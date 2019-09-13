Экономика

КоммерсантъКоммерсантъМатеринский капитал проиндексируют впервые за пять лет

«Размер материнского капитала в 2020 году увеличится также на 3,8% и составит 466 тыс. 617 руб.»,— сказала госпожа Голикова (цитата по «Интерфаксу»). Это будет первая индексация материнского капитала с 2015 года.
Читать в источнике
Комментировать3

Подробнее о событии

Размер материнского капитала в 2020 году увеличится до 466 тысяч рублей

РИА Новостивчера в 05:06

Материнский капитал увеличат в 2020 году до 466,6 тыс. рублей

ТАССвчера в 04:28

В Совфеде прокомментировали индексацию маткапитала в 2020 году

RT на русскомвчера в 10:29

Материнский капитал проиндексируют впервые за пять лет

Коммерсантъвчера в 07:02

Правительство индексирует маткапитал впервые за пять лет

Ведомостивчера в 09:20

Голикова анонсировала увеличение маткапитала

Вести.Ruвчера в 05:06

В России впервые за пять лет проиндексируют маткапитал

URA.Ruвчера в 10:33
Показать все источники
Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 02:42, Вашингтон
Происшествия

Пожар произошел на одном из крупнейших в мире НПЗ в Саудовской Аравии

Сама компания Saudi Aramco называет свой НПЗ крупнейшим в мире. Завод может перерабатывать до 7 млн баррелей в день.
Интерфакс 00:20
Политика

Новак прокомментировал решение суда Евросоюза по газопроводу OPAL

Глава Министерства энергетики России Александр Новак заявил, что ситуация с газопроводом OPAL окажет влияние на переговоры по газу с Евросоюзом и Украиной.
Life.ru 12 сентября в 15:15
Футбол

Зенит — Арсенал (Тула) 3:1

REGNUM вчера в 14:52
Единоборства

Боксер Хантер вызвал на бой Поветкина после победы над Кузьминым

Вести.Ru 01:59
Политика

Арбитраж в Гааге отказал РФ в пересмотре юрисдикции иска Приватбанка

Гаагский арбитраж отказал Москве в пересмотре юрисдикции по иску Приватбанка Украины о потере активов в Крыму.
РЕН ТВ вчера в 12:23
Фигурное катание

Медведева выиграла серебро на турнире в Канаде

Российская фигуристка Евгения Медведева стала второй на турнире Autumn Classic International, который проходит в канадском городе Оквилл.
Sport24.ru вчера в 18:34
Шоу-бизнес

Собчак и Богомолов обвенчались в московском храме

СМИ отмечают, что на венчание в храм, который находится на Большой Никитской улице в столице, супруги приехали уже на карете, а не катафалке.
REGNUM вчера в 08:56
Шоу-бизнес

Леонид Якубович передвигается в инвалидном кресле

Газета.Ru 11 сентября в 09:43
Политика

WP узнала имя кандидата на место помощника Трампа по нацбезопасности

Президент США Дональд Трамп в рамках подбора кандидатов на должность нового помощника национальной безопасности провел беседу со специальным представителем США по делам заложников Робертом О’Брайеном.
РБК 00:34
Шоу-бизнес

Анастасию Заворотнюк ввели в медикаментозную кому

Состояние Анастасии Заворотнюк стремительно ухудшается. Врачи опасаются, что организм актрисы может не выдержать нагрузки.
StarHit.ru вчера в 15:27
Политика

Кучма обвинил трех участников «нормандской четверки» в сговоре

Представитель Киева в контактной группе по Донбассу Леонид Кучма не исключил, что президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель на саммите "нормандской четверки" будут подталкивать украинского лидера Владимира Зеленского к "неприемлемым" уступкам России.
РИА Новости вчера в 23:52
Происшествия

Число жертв наводнений в Испании увеличилось до пяти человек

Число жертв наводнений на юго-востоке Испании увеличилось до пяти человек, сообщает газета La Vanguardia со ссылкой на источники в Гражданской Гвардии.
РИА Новости вчера в 15:43
Политика

Сноуден напомнил Западу о красоте России и дружелюбии ее граждан

Бывший сотрудник Агентства национальной безопасности США Эдвард Сноуден дал интервью британской газете The Guardian, где напомнил о забытых на Западе достоинствах России, таких как красоты природы и дружелюбный народ.
Политика Сегодня вчера в 19:23
Политика

Кравчук: украинцы в 1991 году выступали за союз с Россией

Первый украинский президент Леонид Кравчук заявил, что жители страны в 1991 году в ходе голосования на референдуме о подтверждении Акта провозглашения независимости Украины выступали за союз с Россией.
RT на русском вчера в 22:39
Авто

В России снизили пошлины на импорт иномарок

С 10 сентября пошлины на ввоз автомобилей в Россию уменьшились. Теперь пошлина на новый автомобиль, ввозимый в РФ, составляет ровно 15%.
Car.ru вчера в 06:54
Спорт

Пловчиху в США лишили победы из-за слишком открытого купальника

На чемпионате по плаванию на Аляске судьи лишили победы британку Брекинн Уиллис из-за слишком открытого купальника.
Известия вчера в 05:33
Экономика

Средний размер пенсии в 2020 году составит 15 тысяч рублей

К 2020 году средний размер пенсии в России увеличится до 15 тыс. рублей, а для не работающих по старости — до 16,4 тыс. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова.
RT на русском вчера в 11:16
Культура

Песни Queen и Nirvana вошли в культурный норматив школьника

Песню "All you need is love" группы The Beatles, "Bohemian rhapsody" группы Queen, "Smells like teen spirit" группы Nirvana, фильмы Андрея Тарковского и Стивена Спилберга включили в культурный норматив школьника, сообщается в методических рекомендациях по реализации проекта, размещенных в пятницу на сайте министерства культуры РФ.
РИА Новости вчера в 11:33
Культура

Ксения Собчак станет новой ведущей программы «Пусть говорят»

Эпатажная экс-звезда телеканала «ТНТ», общественный деятель и светская дама Ксения Собчак станет новой ведущей известнейшей телепередачи «Пусть говорят».
Дни24 вчера в 08:16
Общество

Росстат сообщил о росте числа россиян старше 100 лет

В России за десять лет почти в три раза увеличилось число жителей старше 100 лет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Росстата.
Газета.Ru 00:50
Театры

«Ревизора» со сценой изнасилования показали детям в ТЮЗе Екатеринбурга

Взгляд.ру вчера в 07:19
Политика

Путин поручил ФСБ проверить сохранность Байкала

Президент РФ Владимир Путин поручил ФСБ, МВД и Генпрокуратуре оценить работу чиновников, связаных с защитой экологии Байкала.
VSE42.RU вчера в 11:56
Экономика

Минфин: ОСАГО может стать для «идеальных» водителей дешевле в 3-4 раза

Цена "автогражданки" для безаварийных водителей после перехода на новую систему расчета тарифов ОСАГО может снизиться в 3-4 раза.
Российская газета 12 сентября в 07:59
Шоу-бизнес

Собчак станцевала на своей свадьбе в корсете и чулках

Свадьба телеведущей состоялась в пятницу, 13 сентября Российская журналистка и телеведущая Ксения Собчак станцевала на собственной свадьбе в корсете и чулках.
Аргументы и Факты 00:28
Игры

Коллекцию Endless Space отдают бесплатно в магазине Humble

В онлайновом магазине Humble стартовала очередная раздача. На этот раз временно бесплатной стала Endless Space: Collection.
Игромания.ру 12 сентября в 15:29
Единоборства

Взвешивание в Лас-Вегасе: Тайсон Фьюри перевесил Отто Уаллина

Sports.ru 01:39
ЖКХ

Уровень реки в Комсомольске-на-Амуре продолжает снижаться

Уровень Амура у Комсомольска продолжает снижаться вторые сутки подряд, к утру субботу он составил 821 сантиметр, сообщается на сайте главного управления МЧС России по Хабаровскому краю.
РИА Новости вчера в 22:34
Наука

Химические удобрения, уничтожающие насекомых, убивают птиц

Использование химических удобрений, которые уничтожают насекомых-вредителей, губительно воздействуют на пернатых.
Экология Регионов вчера в 01:33
Политика

В Кремле отреагировали на обыски у сторонников Навального

В Кремле знают об обысках у сторонников Алексея Навального, однако «не знакомы» с заявлениями самого оппозиционера на этот счет.
Lenta.ru вчера в 06:46
Технологии

МЧС рассказало, как не остаться без связи в чрезвычайной ситуации

МЧС России дало советы и рекомендации, как быть на связи со спасателями в случае чрезвычайной ситуации.
Вечерняя Москва вчера в 20:45
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Татьяна Голикова
Российский экономист
Российский государственный деятель, экономист. Заместитель председателя Правительства Российской Федерации по вопросам социальной политики с 18 мая 2018 года. Декан факультета государственного управления и финансового контроля Финансового университета при Правительстве РФ.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное