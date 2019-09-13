Экономика
Kazanfirst.ruГоликова: В 2020 году ожидается увеличение материнского капитала
В 2020 году материнский капитал составит 466 600 рублей. Его проиндексируют на 3,8%, об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова на заседании Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношени, передает «Интерфакс».
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Шоу-бизнес
Анастасии Заворотнюк поставили диагноз Жанны Фриске
Время Пресс вчера в 06:13
Происшествия
Опубликовано видео с места ДТП с автобусом в Ярославской области
Опубликовано видео с места ДТП в Ярославской области, где пассажирский автобус столкнулся с фурой.
РИА Новости 06:06
Общество
Чемезов впервые прокомментировал расследование ФБК о его недвижимости
Генеральный директор «Ростеха» Сергей Чемезов в интервью РБК впервые прокомментировал расследование Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального о его недвижимости.
Ведомости 05:06
Происшествия
В Британии украли золотой унитаз из дворца, где родился Черчилль
RT на русском 09:26
Шоу-бизнес
Стала известна песня, которую спел Киркоров на свадьбе Собчак
Филипп Киркоров оказался среди звёздных гостей свадьбы Ксении Собчак и Константина Богомолова.
OvideO.ru 06:00
Наука
Шнобелевские премии вручили ученым в США
Церемония вручения прошла в Гарвардском университете 29-я церемония вручения Шнобелевской премии прошла в Гарвардском университете 12 сентября, сообщает ТАСС.
АМИТЕЛ 12 сентября в 22:58
Армия и оружие
Противокорабельная ракета «Оникс» получит новые характеристики
"НПО машиностроения" (входит в корпорацию "Тактическое ракетное вооружение", КТРВ) планирует усовершенствовать сверхзвуковую противокорабельную крылатую ракету "Оникс".
ТАСС вчера в 05:07
Общество
Историк сообщил о подходах к установлению истории рода по фамилии
Председатель Уральского отделения Археографической комиссии РАН, доктор исторических наук Алексей Мосин объяснил, как по фамилии узнать историю своего рода.
РБК 03:40
Общество
В ПФР назвали основания для уменьшения пенсионных выплат
Ранее в ПФР предложили пересмотреть систему выплат накопительной пенсии и назначать её только тем россиянам, у которых она будет выше 20% от федерального прожиточного минимума пенсионера на 2019 год.
RT на русском 07:56
Политика
«Нафтогаз» предложил «Газпрому» альтернативу OPAL
Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев сообщил, что украинская ГТС может помочь "Газпрому" восстановить прежние объемы поставки газа в Европу.
Pravda.Ru 08:03
Политика
В Крыму призвали Зеленского узаконить нынешние границы Украины
Глава крымского парламента Владимир Константинов предложил Украине забыть про Крым и Донбасс и узаконить нынешние реальные границы украинского государства.
News.ru 03:52
Гаджеты
Xiaomi опубликовала тизер новых телевизоров Mi TV Pro
Ранее в Сети появилась информация о том, что китайский производитель Xiaomi готовит к выпуску шесть новых моделей телевизоров.
UfaTime.ru 07:49
Шоу-бизнес
Волочкова объяснила, почему не пришла на свадьбу к Собчак
Волочкова призналась, что получила приглашение на свадьбу за неделю до мероприятия.
МонаВиста 07:32
Политика
Заксобрание Севастополя выбрало спикера
Председателем Законодательного собрания Севастополя стал Владимир Немцев, избранный в городской парламент по мажоритарному округу номер четыре от партии "Единая Россия".
Российская газета 07:35
Хоккей
НХЛ дисквалифицирует Кузнецова на три матча за употребление кокаина
Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов будет дисквалифицирован на три матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги за употребление кокаина.
Чемпионат 09:37
Шоу-бизнес
В РПЦ рассказали о раскаянии Богомолова и Собчак перед венчанием
Режиссёр и телеведущая накануне сыграли свадьбу в Москве.
Говорит Москва 05:47
Культура
Ксения Собчак станет новой ведущей программы «Пусть говорят»
Эпатажная экс-звезда телеканала «ТНТ», общественный деятель и светская дама Ксения Собчак станет новой ведущей известнейшей телепередачи «Пусть говорят».
Дни24 вчера в 08:16
Футбол
Дзюба помог Азмуну уйти с поля. Захват в стиле Хабиба
Во втором тайме матча 9-го тура чемпионата России «Зенит» — «Арсенал» (3:1) форвард питерцев Артем Дзюба помог покинуть поле партнеру Сердару Азмуну.
Спорт-Экспресс вчера в 15:13
Политика
Пушков прокомментировал высказывание Кучмы о сговоре против Украины
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова представителя Киева в контактной группе по Донбассу Леонида Кучмы о "сговоре" против Украины.
РИА Новости 03:05
Экономика
Bloomberg: МВФ предоставит Киеву кредит в размере $5 млрд на три года
Международный валютный фонд (МВФ) практически согласовал с Украиной программу предоставления кредитной помощи на сумму около $5 млрд сроком на три года.
ТАСС 08:36
Происшествия
Останки пропавшего 22 года назад мужчины нашли с помощью Google Earth
Останки жителя американского штата Флорида, пропавшего без вести 22 года назад, были случайно обнаружены с помощью сервиса Google Earth одним из бывших жителей штата, имя которого не называется.
Известия вчера в 14:04
Футбол
«Спартак» назвал состав на матч с «Уралом»
Московский "Спартак" объявил в своем Твиттере стартовый состав на матч чемпионата России по футболу с "Уралом", который пройдет сегодня на стадионе "Открытие Арена" в 16:30.
Московский Комсомолец 08:29
Политика
В Киеве предложили изменить учебники с цитатами о дружбе с Россией
Министр образования и науки Украины Анна Новосад заявила, что необходимо внести изменения в школьные учебники, в которых написано, что Россия является другом Украины.
RT на русском 07:50
Автоспорт
Квят поделился ожиданиями от Гран-при Сингапура
Sport.ru вчера в 13:59
Здоровье
Врачи Подмосковья рассказали о вреде сосудосуживающих капель
Сосудосуживающие капли часто используют люди с искривленной перегородкой носа в попытке справиться с отечностью и наладить носовое дыхание.
REGNUM вчера в 08:51
Здоровье
Кардиолог: как помидоры могут разрушить здоровье
Известный западный кардиолог утверждает, что томаты способны вызывать разрушение в клетках человеческого организма.
Московский Комсомолец 12 сентября в 22:12
Гаджеты
Роскачество опубликовало новый рейтинг смартфонов
Роскачество совместно с ICRT протестировало смартфоны и составило рейтинг телефонов на сентябрь 2019 года.
МонаВиста 08:15
Здоровье
Врач рассказал, какие физические упражнения помогут отсрочить деменцию
Если вы занимаетесь не в одиночестве, можно сделать полезное упражнение – оно похоже на игру в паре, когда один повторяет за другим.
Портал Поиск 07:34
Происшествия
СК возбудил дело об афере с пенсионными накоплениями россиян
Московские следователи возбудили уголовное дело об афере с пенсионными накоплениями россиян. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по столице.
RT на русском вчера в 07:59