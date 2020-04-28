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Специалисты Сбербанка с помощью искусственного интеллекта математически высчитали сроки наступления пика эпидемии коронавируса в России, рассказал зампред его правления Александр Ведяхин.
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В Сбербанке математически рассчитали пик эпидемии коронавируса в России

Сбербанк с помощью искусственного интеллекта построил модель, которая предсказала сроки пика эпидемии коронавируса в России: по всей стране он придется на первую декаду мая, а в Москве наступит несколькими днями ранее, сообщил первый зампред правления банка Александр Ведяхин в интервью РИА Новости.
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Путин напомнил о «Законе жизни» из-за ситуации с коронавирусом

На фоне распространения коронавируса президент России Владимир Путин назвал абсолютным приоритетом жизни людей и напомнил россиянам о рассказе Джека Лондона «Закон жизни».
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Авто

«АвтоВАЗ» ждут массовые сокращения

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Треть россиян считают чрезмерными ограничения в связи коронавирусом

Серьезно ли россияне относятся к эпидемии Исследовательский центр Romir Gallup International по заказу Фонда развития гражданского общества (ФоРГО) провел социсследование об отношении россиян к применяемым мерам профилактики коронавируса, действиям властей, а также о том, с какими сложностями и проблемами сталкиваются граждане в связи с эпидемией.
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«Газпром» не планирует вывоза вахтовиков с Чаяндинского месторождения

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Финансы

Индексы Уолл-стрит выросли на открытии торгов

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В WhatsApp появилась новая функция

Как сообщают в блоге компании «WhatsApp», теперь в видеозвонках мессенджера сможет общаться в два раза больше людей, чем раньше.
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Общество

За сутки в Москве скончались еще 67 пациентов с коронавирусом

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Нападающий "Ювентуса" Пауло Дибала в четвертый раз сдал положительный тест на коронавирус. Футболисту предстоит продолжить лечение.
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На Первом выйдет продолжение сериала «Диверсант»

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К премии «Оскар» допустят фильмы, которые не показывали в кинотеатрах

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Общество

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Список исключений, на которые не распространяется временный запрет на работу, дополнен микрофинансовыми организациями и иными юридическими лицами, имеющими право выдавать микрозаймы.
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Калининградские власти продлили режим самоизоляции до 11 мая

Калининградские власти продлили режим самоизоляции из-за COVID-19 до 11 мая включительно, но с 29 апреля разрешают работу непродовольственных магазинов, расположенных в здании с отдельным входом, сообщили журналистам в оперативном штабе по контролю за новой коронавирусной инфекцией.
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Происшествия

Главврач выпала из окна госпиталя в Красноярске

BFM.ru 26 апреля в 02:53
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Здоровье

Плюс 24 за сутки: новые случаи коронавируса выявили в Алтайском крае

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Московский Комсомолец 00:26
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