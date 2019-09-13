В 2020 году материнский капитал составит 466 600 рублей. Его проиндексируют на 3,8%, об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова на заседании Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношени, передает «Интерфакс».

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Голикова: В 2020 году ожидается увеличение материнского капитала

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