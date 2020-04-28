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Специалисты Сбербанка с помощью искусственного интеллекта математически высчитали сроки наступления пика эпидемии коронавируса в России, рассказал зампред его правления Александр Ведяхин.
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В Сбербанке математически рассчитали пик эпидемии коронавируса в России

Сбербанк с помощью искусственного интеллекта построил модель, которая предсказала сроки пика эпидемии коронавируса в России: по всей стране он придется на первую декаду мая, а в Москве наступит несколькими днями ранее, сообщил первый зампред правления банка Александр Ведяхин в интервью РИА Новости.
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Общество

«Аэрофлот» введет ваучеры взамен отмененных перелетов

Компания "Аэрофлот", несущая убытки из-за отмены сотен рейсов в связи с пандемией коронавируса, предлагает вместо возврата денег за билеты выпустить трехлетние ваучеры - с возможностью их использования при покупке билетов в будущем.
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Футбол сегодня: в Беларуси определятся финалисты Кубка

Главные встречи дня пройдут в Беларуси, где определятся финалисты Кубка страны.
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Путин подписал указ о новых нерабочих днях

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Экономика

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Общество

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Общество

В Крыму с 1 мая разрешат работу парикмахерских и салонов красоты

Власти Республики Крым с 1 мая разрешат работу парикмахерских и салонов красоты, мастерских по ремонту компьютеров и обуви, сообщил в среду председатель Совета министров республики Юрий Гоцанюк.
ТАСС 05:00
Авто

На продажу выставили редкую дизельную «Волгу» ГАЗ-24-77

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Тарантас Ньюс 04:14
Политика

В России продлили запрет на въезд иностранцев

Москва, 29 апреля 2020, 13:40 — REGNUM Запрет на въезд иностранных граждан на территорию России, введённый из-за пандемии коронавирусной инфекции, пока снят не будет.
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Политика

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Использование славянских окончаний в фамилиях и отчествах граждан Таджикистана теперь будет запрещено.
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Политика

Украина пообещала сорвать завершение «Северного потока-2»

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ФСБ провела масштабную операцию против подпольных оружейников

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Общество

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Москва, 29 апреля 2020, 13:19 — REGNUM Личный пилот президентов России Григорий Белодед умер на 74-году жизни.
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Общество

Дистанционное обучение в Москве будет приостановлено с 1 по 11 мая

Один из пунктов указа о продлении режима самоизоляции в столице гласит, что в период с 1 по 11 мая на территории столицы приостанавливается обучение с применением технологий электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.
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Экономика

Ректор ВШЭ заявил о риске обеднения среднего класса в России

В результате экономического кризиса, вызванного пандемией коронавируса, средний класс в России может скатиться в бедность, заявил 27 апреля ректор Высшей школы экономики Ярослав Кузьминов в интервью РБК.
Известия 27 апреля в 21:48
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УАЗ отправил на Кубу 50 внедорожников «Патриот»

Партия из 50 российских внедорожников УАЗ «Патриот» прибыла на Кубу.
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Кино

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В Приангарье местные жители заподозрили чиновников в поджоге леса

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Роскомнадзор разблокировал Vademecum после удаления спорной статьи

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Умер актёр из «Миллионера из трущоб» и «Жизни Пи» Ирфан Кхан

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Политика

Мишустин поручил подготовить план восстановления экономики

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил к 25 мая подготовить общенациональный план по восстановлению экономики страны.
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Песков заявил о невозможности предсказать дату окончания эпидемии

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ЦБ наблюдает возвращение спроса на наличные деньги к обычным значениям

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В Москве cтуденты-медики получат выплаты за работу с COVID-19

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Общество

В Госдуму внесен законопроект о штрафах за езду без спецпропуска

Заксобрание Нижегородской области внесло на рассмотрение в Госдуму законопроект, предусматривающий штраф до 5 тыс. рублей за передвижение на личном автомобиле без специального пропуска во время режима самоизоляции.
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