, сообщает "Прессбол".
Газета.Ru 10:50
Общество
Названы возможные плюсы коронавируса
Футуролог полагает, что после пандемии будут перепроектировать города, вводить новые экономические схемы, такие как базовый доход, менять всю структуру занятости, «чтобы понимать, кто, где и что должен производить, чтобы мы получили наилучший результат и наименьшее влияние на окружающую среду».
Lenta.ru 11:03
Экономика
ФНС разъяснила порядок получения безвозмездной финансовой помощи
Порядок выдачи субсидий разъяснила заместитель главы Федеральной налоговой службы (ФНС) Светлана Бондарчук на вебинаре Торгово-промышленной палаты, РБК следил за трансляцией.
РБК 07:28
Политика
Украина пообещала сорвать завершение «Северного потока-2»
Глава украинской ГТС пообещал приложить все усилия, чтобы окончательно сорвать проект газопровода из России в Германию, который в настоящее время остановился из-за санкций США.
Lenta.ru 04:52
Общество
Суд отклонил коллективный иск об отмене карантина в Петербурге
Городской суд Санкт-Петербурга отклонил коллективный иск активистов, которые требовали отменить часть положений из постановления губернатора о мерах противодействия коронавирусу.
КП - Санкт-Петербург 09:59
Общество
Воробьев: Подмосковье вышло на плато заболеваемости коронавирусом
Московская область вышла на плато по количеству случаев заражения коронавирусом COVID-19, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.
Коммерсантъ 10:48
Здоровье
В Волгоградской области режим самоизоляции продлен до 11 мая
Режим самоизоляции для граждан в Волгоградской области продлен до 11 мая текущего года включительно.
НовостиВолгограда.ру 08:45
Общество
Более 70% кафе и ресторанов в РФ могут уйти с рынка к 1 июля
В ходе заседания участники встречи, представители общественных объединений в сфере туризма, ресторанного и гостиничного бизнес, региональных властей, крупных гостиничных сетей, курортов и турфирм назвали необходимый для предприятий их сферы объем бюджетных инвестиций, а также перечисляли меры поддержки, которые они хотели бы получить от государства.
Интерфакс 08:21
Экономика
Ректор ВШЭ допустил возможность обеднения среднего класса в России
Ректор Высшей школы экономики (ВШЭ) Ярослав Кузьминов в беседе с РБК заявил, что в связи с экономическими последствиями пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 у среднего класса в России «есть серьёзные риски скатывания в бедность».
RT на русском 27 апреля в 23:15
Общество
В России прекратились продажи листового чая Lipton и Brooke Bond
Компания Unilever прекратила продажи листового чая под брендами Lipton и Brooke Bond в России.
Коммерсантъ 06:20
Общество
Собянин рассказал о порядке продления пропусков для поездок на работу
Мэрия Москвы запустила сервис продления цифровых пропусков для поездок на работу, сообщил мэр Сергей Собянин.
Ведомости 07:12
Здоровье
У главврача липецкой больницы подтвержден коронавирус
В Долгоруковской больнице сегодня проводят необходимые противоэпидемические меры, после выявления у медработников инфекции COVID-19.
Kursk.com 10:48
Общество
Роспотребнадзор предостерег россиян от шашлыков на майские праздники
Роспотребнадзор опубликовал рекомендации для россиян о том, как предупредить распространение новой коронавирусной инфекции на майских праздниках, один из советов - "отказаться от пикников на природе".
Интерфакс 04:29
Экономика
Президент «Открытия» не опасается летнего банковского кризиса
Президент банка "Открытие" Михаил Задорнов заявил, что не опасается начала банковского кризиса этим летом.
Pravda.Ru 09:24
Происшествия
Здание дворца Хофбург в Вене оцепили из-за угрозы взрыва
Полиция Вены проводит эвакуацию в императорском дворце Хофбург из-за поступивших сообщений о бомбе, говорится в сообщении столичной полиции в Twitter.
РИА Новости 10:19
Автоспорт
Даниил Квят: В Red Bull я привык к прессингу
F1news.ru 04:02
Общество
СМИ заявили о проверке СК публикаций о «двойном гражданстве» Мизулиной
Следственный комитет России начал проверку по факту публикаций о якобы двойном гражданстве у члена Совета Федерации Елены Мизулиной.
Известия 09:46
Космос
В Роскосмосе сделали заявление о приближающемся к Земле астероиде
Газета.Ru вчера в 07:37
Общество
Рестораны и музеи откроются в Швейцарии 11 мая
Правительство Швейцарии, где началось постепенное смягчение ограничений из-за пандемии, разрешило открыть рестораны, музеи и библиотеки с 11 мая.
Вестник Кавказа 09:27
Общество
Путин назвал ситуацию на глобальном энергорынке беспрецедентной
О беспрецедентной ситуации на мировом энергетическом рынке президент заявил на совещании по вопросам развития топливно-энергетического комплекса, которое провел в режиме видеоконференции.
Российская газета 09:09
Политика
Путин продлил режим нерабочих дней
Президент России Владимир Путин принял решение продлить режим нерабочих дней до 11 мая.
Известия вчера в 10:48
Происшествия
СК задержал замглавы Крымской железной дороги
Сотрудники управлений СК и ФСБ по Крыму задержали по подозрению в совершении должностного преступления заместителя генерального директора ФГУП "Крымская железная дорога" по делу о продаже вагонов с заниженной стоимостью, сообщила пресс-служба СУСК РФ по региону.
РИА Новости 09:09
Кино
На Первом выйдет продолжение сериала «Диверсант»
Piter.tv вчера в 06:09
Экономика
ВТБ предупредил о визитах мошенников домой к гражданам
Мошенники, выдавая себя за кредитных агентов, консультантов или риелторов, предлагают людям, находящимся на самоизоляции, оформить финансовые продукты и заключить договоры с банками.
REGNUM 06:44
Энергетика
Мировые цены на нефть демонстрируют рост
Москва, 29 апреля 2020, 10:37 — REGNUM Фьючерсы на нефть марок Brent и WTI выросли в цене, об этом свидетельствуют данные торгов 29 апреля.
REGNUM 03:37
Авто
УАЗ представил дом на колесах на базе УАЗ «Буханки»
УАЗ и московская компания «Люкс Форм» представили автодом «Байкал» на базе «Буханки», изначально созданный для европейских клиентов.
Автоновости дня 05:07
Общество
Белый медведь убил медведицу в зоопарке Ижевска
Белый медведь Балу из ижевского зоопарка убил медведицу Аврору.
Телеканал 360° 09:33