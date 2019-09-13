Экономика

КоммерсантъКоммерсантъМатеринский капитал проиндексируют впервые за пять лет

«Размер материнского капитала в 2020 году увеличится также на 3,8% и составит 466 тыс. 617 руб.»,— сказала госпожа Голикова (цитата по «Интерфаксу»). Это будет первая индексация материнского капитала с 2015 года.
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Размер материнского капитала в 2020 году увеличится до 466 тысяч рублей

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Вести.Ruвчера в 05:06

В России увеличат материнский капитал

Lenta.ruвчера в 07:47
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Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 04:14, Вашингтон
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Татьяна Голикова
Российский экономист
Российский государственный деятель, экономист. Заместитель председателя Правительства Российской Федерации по вопросам социальной политики с 18 мая 2018 года. Декан факультета государственного управления и финансового контроля Финансового университета при Правительстве РФ.
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