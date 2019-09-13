Экономика

Lenta.ruLenta.ruВ России увеличат материнский капитал

В России с 2020 года увеличат материнский капитал до 466,6 тысячи рублей. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова на заседании трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений при правительстве России, передает ТАСС.
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Размер материнского капитала в 2020 году увеличится до 466 тысяч рублей

РИА Новости05:06

Материнский капитал увеличат в 2020 году до 466,6 тыс. рублей

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В Совфеде прокомментировали индексацию маткапитала в 2020 году

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Голикова анонсировала увеличение маткапитала

Вести.Ru05:06

В России увеличат материнский капитал

Lenta.ru07:47
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Назван самый убыточный фильм в истории Голливуда

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Toyota снизила стоимость кроссовера Toyota RAV4

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По меньшей мере два человек умерли в испанском автономном сообществе Кастилия-Ла-Манча в результате сильных ливней.
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Останки пропавшего 22 года назад мужчины нашли с помощью Google Earth

Останки жителя американского штата Флорида, пропавшего без вести 22 года назад, были случайно обнаружены с помощью сервиса Google Earth одним из бывших жителей штата, имя которого не называется.
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Песни Queen и Nirvana вошли в школьную программу

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Актриса, светская львица, журналистка Ксения Собчак, сегодня вышедшая замуж за режиссёра Константина Богомолов, станет новой ведущей ток-шоу Первого канала "Пусть говорят".
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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш создал комиссию из трех человек по расследованию авиаударов в провинции Идлиб в Сирии, которая заработает 30 сентября.
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Тульский «Арсенал» сегодня сыграет с «Зенитом»

Местный "Зенит" сыграет с тульским "Арсеналом".
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Дочь Осина сыграет Юлию Началову в фильме «Буду рядом»

Юлию в подростковом возрасте сыграет Настя Годунова - внебрачная дочь Евгения Осина.
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Шоу-бизнес

Ксения Собчак показала первое фото в свадебном платье

Телеведущая Ксения Собчак показала подписчикам в инстаграме свое свадебное платье, которое ей предоставил салон нарядов для торжественных мероприятий.
Газета.Ru 06:28
Экономика

Греф призвал готовиться к новым кризисам из-за цены на нефть

Экс-министр экономического развития России, глава Сбербанка Герман Греф призвал готовиться к новым кризисам из-за падения цен на нефть ниже $40, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 08:53
Здоровье

Правительство Новгородской области прокомментировало забастовку врачей

Ранее в пятницу, 13 сентября, врачи четырех отделений ОДКБ объявили итальянскую забастовку, о чем сообщил независимый профсоюз медицинских работников «Альянс врачей».
Известия 09:00
Футбол

Уткин призвал освободить друга Кокорина и Мамаева из тюрьмы

Известный журналист Василий Уткин призвал освободить Виталия Протасовицкого друга Александра Кокорина и Павла Мамаева из тюрьмы.
Vprognoze.ru 09:12
Спорт

Пловчиху в США лишили победы из-за слишком открытого купальника

На чемпионате по плаванию на Аляске судьи лишили победы британку Брекинн Уиллис из-за слишком открытого купальника.
Известия 05:33
Кино

HBO снимет приквел «Игры престолов» о Таргариенах и драконах

Действие приквела развернется за 300 лет до событий оригинального сериала и расскажет о закате дома Таргариенов.
РБК 07:35
Политика

WSJ: утверждения о вывозе США агента из России могут быть выгодны ФБР

Утверждения об операции по якобы имевшему место вывозу спецслужбами США своего агента из России в 2017 году могут тиражироваться в СМИ в интересах ФБР.
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ИИ Google начали использовать для диагностики кожных заболеваний

Исследователи отметили, что 1,9 миллиарда человек во всем мире страдают от кожных заболеваний.
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Оператор OPAL начал реализацию решения германского регулятора

OPAL Gastransport GmbH запустила меры, необходимые для реализации решения Федерального сетевого агентства по OPAL и ограничения "Газпрома" в использовании транзитных мощностей газопровода.
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Михаил Кузнецов стал главой исполкома ОНФ

Центральный штаб "Общероссийского народного фронта" (ОНФ) единогласно проголосовал за назначение главой исполкома движения Михаила Кузнецова, передает корреспондент "Ъ".
Коммерсантъ 12:29
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Ученые рассказали, чем «запивать» еду, чтобы спастись от рака

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Грузовик снёс пешеходный мост в Подмосковье

Грузовик снёс пешеходный мост на трассе А107 в Московской области, сообщает телеканал «360». Инцидент произошёл недалеко от города Селятино.
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«Ъ» ознакомился с проектом ВЭБ по модернизации городского транспорта

ВЭБ.РФ предложил обновить городской транспорт в России на средства из Фонда национального благосостояния, сообщает в пятницу газета "Коммерсантъ", ознакомившаяся с проектом.
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Гвардиола: «Ляпорт выбыл на пять-шесть месяцев»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал о сроках восстановления защитника Эмерика Ляпорта.
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Выявлена важная роль костного мозга для зачатия

Ученые из Йельского университета обнаружили важную роль стволовых клеток костного мозга женщины для зачатия.
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Правительство признало невозможным отмену восьмичасового рабочего дня

Чуйченко отметил, что восьмичасовой рабочий день и его регулирование относится к Трудовому кодексу.
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В Киеве состоялся финал конкурса «Мисс Украина-2019»

Финал конкурса красоты "Мисс Украина - 2019" прошёл в Киеве 12 сентября.
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Лондон попросил снять ограничения на судоходство в Керченском проливе

Ограничения России на проход судов через Керченский пролив должны быть отменены, поскольку не преследуют никакой цели, кроме дестабилизации ситуации на Украине.
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Татьяна Голикова
Российский экономист
Российский государственный деятель, экономист. Заместитель председателя Правительства Российской Федерации по вопросам социальной политики с 18 мая 2018 года. Декан факультета государственного управления и финансового контроля Финансового университета при Правительстве РФ.
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