Лавров рассказал о запрете странам ЕС получать помощь от России

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Газета.RuГазета.Ru
Материалы по смерти воспитанника «Локомотива» находятся в полиции
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Сотрудники правоохранительных органов заинтересовались делом о смерти 22-летнего воспитанника московского "Локомотива" Иннокентия Самохвалова, сообщает Sport24. Информация об этом появилась в Telegram-канале "Мутко против".В источнике
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Пиар-директор «Локо» о смерти Самохвалова: «От полиции запроса не было. Если он последует, клуб окажет содействие»

Sports.ru 11:15
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Правоохранительные органы заинтересовались смертью футболиста Самохвалова

Чемпионат 08:25
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«Локомотив» окажет содействие полиции в расследовании смерти Самохвалова

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