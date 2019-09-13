Экономика
КоммерсантъМатеринский капитал проиндексируют впервые за пять лет
«Размер материнского капитала в 2020 году увеличится также на 3,8% и составит 466 тыс. 617 руб.»,— сказала госпожа Голикова (цитата по «Интерфаксу»). Это будет первая индексация материнского капитала с 2015 года.
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