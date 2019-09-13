Экономика
Molnet.ruВпервые за несколько лет будет проиндексирован материнский капитал
На 3,8% Правительство РФ проиндексирует материнский капитал в 2020 году. Выплата увеличится до 466 тыс. 617 рублей. Об этом рассказала вице-премьер Татьяна Голикова, сообщает издание "Банки сегодня".
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Здоровье
Кардиолог: как помидоры могут разрушить здоровье
Известный западный кардиолог утверждает, что томаты способны вызывать разрушение в клетках человеческого организма.
Московский Комсомолец 12 сентября в 22:12
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк сделает заявление о своём состоянии здоровья
Концертный директор Анастасии Заворотнюк Стас Христов сделал заявление журналистам, что в ближайшее время его подопечная актриса выступит с официальным интервью по поводу своего состояния здоровья.
Регион online вчера в 09:00
Происшествия
Нападение дронов на НПЗ в Саудовской Аравии попало на видео
Ранее появилась информация, что в результате атаки, которая была проведена с помощью дронов, пострадали два крупных нефтеперерабатывающих завода, где вспыхнули пожары.
Российская газета 15:35
Армия и оружие
США посоветовали не гнаться за гиперзвуковым оружием РФ
Актуальные Новости 04:51
Шоу-бизнес
В Сети появились видео со свадьбы Собчак и Богомолова
В Сети появились видео со свадьбы телеведущей Ксении Собчак и кинорежиссера Константина Богомолова.
Экономика сегодня вчера в 17:44
Экономика
Глава ВТБ предложил освободить от налогов малоимущих россиян
Глава ВТБ Андрей Костин предложил освободить малоимущих граждан от налога на доходы физических лиц.
РИА Новости 12 сентября в 09:59
Шоу-бизнес
Нейрохирург рассказал о шансах Анастасии Заворотнюк на выздоровление
Слово и Дело вчера в 23:56
Общество
Историк сообщил о подходах к установлению истории рода по фамилии
Председатель Уральского отделения Археографической комиссии РАН, доктор исторических наук Алексей Мосин объяснил, как по фамилии узнать историю своего рода.
РБК 03:40
Футбол
«Торпедо» продолжает победное шествие по ФНЛ
Газета.Ru 13:21
Шоу-бизнес
Андрей Малахов спародировал Собчак в ванной голым
После появления на Первом канале рекламы новой передачи с Ксенией Собчак, где телеведущая намекнула на то, что программа будет выходить параллельно с шоу "Привет, Андрей", его ведущий Андрей Малахов выложил в своем инстаграме ответный видеоролик, в котором при свечах лежит с женой в ванне и отвечает по телефону.
Газета.Ru 15:00
Фигурное катание
Щербакова победила на турнире в Италии, опередив Туктамышеву
Хорошие новости 14:56
Происшествия
На Алтае произошло сильное землетрясение
В пресс-службе МЧС республики Алтай сообщили, что 13 сентября в 11:15 по местному времени в 30 километрах от села Акташ было зафиксировано землетрясение магнитудой 5,3.
Московский Комсомолец вчера в 02:45
Происшествия
В пожаре на юго-западе Москвы погиб человек
Вести.Ru 14:46
Экономика
Силуанов рассказал о новой системе добровольных пенсионных накоплений
Разработанная Минфином России новая система добровольных пенсионных накоплений с рабочим названием "гарантированный пенсионный продукт" не предполагает автоматического включения граждан в нее, сообщил первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов на пресс-конференции в рамках Московского финансового форума.
РИА Новости 12 сентября в 12:34
Происшествия
Волки напали на трех человек в Крыму
Газета.Ru 10:11
Космос
Крымский астроном впервые в мире открыл межзвездную комету
Астроном с Крымского полуострова Геннадий Борисов впервые в мире открыл межзвездную ракету.
ТК Звезда 14:43
Футбол
«Бавария» и «Лейпциг» сыграли вничью
Спорт-Экспресс 14:23
Политика
Посла России вызвали в МИД Чехии из-за слов Мединского
Российского посла Александра Змеевского вызвали в МИД Чехии, где ему выразили протест из-за «оскорбительных заявлений» члена российского правительства в адрес главы столичного района Прага-6 Ондржея Коларжа из-за переноса памятника маршалу Ивану Коневу, сообщается на сайте министерства.
РБК вчера в 10:10
Политика
МИД Украины выступил против амнистии в Донбассе
Подписанные Украиной Минские соглашения требуют от Киева принятия закона об амнистии для участвовавших в конфликте на стороне самопровозглашенных республик лиц, изменение Конституции, в которой будут прописаны особый статус Донецкой и Луганской областей и их право на языковое самоопределение, восстановление социально-экономических связей с не подконтрольными Киеву территориями и ряд других мер.
РИА Новости 14:55
Религия
РПЦ опровергла слухи о зарплате священников в 1 млн рублей
В Русской православной церкви заявили, что слухи о зарплате ее священников в размере 1 млн рублей противоречат действительности.
Газета.Ru 14:41
Общество
Синоптики назвали сроки возвращения тепла в Москву
Как сообщали синоптики, в Центральной России, в том числе в Москве, на выходных 14 и 15 сентября ожидается резкое похолодание.
РБК 03:58
Здоровье
Эксперты определили 6 опасных привычек, связанных с появлением рака
После проведенных (на животных) экспериментов учеными был сделан вывод, что злоупотребление сахаром в несколько раз увеличивает вероятность развития рака молочной железы.
MedikForum.ru вчера в 14:01
Футбол
«Локомотив» одержал победу над «Сочи»
Московский "Локомотив" одержал победу в матче девятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) над футбольным клубом "Сочи".
Газета.Ru 14:07
Армия и оружие
NI назвал российское оружие, способное «покорить весь мир»
Российская торпеда "Шквал", способная развивать скорость до 370 км/ч, поразила экспертов американского издания NI, которые отметили ее особенные характеристики.
Газета.Ru 14:39
Космос
Высоту орбиты МКС увеличат на километр
Последний раз коррекция орбиты МКС проводилась 15 августа этого года в два этапа с помощью двигателей грузового корабля «Прогресс МС-12», после чего высота орбиты станции увеличилась на 2,1 километра и составила 415,5 километра.
ТК Звезда вчера в 18:10
Музыка
Noize MC вызвал Шнурова на дуэль
Портал Субкультура вчера в 13:53