Матчи чемпионата России по футболу возобновятся 19 июня. Об этом журналистам сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. Сезон в Тинькофф - Российской премьер-лиге (РПЛ) был приостановлен 17 марта из-за пандемии коронавируса.

с чего всё началось

Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко сообщил, что матчи Российской премьер-лиги возобновятся 19 июня. 2 июня Чернышенко вместе с министром спорта РФ Олегом Матыциным и министром культуры Ольгой Любимовой провёл брифинг по смягчению ограничительных мер в сфере культуры и спорта.

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