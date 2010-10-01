Экономика

Афанасий-бизнесАфанасий-бизнесМатеринский капитал предлагают тратить на услуги нянь

2 фото
Как узнал Коммерсант, концепция "плюс один (ребенок в семье)" предусматривает поддержку россиян, у которых уже есть дети. Предлагается увеличение расходов на демографию на 2,5 трлн рублей в год, в частности, продление выплат материнского капитала и расширение возможностей его использования.
Читать в источнике
Комментировать
с чего всё началось

Плюс один ребенок для всех желающих

АСИ предлагает восстановить продемографические расходы бюджета до 2028 года Агентство стратегических инициатив (АСИ) выступило с предложением разработать и реализовать с 2022 года госпрограмму сдерживания второй волны депопуляции в РФ до 2028 года стоимостью 18 трлн руб. Несмотря на кажущиеся огромными цифры, речь идет о восстановлении продемографических расходов на уровне 2007 – 2017 годов.
Коммерсантъвчера в 16:59

Подробнее о событии

Плюс один ребенок для всех желающих

Коммерсантъвчера в 16:59

Эксперты предложили новую схему поддержки рождаемости за ₽18 трлн

РБК02:39

АСИ направило предложения по улучшению демографической ситуации в рабочую группу Госсовета

Будущее России. Национальные проекты06:48

Материнский капитал предлагают тратить на услуги нянь

Афанасий-бизнес06:22
Показать все источники
Автоматически обработано 7039 источников, обновлено в 07:08, Ашберн
Общество

Худшие платья Critics’ Choice Awards

Peopletalk 05:07
Общество

Медведев поручил выделить до 22 млн рублей на закупку лекарств детям

До 22 млн рублей будет выделено на закупку незарегистрированных в России препаратов для лечения детей.
REGNUM 06:10
Политика

В Берлине пройдет конференция по ситуации в Ливии

На переговорах с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, которые состоялись 11 января, президент РФ отметил, что такой саммит действительно должен быть эффективным при условии, что в нем примут участие государства, заинтересованные в разрешении кризиса в Ливии.
ПолитРоссия вчера в 13:40
Шоу-бизнес

Анастасия Заворотнюк выписалась из больницы

Российские СМИ сообщают, что известную борющуюся в последнее время с раком головного мозга актрису Анастасию Заворотнюк выписали из клиники после пяти месяцев лечения и отправили домой.
Ugpressa.ru вчера в 15:32
Футбол

«Спартак» отправился на сбор в ОАЭ с пятью вратарями и без Ларссона

Нева Спорт 04:32
Политика

Иран признал Пентагон террористической организацией

Президент Ирана Хасан Рухани одобрил предложенный парламентом законопроект, который подразумевает признание Пентагона террористической организацией.
Вести.Ru 06:11
Гаджеты

Honor готовит бюджетный полноэкранный смартфон

Основная камера представлена датчиками разрешением 48 и 2 Мп, а емкость аккумулятора составляет 3900 мА·ч.
iXBT.com 11 января в 12:40
Общество

На липецкий спорт бросят представителя сельской территории

Most.tv 02:10
Политика

Украинские спецслужбы готовили теракт против Путина на Крымском мосту

Украинские спецслужбы планировали помешать проезду кортежа президента России Владимира Путина, устроив теракт на Крымском мосту.
ИА Новороссия 04:59
Общество

Пилоты начали увольняться из крупнейшей грузовой авиакомпании России

Пилоты крупнейшей грузовой авиакомпании AirBridgeCargo стали увольняться из-за невыплат зарплат. Об этом рассказал «Коммерсант».
Компания 05:23
Шоу-бизнес

Принц Уильям заявил, что принц Гарри стал ему чужим

Недавно стало известно, что принц Гарри и Меган Маркл отреклись от британского престола.
Pravda.Ru вчера в 09:35
Кино

Умер режиссер Константин Бромберг, снявший «Чародеев»

В США в возрасте 80 лет умер кинорежиссер Константин Бромберг, который снял картины "Приключения Электроника" и "Чародеи".
Интерфакс 00:45
Происшествия

В Москве задержали подозреваемых в нападении на жену депутата

РИА Новости 11 января в 09:32
Футбол

«Боруссия» Д хочет выкупить Хакими

Дортмундская «Боруссия» намерена выкупить трансфер марокканского защитника мадридского «Реала» Ашрафа Хакими, утверждает Sport.de.
Чемпионат вчера в 09:59
Экономика

Россия увеличила экспорт ряда алкогольных напитков в 2019 году

Россия за первые семь месяцев 2019 года увеличила экспорт ряда алкогольных напитков на основе виноградного вина и выжимок винограда.
Известия вчера в 22:47
Экономика

Белоруссия и Россия не смогли договориться по тарифам на транзит нефти

Представители антимонопольных ведомств Белоруссии и России не смогли достичь договоренности по тарифам на транзит российской нефти и нефтепродуктов, передает БелТА.
Газета.Ru 05:20
Политика

Социологи узнали об ожиданиях россиян от 2020 года

Большинство россиян ожидают от 2020 года коррупционных скандалов, отставок в правительстве и массовых протестов.
РБК 00:15
Общество

СКР назвал грабеж мотивом убийства российских журналистов в ЦАР

Коммерсантъ вчера в 16:30
Политика

Украина намерена возобновить работу в ПАСЕ

26 октября Разумков заявил о неприемлемости для Украины возвращения России в ПАСЕ. Ранее Разумков обвинил Совет Европы в двойных стандартах.
ИА Новороссия 05:30
Экономика

В ФАС оценили информацию о повышении тарифов сотовыми операторами

Заместитель главы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Анатолий Голомолзин высказался насчет повышения тарифов сотовыми операторами.
Газета.Ru 06:57
Единоборства

Поединок борцов из Грузии и Украины закончился массовой дракой

В полуфинале международных соревнований по вольной борьбе, проходивших в Турции, схватка представителей Украины и Грузии завершилась массовой дракой, сообщило 13 января информационное агентство УНИАН.
REGNUM 04:32
Общество

На Филиппинах объявили режим бедствия из-за извержения вулкана Тааль

Режим бедствия объявлен в понедельник на территории провинции Батангас на Филиппинах после извержения вулкана Тааль, сообщает портал Rappler со ссылкой на местные власти.
РИА Новости 02:57
Общество

Стоявшего на гречке мальчика из Омска вернули матери

Известия 07:01
Происшествия

В Башкирии украли более миллиона рублей из собачьей конуры

Башкирская полиция расследует кражу 1,1 миллиона рублей.
Вести.Ru 05:55
Авто

Opel планирует увеличить модельный ряд автомобилей в РФ

В России в 2020 году будет расширена модельная линейка автомобилей марки Opel.
REGNUM 03:23
Космос

В России построят «научную долину» для изучения солнечных бурь

Российская газета 11 января в 23:00
Происшествия

Фотомодель Ксения Пунтус выпала из окна в Москве

Известная фотомодель Ксения Пунтус выпала из окна в Москве. Она отделалась вывихом бедра: окно находилось на третьем этаже.
Вести.Ru 11 января в 17:34
Кино

В сети появился второй трейлер «Хищных птиц» с Марго Робби

В YouTube разместили второй трейлер «Хищных птиц» с киноактрисой Марго Робби в главной роли.
Мойка78 09 января в 18:26
Политика

Сурков возвращается из Абхазии в Москву – политолог Чеснаков

Как передавало ИА REGNUM, политический кризис в Абхазии обострился с 9 января, когда сторонники оппозиции захватили администрацию президента, а сам он бежал и скрылся на своей даче.
REGNUM 05:22
Происшествия

В Астраханской области верблюд задержал пассажирский поезд

РИА Новости 01:18
Как работают Яндекс.Новости?
Главное