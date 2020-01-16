с чего всё началось

Как говорится в совместном исследовании Минфина и Всемирного банка, в своеобразный топ также вошли семьи, воспитывающие двоих детей, - передает телеканал "Дождь".

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