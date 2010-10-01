АСИ предлагает восстановить продемографические расходы бюджета до 2028 года Агентство стратегических инициатив (АСИ) выступило с предложением разработать и реализовать с 2022 года госпрограмму сдерживания второй волны депопуляции в РФ до 2028 года стоимостью 18 трлн руб. Несмотря на кажущиеся огромными цифры, речь идет о восстановлении продемографических расходов на уровне 2007 – 2017 годов.

с чего всё началось

Как узнал Коммерсант, концепция "плюс один (ребенок в семье)" предусматривает поддержку россиян, у которых уже есть дети. Предлагается увеличение расходов на демографию на 2,5 трлн рублей в год, в частности, продление выплат материнского капитала и расширение возможностей его использования.

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