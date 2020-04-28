Сбербанк с помощью искусственного интеллекта построил модель, которая предсказала сроки пика эпидемии коронавируса в России: по всей стране он придется на первую декаду мая, а в Москве наступит несколькими днями ранее, сообщил первый зампред правления банка Александр Ведяхин в интервью РИА Новости.

с чего всё началось

Специалисты Сбербанка с помощью искусственного интеллекта математически высчитали сроки наступления пика эпидемии коронавируса в России, рассказал зампред его правления Александр Ведяхин.

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