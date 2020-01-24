Экономика
КоммерсантъМатеринский капитал ожидает указаний
В пятницу Минтруд опубликовал поправки к бюджету ПФР, учитывающие новые правила начисления материнского капитала. Как посчитали в ведомстве, расходы на программу необходимо увеличить на 120 млрд руб.— до 436,9 млрд руб. в 2020 году.
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Власти РФ все еще не определили правила выдачи материнского капитала в 2020 году
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