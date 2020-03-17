Товарищеские матчи сборной России по футболу, запланированные на конец марта с командами Швеции и Молдавии, отменены в связи с эпидемией коронавируса. Об этом ТАСС сообщил директор по коммуникациям Российского футбольного союза (РФС) Кирилл Мельников.

Товарищеские матчи сборной России по футболу в марте отменены

Политика Путин заявил о росте нераскрытых преступлений в России Президент России Владимир Путин заявил, что впервые за четыре года в стране зафиксирован рост числа нераскрытых преступлений, сообщает kp.ru.

Политика Путин подписал указ о дистанционной продаже безрецептурных лекарств Президент России Владимир Путин сообщил, что подписал указ о дистанционной продаже безрецептурных лекарств, и в связи с этим потребовал усилить ответственность за продажу контрафакта.

Общество Собянин рассказал Путину о сбежавших из больницы в Коммунарке Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал президенту РФ Владимиру Путину об инциденте с пациентами, которые самовольно покинули больницу в Коммунарке, где находится карантинный центр по коронавирусу.

Общество Минкульт закрывает все федеральные учреждения культуры России Сегодня, 17 марта, Министерство культуры России опубликовало поправки в приказ от 16 марта «О деятельности находящихся в ведении Минкультуры России организаций в условиях угрозы распространения новой коронавирусной инфекции», согласно которому все федеральные учреждения культуры в стране должны быть закрыты.

Общество В Татарстане зафиксирован первый случай заражения коронавирусом В Татарстане выявлен первый случай заражения коронавирусом. Его симптомы выявлены у прибывшего в республику гражданина Франции.

Общество В оперативном штабе опровергли сообщения о закрытии Москвы на карантин В оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом опровергли информацию о том, что Москва в скором времени будет закрыта на карантин.

Космос Физик раскрыл тайну расширения Вселенной Профессор Женевского университета (UNIGE) Лукас Ломбрайзер выдвинул гипотезу, объясняющую скорость расширения Вселенной, сообщает портал Phys.org.

Финансы Нацбанк Украины заявил о нехватке наличной валюты в банках Национальный банк Украины заявил о недостатке наличных денег в кассах украинских банков в связи с повышением спроса населения на валюту.

Футбол Широков назвал «Краснодар» командой без менталитета победителя Бывший футболист сборной России, "Зенита", ЦСКА, "Спартака" и других клубов Роман Широков уверен, что у "Краснодара" нет менталитета победителей, что подтверждает поражение от "Сочи" - 0:2.

Футбол Кубок Америки—2020 перенесён на 2021 год Кубок Америки 2020 года — 47-й розыгрыш главного мужского футбольного турнира среди южноамериканских команд, организуемого КОНМЕБОЛ, который должен был пройти с 12 июня по 12 июля 2020 в Аргентине и Колумбии.