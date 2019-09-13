Экономика
ВедомостиМатеринский капитал проиндексируют впервые за пять лет
По словам Голиковой, в бюджете Пенсионного фонда предусмотрено около 325 млрд руб. на общее финансирование программы материнского капитала, в том числе на возобновлении индексации.
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В пожаре на юго-западе Москвы погиб человек
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О состоянии здоровья популярной российской актрисы Анастасии Заворотнюк постоянно поступают противоречивые сведения.
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Один из ожидаемых блокбастеров «Веном 2» начнут снимать в ноябре 2019 года. Главную роль в фильме сыграет Том Харди.
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Инженеры из РФ используют VR-технологии в проекте двигателя для Су-57
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Протодьякон Андрей Кураев прокомментировал сообщения о венчании телеведущей Ксении Собчак и режиссера Константина Богомолова в храме Вознесения Господня у Никитских ворот.
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В Пенсионном фонде России (ПФР) рассказали, в каких случаях могут быть уменьшены пенсии.
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