Экономика

КоммерсантъКоммерсантъМатеринский капитал ожидает указаний

В пятницу Минтруд опубликовал поправки к бюджету ПФР, учитывающие новые правила начисления материнского капитала. Как посчитали в ведомстве, расходы на программу необходимо увеличить на 120 млрд руб.— до 436,9 млрд руб. в 2020 году.
Читать в источнике
Комментировать4

Подробнее о событии

Власти РФ все еще не определили правила выдачи материнского капитала в 2020 году

Новые Известиявчера в 23:15

Озвучен срок выдачи маткапитала по новым правилам

Время Бухгалтера24 января в 04:48

Правительство пока не определило правила выдачи маткапитала

Телеканал 360°вчера в 20:49

Материнский капитал ожидает указаний

Коммерсантъвчера в 18:01

Правительство не может определиться с правилами выдачи маткапитала

ФедералПрессвчера в 22:13
Показать все источники
Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 01:37, Ашберн
Общество

В группе по Конституции РФ уточнили нюансы индексации пенсий

Поправок в Конституцию РФ об индексации пенсий, внести которые предложил президент России Владимир Путин, будет недостаточно для того, чтобы обеспечить индексацию пенсии работающим пенсионерам.
REGNUM 00:18
Происшествия

Найдена мать оставленных в «Шереметьево» детей

REGNUM 00:56
Футбол

Исламхан покинул расположение «Зенита»

Капитан сборной Казахстана Бауыржан Исламхан, который находился вместе с «Зенитом» на сборе в Катаре, покинул петербургский клуб и улетел в Алма-Ату.
Матч ТВ 00:59
Религия

Умер протоиерей РПЦ Всеволод Чаплин

Коммерсантъ вчера в 10:03
Фигурное катание

В Германии остались недовольны победой российских фигуристок на ЧЕ

Газета.Ru вчера в 23:20
Политика

NYT нашла в мемуарах Болтона позицию Трампа по военной помощи Украине

В книге Болтон утверждает, что вместе с госсекретарем Майком Помпео и министром обороны Марком Экспером «десятки раз» говорил Трампу разморозить одобренную Украине военную помощь в размере $391 млн, однако глава государства отказывался это делать.
РБК 00:19
Музыка

Билли Айлиш завоевала «Грэмми» в главных номинациях

РБК 00:04
Экономика

Мишустина попросили избавить малый бизнес от налогов на три года

«Освободить сроком на 3 года от всех налогов предприятия, работающие на специальных режимах налогообложения, провести налоговую амнистию для малого бизнеса», – приводит ТАСС выдержку из письма на имя главы правительства.
Новый День 00:08
Энергетика

Цена нефти Brent опустилась ниже $60 за баррель

Цена фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent на бирже ICE впервые с 1 ноября опустилась ниже отметки в 60 долларов за баррель.
РИА Новости вчера в 22:46
Политика

Кипр блокирует введение новых антироссийских санкций

Кипр отказывается голосовать за введение санкций Европейского союза против нескольких российских официальных лиц в Крыму.
Вести.Ru 24 января в 23:11
Энергетика

Глава BP считает, что эпоха нефти по $100 за баррель прошла

Возможность стремительного увеличения добычи американскими компаниями практически исключает вероятность возникновения дефицита нефти где-либо в мире, так как компании из США "могут легко его заполнить", считает Дадли.
ТАСС 01:11
Армия и оружие

Сторожевой корабль «Ярослав Мудрый» остановился в Омане

Как сообщили в пресс-службе Балтфлота, сторожевой корабль ВМФ России «Ярослав Мудрый» пришвартовался в порту Салала в Омане.
Военное дело вчера в 08:51
Хоккей

ЦСКА обыграл «Сибирь» и одержал пятую победу подряд в КХЛ

RT на русском вчера в 11:24
Авто

Утильсбор занимает более 10% в структуре расходов каждой четвертой компании на авторынке РФ - Deloitte

В опросе Deloitte приняли участие 25 работающих в РФ автомобильных компаний: как импортеры, так и полтора десятка имеющих производство в стране.
Финмаркет 00:19
Общество

75 лет назад Красная армия освободила концлагерь Освенцим

Газета.Ru 01:26
Происшествия

При крушении вертолёта Коби Брайанта погибли девять человек

Департамент шерифа округа Лос-Анджелес провёл пресс-конференцию по поводу крушения вертолёта, в результате которого погиб легенда НБА Коби Брайант.
Чемпионат вчера в 17:47
Политика

Украинский экс-министр назвал премьера страны «сознательным идиотом»

Бывший депутат Верховной рады и экс-министр транспорта Украины Евгений Червоненко раскритиковал власти страны и назвал премьер-министра Алексея Гончарука «сознательным идиотом».
Известия вчера в 22:34
Здоровье

Роскачество развеяло миф о высоком содержании кальция в йогуртах

В клубничных йогуртах проверенных Роскачеством марок содержалось от 75 до 83 миллиграммов кальция на 100 граммов.
ФАН 01:16
Общество

В Гидрометцентре рассказали о погоде в феврале

Вильфанд добавил, что в настоящее время Гидрометцентр готовит детальный прогноз на февраль, который планируется опубликовать в ближайшее время.
ТАСС вчера в 22:17
Футбол

Сборная России узнала соперников по групповому этапу Кубка легенд-2020

Кубок легенд-2020 пройдет с 21 по 23 февраля на МСА «Лужники». Сборная России выиграла все 11 предыдущих розыгрышей турнира.
Матч ТВ 25 января в 08:34
Политика

Владислав Сурков ушел с госслужбы, заявил политолог

Помощник президента Владислав Сурков ушел с госслужбы, сообщил политолог Алексей Чеснаков.
РИА Новости 25 января в 00:17
Общество

В Ухане и провинции Хубэй находятся по меньшей мере 140 россиян

Вспышка вызванной коронавирусом 2019-nCoV пневмонии была зафиксирована в конце декабря прошлого года в Ухане, административном центре провинции Хубэй, крупном торгово-промышленном центре с населением более 11 млн человек.
ТАСС 00:38
Общество

Премьер Госсовета КНР прибыл в Ухань

Премьер Госсовета Китая Ли Кэцян прибыл с инспекцией в город Ухань, который стал эпицентром распространения нового типа коронавируса.
RT на русском вчера в 23:22
Происшествия

Россиянка запретила врачам лечить 14-летнюю дочь весом 25 килограммов

Жительница Омска запретила врачам лечить 14-летнюю дочь, которая весила 25 килограммов из-за белково-энергетической недостаточности, а также отказалась от медицинского наблюдения и обследования ребенка и не впускала домой врача-педиатра.
Lenta.ru 00:57
Технологии

Фонд СПО призвал Microsoft открыть в Windows 7 исходный код

Пользователи требуют от компании Microsoft дать вторую жизнь Windows 7. Как сообщает ToDay News Ufa, официальная поддержка Windows 7 была прекращена Microsoft еще 14 января.
ToDay News Ufa вчера в 02:53
Общество

В России могут начать наказывать за скручивание пробега у автомобилей

Глава ассоциации «Российские автомобильные» дилеры Олег Моисеев предложил ввести штрафы за скручивание пробега у поддержанных автомобилей.
REGNUM 01:15
Происшествия

Под Омском от отравления техническим спиртом погибли пять человек

Пять человек погибли от отравления техническим спиртом, жертвам его продали под видом алкоголя, сообщил в понедельник региональный СК.
РИА Новости 01:33
Общество

Назван вероятный источник коронавируса в Китае

Китайские ученые из Национального центра по профилактике и контролю заболеваний установили, что вероятным источником нового типа коронавируса 2019-nCoV стали дикие животные.
RT на русском вчера в 11:16
Шоу-бизнес

Волочкова рассказала о предстоящей свадьбе

Балерина Анастасия Волочкова отпразднует свадьбу 20 октября, об этом сообщил телеканал НТВ.
РИА Новости вчера в 21:19
Происшествия

Водитель «Лады» без номеров открыл стрельбу в Люблине

Из-за чего повздорили автовладельцы, остается неизвестным, но в ходе перепалки водитель зеленой "девяносто девятой" без номеров прямо из салона несколько раз выстрелил в оппонента из пистолета и тут же скрылся.
Вести.Ru 00:47
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Татьяна Голикова
Российский экономист
Российский государственный деятель, экономист. Заместитель председателя правительства Российской Федерации по вопросам социальной политики с 18 мая 2018. Декан факультета государственного управления и финансового контроля Финансового университета при Правительстве РФ.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное