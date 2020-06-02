Матчи чемпионата России по футболу возобновятся 19 июня. Об этом журналистам сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. Сезон в Тинькофф - Российской премьер-лиге (РПЛ) был приостановлен 17 марта из-за пандемии коронавируса.

с чего всё началось

Напомним, сезон российской Премьер-лиги был приостановлен 17 марта из-за распространения коронавирусной инфекции. Изначально отмечалось, что матчи российского первенства будут возобновлены 21 июня. На данный момент в чемпионате России было сыграно 22 матча.

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