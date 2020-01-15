Общество
Рыбинская неделяМатеринский капитал дадут за рождение первенца
Изменения вступают в силу с 1 января 2020 года. Семьи, в которых после этого времени родился первый ребенок, получат 466 тысяч рублей.
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Политика
Лавров прокомментировал возможную должность в новом правительстве
Нынешний кабмин исполняет свои обязанности до формирования нового.
Футбол
Роналдиньо: «Мне повезло дать пас на первый гол Месси»
Игры
Релиз игры Cyberpunk 2077 перенесли
Польская студия CD Projekt RED заявила о переносе выхода игры Cyberpunk 2077 на 17 сентября 2020 года.
Общество
Путин предложил ввести выплаты на детей в возрасте с 3 до 7 лет
Президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию предложил ввести ежемесячные выплаты на детей с трех до семи лет для семей с низким доходом.
Музыка
Мишустин оказался автором музыки двух песен Лепса
Новый премьер-министр РФ Михаил Мишустин является автором музыки двух песен Григория Лепса.
Происшествия
На съемках «Дома-2» умер оператор
Общество
Медведев выделил 127 млрд рублей на строительство атомного ледокола
Дмитрий Медведев перед отставкой с поста премьер-министра России подписал постановление о выделении из бюджета более 127,5 млрд рублей на строительство атомного ледокола «Лидер».
Общество
Владельцы киевского «Динамо» подали в Лондонский суд иск на Порошенко
Владельцы киевского футбольного клуба "Динамо" братья Григорий и Игорь Суркисы подали иск в Лондонский международный арбитражный суд против экс-президента Украины Петра Порошенко.
Экономика
Правительство не включило закон о новых пенсиях в план на год
Правительство не стало включать проект новой системы накопительных пенсий (гарантированный пенсионный план — ГПП) в план законопроектной деятельности на 2020 год.
Кино
Тайка Вайтити сообщил о его шансах снять фильм по «Звёздным войнам»
Тайка Выйтити ответил на вопрос журналистов о том, каковы его шансы выступить в качестве режиссёра полнометражного фильма «Звёздные войны» после того, как он снял финальный эпизод сериала «Мандалорец».
Политика
Путин заявил о неправовых решениях ЕСПЧ в отношении России
Российский лидер Владимир Путин заявил о принятии Европейским судом по правам человека (ЕСПЧ) неправовых решений в отношении России, передает ТАСС.
Политика
Названы первые реформы Мишустина на посту премьер-министра
Первыми реформами нового премьер-министра России Михаила Мишустина станут автоматизация системы госзаказа, сокращение числа проверок и отмена устаревших нормативов для бизнеса.
Футбол
Клубы РПЛ проголосовали за расширение лиги до 18 команд
Общее собрание клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) проголосовало за проведение чемпионата России по футболу без матчей плей-офф и расширение числа участников до 18, сообщил президент РПЛ Сергей Прядкин.
Армия и оружие
В Минобороны рассказали о разведактивности у границ России за неделю
Отмечается, что российские истребители три раза за неделю поднимались в воздух, чтобы не допустить нарушения границы.
Авто
В России автомобилистов ждет новый штраф или лишение прав
Новую ловушку для российских автомобилистов в виде штрафа в 5 тысяч рублей или лишения водительского удостоверения приготовили в ГИБДД.
Космос
Земле выпало самое жаркое 10-летие из известных науке, и это цветочки
НАСА с национальным управлением исследований океана и атмосферы сообщили: в 2010-е было 8 из 10 самых жарких за все время наблюдений лет.
Экономика
Транспортный налог с 2020 года платится по-новому
В 2019 году закончился срок действия льготы по транспортному налогу для владельцев грузовых автомобилей с массой свыше 12 тонн, которые являются плательщиками в систему «Платон» за возмещения ущерба, нанесенного проездом такого транспорта по федеральным трассам.
Происшествия
SSJ 100 экстренно приземлился на недостроенную полосу в «Домодедово»
Самолет SSJ 100 авиакомпании «ИрАэро» совершил экстренную посадку на недостроенную полосу у аэропорта «Домодедово».
Происшествия
Жители Камчатки ощутили подземные толчки
В ночь на пятницу, 17 января, по местному времени у берегов полуострова Камчатка в акватории Тихого океана зафиксировано землетрясение магнитудой 5,5. Подземные точки ощутили жители Петропавловска-Камчатского.
Политика
Путин назначил Медведева на должность зампредседателя Совбеза РФ
Путин подписал указ о введении должности заместителя председателя Совета безопасности. На эту должность он назначил Дмитрия Медведева.
Политика
Мишустин предложил тотальный контроль за доходами всех домохозяйств
Выстроить систему тотального контроля за доходами всех домохозяйств с целью предоставления адресной помощи предложил кандидат на пост председателя правительства РФ Михаил Мишустин.
Гаджеты
По данным JPR, процессоры AMD служат основой 41% игровых ПК
Вчера компания JPR опубликовала результаты опроса, которые позволяют понять, какими компьютерами пользуются геймеры и что планируют в них поменять.
Политика
Сенат начал рассмотрение дела об импичменте Трампу
Члены палаты представителей конгресса США прибыли в зал заседаний сената, чтобы начать рассмотрение импичмента президента страны Дональда Трампа, передает Reuters.
Здоровье
Травы и пряности, которые помогут снизить кровяное давление
Аромат французской лаванды расслабляет и успокаивает, а также помогает снизить давление и пульс.
Политика
Мишустин представил в Госдуме свою программу
Кандидат на пост премьер-министра Михаил Мишустин выступил в Госдуме, где представил депутатам свою программу.
Наука
Заражение токсоплазмой снижает у мышей уровень тревожности
Кино
Продюсер «Не время умирать»: Джеймс Бонд может быть только мужчиной
Транспорт
На создание авиакомпании в ДФО потребуется до 30 млрд рублей
На создание авиакомпании в Дальневосточном федеральном округе потребуется от 10 до 30 млрд рублей.