Экономика

Эхо МосквыЭхо МосквыМатери-одиночки оказались самой закредитованной категорией россиян

Как говорится в совместном исследовании Минфина и Всемирного банка, в своеобразный топ также вошли семьи, воспитывающие двоих детей, - передает телеканал "Дождь".
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с чего всё началось
Каждый третий россиянин вне зависимости от уровня доходов имеет непогашенный кредит, свидетельствуют данные исследования
, проведенного в рамках совместного проекта Минфина и Всемирного банка.
РБКвчера в 05:12

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Самыми закредитованными россиянами оказались матери-одиночки

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Семьи с детьми и матери-одиночки оказались самыми активными заемщиками

Ведомостивчера в 02:08
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Политика

«Ведомости»: Мишустин звонил людям под видом обычного сотрудника ФНС

Премьер-министра России Михаил Мишустин во время работы в Федеральной налоговой службе (ФНС) мог позвонить людям с налоговыми проблемами под видом обычного сотрудника.
Телеканал 360° 03:51
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ФСБ показала видео из цеха по производству наркотиков в Подмосковье

На записи видно, как на территорию цеха врываются сотрудники ФСБ и надевают наручники на находящихся там людей.
РБК 03:01
Политика

Госдума поддержала назначение Мишустина премьером

Госдума поддержала кандидатуру руководителя Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина на пост премьера.
Ведомости вчера в 07:27
Общество

В России появились первые видеобанкоматы

Новшество из Китая Первые видеобанкоматы появились в Китае в 2012 году и с тех пор получили большое распространение в странах Азии, подобные решения есть также в Турции и Англии, говорит старший менеджер технологической практики в риск-консалтинге КПМГ в России и СНГ Лилия Шароватова.
РБК вчера в 23:00
Политика

«Газпром» попросил ФРГ вывести Nord Stream из-под газовой директивы ЕС

Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG подали заявки в Федеральное сетевое агентство Германии (BNetzA) с просьбой вывести их из-под действия обновленной газовой директивы ЕС, сообщают «Ведомости» со ссылкой на материалы агентства.
РБК вчера в 20:35
Армия и оружие

Юбилей «Фехтовальщика»: как Су-24 посрамил авианосец ВМС США

Самолет одной бомбы Основной задачей бомбардировщика был сброс тактической атомной бомбы на важную цель: мощный радар системы ПВО или стартовую позицию баллистических ракет - их НАТО в 70-е годы активно строило в Европе.
Российская газета 01:55
Политика

Медведев заявил об отставке правительства

В статье 117 Конституции РФ, на которую сослался Дмитрий Медведев, сказано так: «В случае отставки или сложения полномочий, правительство по поручению президента продолжает действовать до сформирования нового правительства».
BFM.ru 15 января в 10:43
Происшествия

Михалков отреагировал на информацию о падении модели Пунтус из окна

Режиссер Никита Михалков отреагировал на информацию о падении модели Ксении Пунтус из окна в Москве, согласно которой это случилось в квартире его внука Андрея Бакова, передает РИА Новости.
Lenta.ru 15 января в 13:54
Политика

Премьер Украины написал заявление об отставке

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук написал заявление об отставке.
РИА Новости 02:54
Происшествия

В Татарстане возбудили дело о домогательствах в детском приюте

Российская газета 02:24
Армия и оружие

При ракетном ударе Ирана пострадали 11 американских военных

Центральное командование США (CENTCOM) подтвердило, что при обстреле Ираном баз в Ираке пострадали 11 американских военных.
РИА Новости вчера в 22:40
Политика

Президент Турции Эрдоган объявил об отправке войск в Ливию

Турция начинает вводить войска в Ливию в поддержку международно признанного правительства в Триполи.
Полит.ру вчера в 10:48
Общество

В «Роскосмосе» рассказали о состоянии спутника «Метеор-М»

РИА Новости 02:40
Общество

Среди новых граждан Мальты нашлись тезки российских бизнесменов

В список новых обладателей «золотых паспортов» Мальты вошли в том числе россияне.
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Пропавшая под Новосибирском девочка найдена живой

Вести.Ru вчера в 23:45
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Лавров заявил о злоупотреблении США статусом страны, где находится ООН

В конце декабря сообщалось, что Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш будет внимательно следить за проблемой с выдачей виз США представителям России и других стран.
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Политика

В МИД рассказали о влиянии смены правительства на внешнюю политику РФ

«В Российской Федерации внешняя политика определяется президентом, и этим сказано всё», — подчеркнул Рябков.
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Овечкину разбили лицо клюшкой в матче НХЛ

Во время первого периода американский форвард "Нью-Джерси" Майлз Вуд, проезжая мимо капитана "Вашингтона", попал ему в лицу высоко поднятой клюшкой и до крови разбил губу Овечкину.
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Армия и оружие

Документы об освобождении Варшавы рассекретило Минобороны

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Выход игры Cyberpunk 2077 перенесли на начало осени

Ожидаемую во всем мире игру Cyberpunk 2077 перенесли на 17 сентября 2020 года.
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Певец Шура прокомментировал слова Водонаевой о маткапитале и «быдле»

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В Японии зафиксировали первый случай заражения пневмонией нового типа

Власти Японии подтвердили первый на территории страны случай заражения вирусом пневмонии нового типа, вспышка которого произошла в Китае.
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Помощник президента России по вопросам экономики Андрей Белоусов может стать первым вице-премьером в правительстве Михаила Мишустина.
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Экономика

ЦБ потребовал от руководства «МИнБанка» 195 млрд рублей

Регулятор требует от экс-руководителей погасить убытки кредитной организации в размере 195 млрд рублей.
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Решение о принятии нового порядка медосмотра водителей будет принято в феврале.
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Массовое ДТП произошло на трассе в Алтайском крае

Напомним, на пяти трассах Алтайского края ограничено движение для всех видов транспорта.
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В России введут материнский капитал на первого ребенка

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