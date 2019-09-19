Известно, что за этот год денежная помощь составляла 453 тысячи рублей. На 2020 было принято решение повысить материнский капитал на 3,8%, что в сумме составляет 466 тысяч рублей. Всего в бюджете для этой цели определили 316 миллиардов рублей.

Материнский капитал увеличат до 466 тысяч рублей в 2020 году

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