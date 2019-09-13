Экономика

Molnet.ruMolnet.ruВпервые за несколько лет будет проиндексирован материнский капитал

На 3,8% Правительство РФ проиндексирует материнский капитал в 2020 году. Выплата увеличится до 466 тыс. 617 рублей. Об этом рассказала вице-премьер Татьяна Голикова, сообщает издание "Банки сегодня".
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Материнский капитал в 2020 году будет увеличен

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Размер материнского капитала в 2020 году увеличится до 466 тысяч рублей

РИА Новостивчера в 05:06

Материнский капитал увеличат в 2020 году до 466,6 тыс. рублей

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Правительство индексирует маткапитал впервые за пять лет

Ведомостивчера в 09:20

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Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 16:02, Вашингтон
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В пресс-службе МЧС республики Алтай сообщили, что 13 сентября в 11:15 по местному времени в 30 километрах от села Акташ было зафиксировано землетрясение магнитудой 5,3.
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Татьяна Голикова
Российский экономист
Российский государственный деятель, экономист. Заместитель председателя Правительства Российской Федерации по вопросам социальной политики с 18 мая 2018 года. Декан факультета государственного управления и финансового контроля Финансового университета при Правительстве РФ.
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