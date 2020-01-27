Экономика

КоммерсантъКоммерсантъМатеринский капитал ожидает указаний

Что касается ежемесячной выплаты из материнского капитала на первого ребенка, то ее запуск связан с рядом сложностей. Так, с 2018 года все бедные семьи уже имеют право на выплаты из бюджета — и большинство после их получения уже не может претендовать на выплаты из материнского капитала.
Читать в источнике
Комментировать4
с чего всё началось

Материнский капитал ожидает указаний

В пятницу Минтруд опубликовал поправки к бюджету ПФР, учитывающие новые правила начисления материнского капитала. Как посчитали в ведомстве, расходы на программу необходимо увеличить на 120 млрд руб.— до 436,9 млрд руб. в 2020 году.
Коммерсантъвчера в 18:01

Подробнее о событии

Материнский капитал ожидает указаний

Коммерсантъвчера в 18:01

СМИ сообщили о сложностях с маткапиталом на первого ребенка

БИЗНЕС Online02:38

Власти еще не определили, как будут выдавать материнский капитал по новым правилам

Версия-Саратов01:45

Власти РФ все еще не определили правила выдачи материнского капитала в 2020 году

Новые Известиявчера в 23:15

Правительство не может определиться с правилами выдачи маткапитала

ФедералПрессвчера в 22:13

Правительство пока не определило правила выдачи маткапитала

Телеканал 360°вчера в 20:49

Минтруд добавил 120 млрд рублей на материнский капитал

Саминвестор02:57
Показать все источники
Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 03:09, Ашберн
Политика

AP опубликовало запись беседы Трампа о противостоянии России и Украины

Associated Press опубликовало запись разговора президента США Дональда Трампа о противостоянии Москвы и Киева, которая якобы была сделана во время делового ужина в 2018 году в Trump International Hotel в Вашингтоне.
РИА Новости вчера в 02:15
Происшествия

Баскетболист Коби Брайант погиб в авиакатастрофе

Один из лучших баскетболистов НБА за всю историю Коби Брайант погиб при крушении вертолета.
BFM.ru вчера в 15:19
Хоккей

Валерий Брагин вошел в тренерский штаб сборной России по хоккею

Федерация хоккея России анонсировала изменения в тренерском штабе сборной России по хоккею.
Российская газета 01:50
Происшествия

Самолёт «Аэрофлота» вернулся в Хабаровск после сообщения о минировании

Пассажирский самолёт авиакомпании «Аэрофлот», который был вынужден изменить курс полёта из-за сообщения о минировании на борту лайнера, вернулся в аэропорт вылета — в Хабаровск.
REGNUM 02:25
Общество

В группе по Конституции РФ уточнили нюансы индексации пенсий

Поправок в Конституцию РФ об индексации пенсий, внести которые предложил президент России Владимир Путин, будет недостаточно для того, чтобы обеспечить индексацию пенсии работающим пенсионерам.
REGNUM 00:18
Хоккей

Команда Андрея Василевского проиграла в финале Матча звезд НХЛ

В составе команды Атлантического дивизиона играл голкипер "Тампы" Андрей Василевский - единственный представитель России на Матче звезд НХЛ.
ТАСС Спорт 25 января в 23:11
Общество

Посольство назвало число россиян в эпицентре заражения коронавирусом

Из-за пневмонии, вызванной новым коронавирусом, в КНР умерли уже 80 человек, заражены 2,7 тыс. человек.
РБК 02:38
Общество

В сапогах, но без юбки: Хайди Клум выложила провокационное фото

В гримерке Клум действительно сидит в довольно странном наряде — сапогах-чулках на шпильке и розовом свитере, который едва прикрывает самое интимное.
Wday.ru вчера в 02:35
Авто

Названы правила прогрева современных двигателей

Как отмечают эксперты, современные двигатели приходится дольше греть.
Shraibikus News 25 января в 07:41
Происшествия

На территории бывшей тюрьмы в Южной Корее нашли останки 250 человек

Останки, обнаруженные в ходе строительства на территории бывшей тюрьмы в южнокорейском городе Кванджу, могут принадлежать более чем 250 людям, убитым в ходе антиправительственного восстания в 1980 году, передает агентство Ренхап со ссылкой на источники.
РИА Новости 00:55
Авто

Горьковский автозавод возобновил работу после корпоративного отпуска

В понедельник, 27 января, Горьковский автозавод (ГАЗ) возобновил работу после корпоративного отпуска, который проходил с 9 по 24 января.
Автоновости дня 02:34
Религия

Умер протоиерей РПЦ Всеволод Чаплин

В возрасте 51 года умер протоиерей Всеволод Чаплин, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на его прихожан.
Коммерсантъ вчера в 10:03
Общество

Назван вероятный источник китайского коронавируса

Китайские ученые из Национального центра по профилактике и контролю заболеваний назвали вероятный источник коронавируса, сообщает Центральное телевидение КНР.
Вечерняя Москва вчера в 14:01
Политика

NYT нашла в мемуарах Болтона позицию Трампа по военной помощи Украине

В книге Болтон утверждает, что вместе с госсекретарем Майком Помпео и министром обороны Марком Экспером «десятки раз» говорил Трампу разморозить одобренную Украине военную помощь в размере $391 млн, однако глава государства отказывался это делать.
РБК 00:19
Экономика

ФНС оштрафовала банки за отказ блокировать личные счета ИП

Федеральная налоговая служба (ФНС) начала штрафовать банки за отказ блокировать личные счета индивидуальных предпринимателей из-за неуплаты налогов, штрафов и страховых взносов.
Ведомости 02:42
Политика

Глава Ингушетии вновь отправил правительство региона в отставку

Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов в понедельник второй раз за последние пять месяцев отправил в отставку правительство региона.
РИА Новости 02:51
Происшествия

Под Калугой в ДТП на трассе «Украина» погибли двое детей

Российская газета 02:41
Здоровье

Ученые назвали лучшее мясо для гипертоников

Ученые из Японии, закончив работу над своим новым исследованием, назвали лучший вид мяса для гипертоников.
Что происходит вчера в 02:45
Политика

В Госдуме раскрыли алгоритм принятия поправок в Конституцию

Проект закона по внесению поправок в Конституцию России состоит из сущностного и процедурного блоков, рассказал 25 января в интервью «Российской газете» сопредседатель рабочей группы по подготовке изменений в конституцию Павел Крашенинников.
Известия вчера в 17:45
Политика

Мишустин назначил новых заместителей главы ФНС

Премьер-министр Михаил Мишустин назначил четырех новых заместителей руководителя Федеральной налоговой службы (ФНС).
Коммерсантъ 02:49
Кино

Фильм «Плохие парни навсегда» возглавил российский прокат

Кинолента «Плохие парни навсегда» стала лидером отечественного проката. Главные роли в фильме сыграли Мартин Лоуренс и Уилл Смит.
NewInform 25 января в 09:21
Происшествия

На оставившего детей в «Шереметьево» мужчину завели уголовное дело

Следствие завело дело на отца, оставившего двух малолетних детей в московском аэропорту "Шереметьево", ведется его розыск, сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ (СКР).
Интерфакс 02:37
Гаджеты

Реального конкурента Xiaomi Mi Band выпустит Redmi

В ноябре вице-президент Xiaomi и глава бренда Redmi Лу Вейбинг (Lu Weibing) обратился к поклонникам продукции обеих компаний с вопросом, насколько им понравились первые умные часы Xiaomi Mi Watch и ожидают ли они выхода умных часов под брендом Redmi.
iXBT.com вчера в 01:57
Происшествия

Хирург Брауде едва не убил свою пациентку, снимая это на камеру

Скандально известный пластический хирург-самоучка Емельян Брауде едва не убил свою клиентку.
РЕН ТВ 00:30
Общество

В Новосибирске ввели режим ЧС из-за снега

Власти Новосибирска приняли решение ввести режим чрезвычайной ситуации из-за обильных осадков в городе.
RT на русском 02:07
Происшествия

«Новая газета»: казненных жителей Чечни подменили их родственниками

По данным «Новой газеты», родственники могли пойти на обман под давлением следствия, которое в то время проверяло сообщения о массовой казни жителей Чечни на территории ППС им. А. Кадырова в январе 2017 года.
URA.Ru 02:05
Теннис

Медведев вылетел из Australian Open

Российский теннисист Даниил Медведев проиграл швейцарцу Станисласу Вавринке в четвертом круге Открытого чемпионата Австралии (Australian Open).
Коммерсантъ 02:53
Общество

Китай опередил Россию по производству и экспорту вооружений

Китай занимает вторую, после США, строчку в мире по объему производства вооружений и их продаж, Россия спустилась на третье место.
Lenta.ru вчера в 21:40
Происшествия

В Омской области пять человек насмерть отравились метиловым спиртом

РБК 02:08
Общество

В Белоруссию доставлена первая партия норвежской нефти

Вести.Ru вчера в 03:44
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное