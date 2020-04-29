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Специалисты Сбербанка с помощью искусственного интеллекта математически высчитали сроки наступления пика эпидемии коронавируса в России, рассказал зампред его правления Александр Ведяхин.
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В Сбербанке математически рассчитали пик эпидемии коронавируса в России

Сбербанк с помощью искусственного интеллекта построил модель, которая предсказала сроки пика эпидемии коронавируса в России: по всей стране он придется на первую декаду мая, а в Москве наступит несколькими днями ранее, сообщил первый зампред правления банка Александр Ведяхин в интервью РИА Новости.
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Политика

Путин объявил о продлении режима нерабочих дней

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Происшествия

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Генерала ФСБ назвали возможным главным фигурантом дела Boeing MH17

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Владимир Путин обратился к гражданам России

«Глубоко соболезную тем, кого постигло горе, кто переживает невосполнимую утрату близких», — сказал глава государства.
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В Бурятии умер еще один пациент с коронавирусом

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