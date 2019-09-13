«Размер материнского капитала в 2020 году увеличится также на 3,8% и составит 466 тыс. 617 руб.»,— сказала госпожа Голикова (цитата по «Интерфаксу»). Это будет первая индексация материнского капитала с 2015 года.

Материнский капитал проиндексируют впервые за пять лет

Политика Оператор газопровода OPAL пока не ограничил доступ «Газпрому» Компания Opal Gastransport, которая является оператором газопровода OPAL, пока не ограничила мощность прокачки газа «Газпрома», так как не получила приказа от регулятора.

Шоу-бизнес Ксения Собчак и Константин Богомолов поженились Свадьба телеведущей Ксении Собчак и театрального режиссера Константина Богомолова, состоявшаяся 13 сентября, походила одновременно на странную комедию, перформанс, пранк, цирк и вакханалию.

Шоу-бизнес Заворотнюк попала в реанимацию в тяжелом состоянии Российская актриса театра и кино Анастасия Заворотнюк находится под круглосуточным наблюдением врачей в реанимации одной из московских клиник, у нее начался отек мозга, сообщает 13 сентября Telegram-канал Mash.

Политика Ушаков назвал три условия для саммита «нормандской четверки» "Текст нужно еще подготовить, который лидеры могли бы по итогам саммита принять", - также сказал помощник российского президента.

Единоборства Путин поздравил Нурмагомедова с победой над Порье Президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил бойца смешанных искусств (ММА) Хабиба Нурмагомедова с победой над американцем Дастином Порье на турнире UFC 242 в Абу-Даби.

Происшествия Летевший из Казани самолет приземлился в Крыму после сообщения о бомбе Пассажирский лайнер, вылетевший из Казани в Симферополь, совершил штатную посадку в крымском аэропорту после сообщения о якобы заложенной на борту бомбе.

Политика Турчинов рассказал, что удерживает Украину от войны с Россией Экс-глава Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов заявил, что Киев не может объявить войну Москве из-за наличия у России ядерного оружия.

Происшествия Бывший сотрудник ФСБ впервые получил реальный срок за пытки Ленинградский окружной военный суд вынес приговор по делу бывшего офицера ФСБ Ильи Кирсанова, обвиняемого в превышении должностных полномочий с применением насилия в отношении бизнесмена Игоря Саликова.

Экономика Лондонская фондовая биржа отказалась от слияния с биржей Гонконга Совет директоров London Stock Exchange Group (LSEG), владельца Лондонской фондовой биржи (LSE), единогласно отказался от предложения о слиянии со стороны биржи Гонконга (Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd, HKEx).

Политика Зеленский рассказал о новых идеях по возвращению Крыма Украина будет бороться за "возвращение" Крыма "не только словами", пообещал президент страны Владимир Зеленский, выступая на форуме "Ялтинская европейская стратегия" (YES) в Киеве.

Игры Sony отменила бета-тестирование Call of Duty: Modern Warfare в России Компания Sony отменила бета-тестирование игры Call of Duty: Modern Warfare на консоли PS4 в России.

Политика Аксенов отказался от мандата депутата крымского парламента Глава Крыма Сергей Аксенов, избранный депутатом крымского парламента второго созыва от партии "Единая Россия", отказался от депутатского мандата, сообщил РИА Новости глава избирательной комиссии Михаил Малышев.

Политика Путин поручил оценить ситуацию с очистными сооружениями на Байкале Президент РФ Владимир Путин поручил правительству РФ и властям Бурятии, Забайкалья и Иркутской области провести оценку систем водоотведения всех населенных пунктов Байкальской природной территории и внести изменения в программные документы, касающиеся очистных сооружений.

Армия и оружие В МИД России заявили о риске начала ядерной войны Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков выразил опасение в связи с осложнившейся международной ситуацией.

Политика Премьер-министр Дмитрий Медведев занимается производством самогона Глава российского правительства Дмитрий Медведев в свободное от работы время занимается производством самогона.

Экономика Греф призвал готовиться к новым кризисам из-за цены на нефть Экс-министр экономического развития России, глава Сбербанка Герман Греф призвал готовиться к новым кризисам из-за падения цен на нефть ниже $40, передает РИА "Новости".

Политика Рада поддержала роспуск Центральной избирательной комиссии Украины Верховная рада Украины поддержала предложение президента Владимира Зеленского о досрочном прекращении полномочий всех членов Центральной избирательной комиссии (ЦИК) страны.

Происшествия При пожаре в ремонтируемом здании в центре Петербурга погиб человек На пепелище обнаружено тело погибшего человека, его личность устанавливается. Причины пожара выясняются, идет разбор завалов.

Спорт В США пловчиху лишили победы за слишком открытый купальник Американскую пловчиху Брекинн Уиллис дисквалифицировали из-за излишне открытого купальника после победы в заплыве на 100 метров во время соревнований в Анкоридже (штат Аляска, США).

Политика Российского посла вызвали в МИД Чехии из-за слов Мединского Российского посла в Чехии Александра Змеевского вызвали в МИД республики из-за высказывания министра культуры Владимира Мединского о старосте одного из районов Праги.

Здоровье Врачи скорой помощи массово уволились в Челябинской области В Октябрьском районе Челябинской области пять сотрудников скорой помощи подали заявление об увольнении из-за низкой зарплаты.

Баскетбол Аргентина вышла в финал чемпионата мира В 1/2 финала аргентинцы переиграли команду Франции со счетом 80:66.

Происшествия СК возбудил дело о многомиллиардном мошенничестве с пенсиями Уголовное дело по ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество в особо крупном размере) возбудило управление СК по Центральному округу Москвы.

Хоккей Хоккеист Проворов стал самым дорогим защитником «Филадельфии» Проворов стал самым дорогим защитником «Филадельфии» и пятым по размеру зарплаты игроком команды.

Экономика Минфин назвал условия выхода из новой системы накопительных пенсий Если человек бы просто копил на свою какую-нибудь тяжелую ситуацию и налог платил бы и копил после налога бы, здесь мы разрешаем копить до налога.

Политика Россия и Чехия договорились снять ограничения на авиаперелеты Авиационные власти Росии и Чехии в ходе консультаций по авиасообщению договорились снять ограничения на авиаперелеты между аэропортом «Жуковский» и Прагой, сообщил Минтранс.

Происшествия Пропавшие подростки найдены мертвыми в Волгодонске Подростки были найдены мертвыми в многоквартирном доме, в котором они жили, сообщает портал «Блокнот Волгодонск».