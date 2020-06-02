Коронавирус
Vprognoze.ruМатчи чемпионата России по футболу возобновятся 19 июня
Напомним, сезон российской Премьер-лиги был приостановлен 17 марта из-за распространения коронавирусной инфекции. Изначально отмечалось, что матчи российского первенства будут возобновлены 21 июня. На данный момент в чемпионате России было сыграно 22 матча.
Читать в источнике
Оценить11
с чего всё началось
Матчи чемпионата России по футболу возобновятся 19 июня. Об этом журналистам сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. Сезон в Тинькофф - Российской премьер-лиге (РПЛ) был приостановлен 17 марта из-за пандемии коронавируса.ТАСС Спорт05:51
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7215 источников, обновлено в 11:15, Ашберн
Происшествия
В Брянске в приемной семье нашли истощенного ребенка с обморожением
Российская газета 04:50
Экономика
План по восстановлению доходов россиян разработало Правительство
В проекте Общенационального плана действий по восстановлению занятости и доходов населения, росту экономики и долгосрочным структурным изменениям указано, что данные меры должны привести к повышению реальных доходов населения, пишет РБК.
Live24 01:22
Общество
Эпидемиолог рассказал, у кого лучше вырабатываются антитела к COVID-19
Антитела к COVID-19 лучше всего вырабатываются у пациентов, переболевших коронавирусом в средне-тяжелой форме по сравнению с теми, кто перенес инфекцию очень легко или очень тяжело, сообщил заместитель директора Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Александр Семенов.
РИА Новости 09:51
Происшествия
В США от рук полиции пострадала российская журналистка и продюсер
Вашингтон, 2 июня 2020, 16:39 — REGNUM Журналист и продюсер новостного агентства Sputnik Николь Руссел пострадала от рук полиции в США.
REGNUM 09:39
Происшествия
Обвиняемым в хищениях на миллиард рублей бизнесменам вынесли приговор
Щербинский суд Москвы вынес приговор в отношении предпринимателей Кадыра Караханова и Арсена Ошакбаева в рамках уголовного дела о хищениях на сумму около 1 млрд рублей при реконструкции и строительстве объектов Министерства обороны РФ.
News.ru 10:53
Политика
Посол США в Германии ушёл в отставку
Посол США в Германии Ричард Гренелл уходит в отставку после двух лет на данном посту.
RT на русском 10:19
Происшествия
В Норильске введен режим ЧС из-за крупной утечки нефтепродуктов
Российская газета вчера в 06:56
Экономика
Bloomberg: Таджикистан потерял 50% прибыли от переводов мигрантов
Bloomberg приводит статистику, согласно которой в Грузии объем денежных переводов упал более чем на 40% в апреле (по сравнению с аналогичным периодом за прошлый год), в то время как Таджикистан, являющийся одной из стран, наиболее зависимых от денежных переводов в мире, в марте и апреле продемонстрировал снижение на 50%.
Sputnik Таджикистан 11:00
Происшествия
СК начал проверку по факту гибели уральца при задержании
Следственное управление СК РФ по Свердловской области проводит доследственную проверку по факту гибели местного жителя при задержании росгвардейцами.
Известия 08:33
Армия и оружие
Российские военные получили первую партию модернизированных гаубиц
Первая партия модернизированных самоходных артиллерийский установок "Мста-С" передана Вооруженным силам России.
Вести.Ru 11:04
Гаджеты
Приложение для удаления со смартфона китайских программ стало хитом
Недавно разработчики из Индии выпустили приложение по удалению китайских программ, которое сразу стало лидером по скачиванию в магазине приложений для Android-смартфонов.
Live24 03:30
Здоровье
Никитин поручил главам «дачных районов» усилить борьбу с коронавирусом
Отдельно поручаю Минздраву совместно с руководством районов определить меры по реагированию на сложившуюся обстановку, — заявил Глеб Никитин.
Нижний Новгород on-line 05:33
Космос
Пришли за Маском. На кадрах запуска Dragon Crew обнаружили НЛО
Пользователи Сети обнаружили на кадрах трансляции старта американского корабля Dragon Crew компании Илона Маска SpaceX необычный объект и предположили, что это может быть НЛО.
Радио Sputnik 08:05
Политика
Трамп похвалил себя и силовиков за подавление протестов в США
Президент США Дональд Трамп похвалил силовиков и самого себя за то, что протесты в Вашингтоне и Миннеаполисе минувшей ночью были подавлены.
Газета.Ru 10:20
Общество
В Гидрометцентре рассказали о погоде в России в июне
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, какая погода ожидается в России в июне.
RT на русском 31 мая в 20:15
Политика
В МИД РФ оценили идею Киева о переговорах по Донбассу без Москвы
Москва, 2 июня 2020, 11:37 — REGNUM Переговоры по Донбассу без участия России, которые ранее предложил провести вице-премьер Украины Алексей Резников, бесперспективны и это предложение является очередной имитацией активности украинской стороной.
REGNUM 04:37
Экономика
В Росии запущена новая кредитная программа для поддержки бизнеса
Москва, 2 июня 2020, 17:57 — REGNUM Новая программа кредитования под 2% для поддержки занятости предприятий, признанных пострадавшими при пандемии коронавируса стартовала в России.
REGNUM 10:57
Происшествия
Владелец русского ресторана в США защищал заведение с оружием в руках
Владелец ресторана отметил, что минувшей ночью защищал своё заведение вместе с друзьями с оружием в руках.
REGNUM 11:11
Футбол
Гол Павлюченко признали лучшим в истории сборной на чемпионатах Европы
ProstoProSport 10:00
Общество
МВД России утвердило трехзначные коды регионов для автономеров
«Госавтоинспекция теперь сможет выдавать государственные номера с трехзначными кодами регионов, начинающимися с цифр 2, 3, 4, 5, 6, 8 и 9», — сказал собеседник агентства.
BFM.ru вчера в 07:20
Политика
Российские звезды снялись в ролике о Конституции
Отечественные артисты и общественные деятели приняли участие в съемках ролика, посвященного голосованию за принятие поправок в Конституцию.
Экономика сегодня 09:19
Здоровье
Роспотребнадзор дал рекомендации по возобновлению работы медучреждений
Роспотребнадзор разработал рекомендации по восстановлению плановой деятельности медицинских учреждений.
Известия 07:58
Авто
В России введут новые штрафы для автовладельцев
Штраф от 1 тысячи до 3 тысяч рублей предлагают ввести для водителей, бросивших свои автомобили во дворах.
Афанасий-бизнес вчера в 03:39
Космос
Астронавты на Crew Dragon пристыковались к МКС
Космический корабль Crew Dragon, принадлежащий американской компании SpaceX Илона Маска, совершил стыковку с Международной космической станцией (МКС).
Национальная служба новостей 31 мая в 10:44
Шоу-бизнес
Богомолов удивил подписчиков снимком обнаженной Собчак
Режиссер Константин Богомолов опубликовал в Instagram фото своей обнаженной супруги Ксении Собчак.
ФАН вчера в 14:27
Гаджеты
Представлен бюджетный смартфон Samsung Galaxy M01
Компания Samsung пополнила ассортимент смартфонов моделью Galaxy M01, которая относится к сегменту бюджетных устройств.
Megaobzor.com 05:06
Общество
В России создают вакцину от коронавируса в виде йогурта
Российские ученые создают необычную вакцину от коронавирусной инфекции, которую можно будет вводить в организм в виде йогурта, рассказал вице-президент Российской академии наук, руководитель секции медико-биологических наук РАН академик Владимир Чехонин.
РИА Новости 06:59
Здоровье
Онколог назвал признаки рака кожи на ранней стадии
При первых признаках рака кожи Каприн рекомендовал сразу же обращаться к врачу.
Клопс 30 мая в 11:47
Политика
В России 1 июля объявят выходным днём
В России 1 июля объявят выходным днем в связи с проведением общероссийского голосования по поправкам в конституцию.
Моя Москва.онлайн вчера в 10:41