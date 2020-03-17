Коронавирус
Эхо МосквыТоварищеские матчи сборной России по футболу в марте отменены
Товарищеские матчи сборной России по футболу, запланированные на конец марта с командами Швеции и Молдавии, отменены в связи с эпидемией коронавируса. Об этом ТАСС сообщил директор по коммуникациям Российского футбольного союза (РФС) Кирилл Мельников.
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Шоу-бизнес
Актриса Ольга Куриленко заразилась коронавирусом
Общество
«Яндекс» запустил онлайн-карту распространения коронавируса в России
Компания «Яндекс» запустила уникальную онлайн-карту распространения коронавируса в Российской Федерации.
Общество
Институт Роберта Коха предрек два года пандемии коронавируса
Пандемия вируса SARS-CoV-2 может продлиться два года, инфекция будет распространяться волнами.
Общество
В 15 регионах России обнаружены случаи заражения коронавирусом
Новые случаи заражения коронавирусом за сутки были обнаружены в 15 регионах России.
Политика
Путин заявил о росте нераскрытых преступлений в России
Президент России Владимир Путин заявил, что впервые за четыре года в стране зафиксирован рост числа нераскрытых преступлений, сообщает kp.ru.
Политика
Путин подписал указ о дистанционной продаже безрецептурных лекарств
Президент России Владимир Путин сообщил, что подписал указ о дистанционной продаже безрецептурных лекарств, и в связи с этим потребовал усилить ответственность за продажу контрафакта.
Общество
Собянин рассказал Путину о сбежавших из больницы в Коммунарке
Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал президенту РФ Владимиру Путину об инциденте с пациентами, которые самовольно покинули больницу в Коммунарке, где находится карантинный центр по коронавирусу.
Экономика
Мишустин утвердил индексацию социальных пенсий с 1 апреля
Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил индексацию социальных пенсий на 6,1 процента с 1 апреля.
Общество
Минкульт закрывает все федеральные учреждения культуры России
Сегодня, 17 марта, Министерство культуры России опубликовало поправки в приказ от 16 марта «О деятельности находящихся в ведении Минкультуры России организаций в условиях угрозы распространения новой коронавирусной инфекции», согласно которому все федеральные учреждения культуры в стране должны быть закрыты.
Общество
Власти Москвы могут ввести жесткий карантин из-за коронавируса
Власти Москвы рассматривают возможность введения жесткого карантина в случае критического числа зараженных коронавирусом.
Шоу-бизнес
Дочь Успенской заявила, что ее похитили по указанию матери
Общество
Финляндия ввела чрезвычайное положение
В Финляндии вводится чрезвычайное положение, сообщила премьер-министр страны Санна Марин.
Экономика
Аркадий Ротенберг стал единственным разбогатевшим на обвале рынков российским бизнесменом
Аркадий Ротенберг стал единственным российским бизнесменом, состояние которого показало значительный прирост на фоне обвала акций 16 марта.
Общество
В Татарстане зафиксирован первый случай заражения коронавирусом
В Татарстане выявлен первый случай заражения коронавирусом. Его симптомы выявлены у прибывшего в республику гражданина Франции.
Шоу-бизнес
Рэпер Джиган погулял с новорожденным сыном после выписки из клиники
Папа с сыном пошли на спортплощадку, где Джиган побросал мяч. Давид же очень внимательно наблюдал за тем, что делает отец.
Здоровье
ВОЗ не советует принимать ибупрофен при лечении от коронавируса
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не рекомендует принимать ибупрофен и содержащие его лекарства для лечения коронавируса.
Общество
В оперативном штабе опровергли сообщения о закрытии Москвы на карантин
В оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом опровергли информацию о том, что Москва в скором времени будет закрыта на карантин.
Шоу-бизнес
Меган Маркл и принц Гарри признались в страхе за совместное будущее
Супруги признались, что их омрачает туманное будущее семьи.
Авто
Официально представлена новая Hyundai Creta для Индии
Компания Hyundai сообщила о начале продаж удешевленной модификации кроссовера Creta новой генерации.
Космос
Физик раскрыл тайну расширения Вселенной
Профессор Женевского университета (UNIGE) Лукас Ломбрайзер выдвинул гипотезу, объясняющую скорость расширения Вселенной, сообщает портал Phys.org.
Гаджеты
В России появится бюджетный смартфон Realme C3
Шоу-бизнес
Маргарита Симоньян забеременела в четвертый раз
В 2019-м году 39-летняя Маргарита Симоньян родила долгожданную дочку, которую назвали Маро.
Финансы
Нацбанк Украины заявил о нехватке наличной валюты в банках
Национальный банк Украины заявил о недостатке наличных денег в кассах украинских банков в связи с повышением спроса населения на валюту.
Футбол
Широков назвал «Краснодар» командой без менталитета победителя
Бывший футболист сборной России, "Зенита", ЦСКА, "Спартака" и других клубов Роман Широков уверен, что у "Краснодара" нет менталитета победителей, что подтверждает поражение от "Сочи" - 0:2.
Общество
Волгоградцам пособия на детей от трёх до семи лет назначат без справок
Напомним, пособие над детей будут выплачивать семьям, доход которых не превышает одного прожиточного минимума на человека.
Футбол
Кубок Америки—2020 перенесён на 2021 год
Кубок Америки 2020 года — 47-й розыгрыш главного мужского футбольного турнира среди южноамериканских команд, организуемого КОНМЕБОЛ, который должен был пройти с 12 июня по 12 июля 2020 в Аргентине и Колумбии.
Политика
Путин: своевременные меры сдержали коронавирус в России
Президент России Владимир Путин заявил, что оперативные меры помогли предотвратить массовое заражение россиян коронавирусом, пишет РИА "Новости".
Политика
Ученые и писатели выступили против поправок к Конституции
Ученые, журналисты, писатели и юристы подписали коллективное письмо к политикам, в котором они высказались о недопустимости поправок в Конституцию РФ.
Армия и оружие
Китайские СМИ объяснили, почему США не станут нападать на Россию
Журналисты китайского издания Sohu объяснили, почему Россия победит в Третьей мировой войне.