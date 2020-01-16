Экономика
Эхо МосквыМатери-одиночки оказались самой закредитованной категорией россиян
Как говорится в совместном исследовании Минфина и Всемирного банка, в своеобразный топ также вошли семьи, воспитывающие двоих детей, - передает телеканал "Дождь".
Читать в источнике
Оценить33
с чего всё началось
Каждый третий россиянин вне зависимости от уровня доходов имеет непогашенный кредит, свидетельствуют данные исследования, проведенного в рамках совместного проекта Минфина и Всемирного банка.РБКвчера в 05:12
Подробнее о событии
Показать все источники
Не хватает денег даже на продукты. Минфин узнал самые закредитованные категории населения
Фонтанка.Рувчера в 02:51
Автоматически обработано 7045 источников, обновлено в 03:56, Ашберн
Политика
«Ведомости»: Мишустин звонил людям под видом обычного сотрудника ФНС
Премьер-министра России Михаил Мишустин во время работы в Федеральной налоговой службе (ФНС) мог позвонить людям с налоговыми проблемами под видом обычного сотрудника.
Происшествия
ФСБ показала видео из цеха по производству наркотиков в Подмосковье
На записи видно, как на территорию цеха врываются сотрудники ФСБ и надевают наручники на находящихся там людей.
Политика
Госдума поддержала назначение Мишустина премьером
Госдума поддержала кандидатуру руководителя Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина на пост премьера.
Общество
В России появились первые видеобанкоматы
Новшество из Китая Первые видеобанкоматы появились в Китае в 2012 году и с тех пор получили большое распространение в странах Азии, подобные решения есть также в Турции и Англии, говорит старший менеджер технологической практики в риск-консалтинге КПМГ в России и СНГ Лилия Шароватова.
Политика
«Газпром» попросил ФРГ вывести Nord Stream из-под газовой директивы ЕС
Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG подали заявки в Федеральное сетевое агентство Германии (BNetzA) с просьбой вывести их из-под действия обновленной газовой директивы ЕС, сообщают «Ведомости» со ссылкой на материалы агентства.
Армия и оружие
Юбилей «Фехтовальщика»: как Су-24 посрамил авианосец ВМС США
Самолет одной бомбы Основной задачей бомбардировщика был сброс тактической атомной бомбы на важную цель: мощный радар системы ПВО или стартовую позицию баллистических ракет - их НАТО в 70-е годы активно строило в Европе.
Политика
Медведев заявил об отставке правительства
В статье 117 Конституции РФ, на которую сослался Дмитрий Медведев, сказано так: «В случае отставки или сложения полномочий, правительство по поручению президента продолжает действовать до сформирования нового правительства».
Происшествия
Михалков отреагировал на информацию о падении модели Пунтус из окна
Режиссер Никита Михалков отреагировал на информацию о падении модели Ксении Пунтус из окна в Москве, согласно которой это случилось в квартире его внука Андрея Бакова, передает РИА Новости.
Политика
Премьер Украины написал заявление об отставке
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук написал заявление об отставке.
Происшествия
В Татарстане возбудили дело о домогательствах в детском приюте
Армия и оружие
При ракетном ударе Ирана пострадали 11 американских военных
Центральное командование США (CENTCOM) подтвердило, что при обстреле Ираном баз в Ираке пострадали 11 американских военных.
Политика
Президент Турции Эрдоган объявил об отправке войск в Ливию
Турция начинает вводить войска в Ливию в поддержку международно признанного правительства в Триполи.
Общество
В «Роскосмосе» рассказали о состоянии спутника «Метеор-М»
Общество
Среди новых граждан Мальты нашлись тезки российских бизнесменов
В список новых обладателей «золотых паспортов» Мальты вошли в том числе россияне.
Происшествия
Пропавшая под Новосибирском девочка найдена живой
Политика
Лавров заявил о злоупотреблении США статусом страны, где находится ООН
В конце декабря сообщалось, что Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш будет внимательно следить за проблемой с выдачей виз США представителям России и других стран.
Политика
В МИД рассказали о влиянии смены правительства на внешнюю политику РФ
«В Российской Федерации внешняя политика определяется президентом, и этим сказано всё», — подчеркнул Рябков.
Хоккей
Овечкину разбили лицо клюшкой в матче НХЛ
Во время первого периода американский форвард "Нью-Джерси" Майлз Вуд, проезжая мимо капитана "Вашингтона", попал ему в лицу высоко поднятой клюшкой и до крови разбил губу Овечкину.
Политика
Кадыров временно оставил пост главы Чечни
Армия и оружие
Документы об освобождении Варшавы рассекретило Минобороны
Министерство обороны опубликовало документы об освобождении Варшавы от фашистов в честь 75-летия событий Второй мировой войны.
Игры
Выход игры Cyberpunk 2077 перенесли на начало осени
Ожидаемую во всем мире игру Cyberpunk 2077 перенесли на 17 сентября 2020 года.
Здоровье
В Японии зафиксировали первый случай заражения пневмонией нового типа
Власти Японии подтвердили первый на территории страны случай заражения вирусом пневмонии нового типа, вспышка которого произошла в Китае.
Политика
Назван первый кандидат на пост в правительстве Мишустина
Помощник президента России по вопросам экономики Андрей Белоусов может стать первым вице-премьером в правительстве Михаила Мишустина.
Экономика
ЦБ потребовал от руководства «МИнБанка» 195 млрд рублей
Регулятор требует от экс-руководителей погасить убытки кредитной организации в размере 195 млрд рублей.
Общество
Названы сроки принятия новых правил медосмотра для водителей
Решение о принятии нового порядка медосмотра водителей будет принято в феврале.
Происшествия
Массовое ДТП произошло на трассе в Алтайском крае
Напомним, на пяти трассах Алтайского края ограничено движение для всех видов транспорта.
Общество