Общество

Рыбинская неделяРыбинская неделяМатеринский капитал дадут за рождение первенца

Изменения вступают в силу с 1 января 2020 года. Семьи, в которых после этого времени родился первый ребенок, получат 466 тысяч рублей.
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Материнский капитал вырос до 466 тысяч рублей

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Автоматически обработано 7045 источников, обновлено в 18:58, Ашберн
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Путин заявил о неправовых решениях ЕСПЧ в отношении России

Российский лидер Владимир Путин заявил о принятии Европейским судом по правам человека (ЕСПЧ) неправовых решений в отношении России, передает ТАСС.
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