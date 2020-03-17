Коронавирус

Эхо МосквыЭхо МосквыТоварищеские матчи сборной России по футболу в марте отменены

Товарищеские матчи сборной России по футболу, запланированные на конец марта с командами Швеции и Молдавии, отменены в связи с эпидемией коронавируса. Об этом ТАСС сообщил директор по коммуникациям Российского футбольного союза (РФС) Кирилл Мельников.
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Товарищеские матчи России со Швецией и Молдовой были отменены из-за коронавируса

Sport24.ru09:36

Товарищеские матчи сборной России с Молдавией и Швецией отменены

РИА Новости08:50

Матчи сборной России со Швецией и Молдавией отменены из-за коронавируса

Чемпионат09:08

Товарищеские матчи сборной России по футболу в марте отменены

Эхо Москвы09:06

«Мы очень скучаем по вам». Сборная России подтвердила отмену товарищеских матчей

Спорт-Экспресс10:00

Товарищеские матчи сборной России по футболу в марте отменены из-за коронавируса

Матч ТВ09:22

Футбольный матч Молдова-Россия отменен - РФС

Sputnik Молдова09:31
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Шоу-бизнес

Актриса Ольга Куриленко заразилась коронавирусом

KM.ru вчера в 02:45
Общество

«Яндекс» запустил онлайн-карту распространения коронавируса в России

Компания «Яндекс» запустила уникальную онлайн-карту распространения коронавируса в Российской Федерации.
Evo-rus.com вчера в 14:29
Общество

Институт Роберта Коха предрек два года пандемии коронавируса

Пандемия вируса SARS-CoV-2 может продлиться два года, инфекция будет распространяться волнами.
Известия 08:01
Общество

В 15 регионах России обнаружены случаи заражения коронавирусом

Новые случаи заражения коронавирусом за сутки были обнаружены в 15 регионах России.
Газета.Ru 10:19
Политика

Путин заявил о росте нераскрытых преступлений в России

Президент России Владимир Путин заявил, что впервые за четыре года в стране зафиксирован рост числа нераскрытых преступлений, сообщает kp.ru.
РИАМО 08:16
Политика

Путин подписал указ о дистанционной продаже безрецептурных лекарств

Президент России Владимир Путин сообщил, что подписал указ о дистанционной продаже безрецептурных лекарств, и в связи с этим потребовал усилить ответственность за продажу контрафакта.
Интерфакс 10:02
Общество

Собянин рассказал Путину о сбежавших из больницы в Коммунарке

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал президенту РФ Владимиру Путину об инциденте с пациентами, которые самовольно покинули больницу в Коммунарке, где находится карантинный центр по коронавирусу.
РИА Новости 08:40
Экономика

Мишустин утвердил индексацию социальных пенсий с 1 апреля

Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил индексацию социальных пенсий на 6,1 процента с 1 апреля.
Российская газета 07:59
Общество

Минкульт закрывает все федеральные учреждения культуры России

Сегодня, 17 марта, Министерство культуры России опубликовало поправки в приказ от 16 марта «О деятельности находящихся в ведении Минкультуры России организаций в условиях угрозы распространения новой коронавирусной инфекции», согласно которому все федеральные учреждения культуры в стране должны быть закрыты.
Собака.ru 10:24
Общество

Власти Москвы могут ввести жесткий карантин из-за коронавируса

Власти Москвы рассматривают возможность введения жесткого карантина в случае критического числа зараженных коронавирусом.
Газета.Ru 03:24
Шоу-бизнес

Дочь Успенской заявила, что ее похитили по указанию матери

Газета.Ru вчера в 11:31
Общество

Финляндия ввела чрезвычайное положение

В Финляндии вводится чрезвычайное положение, сообщила премьер-министр страны Санна Марин.
Интерфакс вчера в 11:40
Экономика

Аркадий Ротенберг стал единственным разбогатевшим на обвале рынков российским бизнесменом

Аркадий Ротенберг стал единственным российским бизнесменом, состояние которого показало значительный прирост на фоне обвала акций 16 марта.
Компания 09:37
Общество

В Татарстане зафиксирован первый случай заражения коронавирусом

В Татарстане выявлен первый случай заражения коронавирусом. Его симптомы выявлены у прибывшего в республику гражданина Франции.
КП - Казань 10:08
Шоу-бизнес

Рэпер Джиган погулял с новорожденным сыном после выписки из клиники

Папа с сыном пошли на спортплощадку, где Джиган побросал мяч. Давид же очень внимательно наблюдал за тем, что делает отец.
RuNews24.ru 02:02
Здоровье

ВОЗ не советует принимать ибупрофен при лечении от коронавируса

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не рекомендует принимать ибупрофен и содержащие его лекарства для лечения коронавируса.
Газета.Ru 07:49
Общество

В оперативном штабе опровергли сообщения о закрытии Москвы на карантин

В оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом опровергли информацию о том, что Москва в скором времени будет закрыта на карантин.
РБК 10:07
Шоу-бизнес

Меган Маркл и принц Гарри признались в страхе за совместное будущее

Супруги признались, что их омрачает туманное будущее семьи.
Профиль 07:18
Авто

Официально представлена новая Hyundai Creta для Индии

Компания Hyundai сообщила о начале продаж удешевленной модификации кроссовера Creta новой генерации.
Актуальные Новости 08:38
Политика

Путин посоветовал россиянам не покупать продукты впрок

Ведомости 08:35
Космос

Физик раскрыл тайну расширения Вселенной

Профессор Женевского университета (UNIGE) Лукас Ломбрайзер выдвинул гипотезу, объясняющую скорость расширения Вселенной, сообщает портал Phys.org.
РИА Новости вчера в 06:23
Гаджеты

В России появится бюджетный смартфон Realme C3

Astera вчера в 17:00
Шоу-бизнес

Маргарита Симоньян забеременела в четвертый раз

В 2019-м году 39-летняя Маргарита Симоньян родила долгожданную дочку, которую назвали Маро.
Gazeta.SPb вчера в 05:04
Финансы

Нацбанк Украины заявил о нехватке наличной валюты в банках

Национальный банк Украины заявил о недостатке наличных денег в кассах украинских банков в связи с повышением спроса населения на валюту.
RT на русском 03:44
Футбол

Широков назвал «Краснодар» командой без менталитета победителя

Бывший футболист сборной России, "Зенита", ЦСКА, "Спартака" и других клубов Роман Широков уверен, что у "Краснодара" нет менталитета победителей, что подтверждает поражение от "Сочи" - 0:2.
Российская газета 03:07
Общество

Волгоградцам пособия на детей от трёх до семи лет назначат без справок

Напомним, пособие над детей будут выплачивать семьям, доход которых не превышает одного прожиточного минимума на человека.
НовостиВолгограда.ру вчера в 05:08
Футбол

Кубок Америки—2020 перенесён на 2021 год

Кубок Америки 2020 года — 47-й розыгрыш главного мужского футбольного турнира среди южноамериканских команд, организуемого КОНМЕБОЛ, который должен был пройти с 12 июня по 12 июля 2020 в Аргентине и Колумбии.
Чемпионат 09:14
Политика

Путин: своевременные меры сдержали коронавирус в России

Президент России Владимир Путин заявил, что оперативные меры помогли предотвратить массовое заражение россиян коронавирусом, пишет РИА "Новости".
Газета.Ru 10:04
Политика

Ученые и писатели выступили против поправок к Конституции

Ученые, журналисты, писатели и юристы подписали коллективное письмо к политикам, в котором они высказались о недопустимости поправок в Конституцию РФ.
АМИТЕЛ вчера в 05:19
Армия и оружие

Китайские СМИ объяснили, почему США не станут нападать на Россию

Журналисты китайского издания Sohu объяснили, почему Россия победит в Третьей мировой войне.
Pravda.Ru 08:16
Как работают Яндекс.Новости?
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