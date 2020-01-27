В пятницу Минтруд опубликовал поправки к бюджету ПФР, учитывающие новые правила начисления материнского капитала. Как посчитали в ведомстве, расходы на программу необходимо увеличить на 120 млрд руб.— до 436,9 млрд руб. в 2020 году.

с чего всё началось

Что касается ежемесячной выплаты из материнского капитала на первого ребенка, то ее запуск связан с рядом сложностей. Так, с 2018 года все бедные семьи уже имеют право на выплаты из бюджета — и большинство после их получения уже не может претендовать на выплаты из материнского капитала.

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