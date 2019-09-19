Экономика
Дни24Материнский капитал увеличат до 466 тысяч рублей в 2020 году
Известно, что за этот год денежная помощь составляла 453 тысячи рублей. На 2020 было принято решение повысить материнский капитал на 3,8%, что в сумме составляет 466 тысяч рублей. Всего в бюджете для этой цели определили 316 миллиардов рублей.
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Автоматически обработаны 7003 источника, обновлено в 15:40, Вашингтон
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Как заявил глава «Газпрома» Алексей Миллер, Россия готова временно продлить действующий контракт по транзиту газа в Европу через Украину, если киевские власти успеют к 2020 году создать газотранспортного оператора в соответствии с третьим энергопакетом ЕС.
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Происшествия
Директора ФБК Ивана Жданова арестовали на 8 суток
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Ведомости 14:04
Происшествия
В Грозном загорелся торговый центр
В центре Грозного загорелся крупный торгово-развлекательный центр "Гранд Парк". Пожар начался в магазине на первом этаже.
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«Краснодар» проиграл «Базелю» в матче Лиги Европы
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Коммерсантъ 14:58
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Gazeta.SPb 05:47
Армия и оружие
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Военное дело 05:40
Футбол
Киевское «Динамо» одержало победу над «Мальме» в матче Лиги Европы
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Газета.Ru 15:00
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Шварценеггер обратился к Сталлоне с ножом
На видео Шварценеггер показал нож, который для него подписал Сталлоне.
Газета.Ru 13:35
Наука
Назван фрукт, который замедляет процесс старения
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Газета DAILY 17 сентября в 14:51
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Сбербанк снизил ставки по вкладам
Банк снизил ставки и на вклад "Пополняй" - максимальная ставка по рублевым вкладам уменьшилась до 4,6% с 4,7%. Такие условия можно получить при открытии вклада на 6-12 месяцев на сумму от 400 тысяч рублей.
РИА Новости 07:57
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КХЛ. Питерский СКА в Москве переиграл «Динамо»
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Вести.Ru 15:25
Шоу-бизнес
Паулина Андреева и Федор Бондарчук поженились
Пожелания продюсер «Нелюбви» и «Левиафана», «9 роты» и «Сталинграда» сопроводил фотографией молодоженов с кинофестиваля «Кинотавр».
Sunmag.me вчера в 11:56
Космос
Крымский астроном рассказал об открытии первой межзвездной кометы
Астроном-любитель из Крыма, сотрудник астрономического научного центра открыл уникальную межзвездную комету C/2019 Q4 (Borisov) 30 августа.
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Космос
«Роскосмос» выяснил причины появления отверстия в корпусе «Союза»
Сам отсек сгорел при схождении корабля.
Телеканал Санкт-Петербург вчера в 09:50
Общество
«Очень эмоционально и жестко»: Лукашенко устроил разнос
Стало известно о личном вмешательстве президента Белоруссии Александра Лукашенко в скандал с увольнением преподавательницы одной из школ Гомеля.
Дни.ру 06:28
Экономика
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Прогноз роста мировой экономики в 2019 году организация снизила до 2,9% с ожидаемых 3,2% Прогноз на 2020 год был также снижен -- на 0,4 п.п. по сравнению с майской оценкой, до 3%.
Коммерсантъ 07:00
Происшествия
Глава Росгвардии прокомментировал приговор Павлу Устинову
RT на русском 06:59
Технологии
Минкомсвязи разрешило Tele2 продолжить эксперимент с eSim
Изначально в ходе теста Tele2 хотела проверить технологию eSim на широкой линейке устройств, проанализировать, как она будет работать параллельно с обычными sim-картами других операторов, и выяснить, какие регуляторные вопросы могут возникнуть при массовом внедрении eSim, перечислял представитель оператора.
Ведомости 13:43
Футбол
Лудогорец — ЦСКА 0:1 (Перерыв)
Защитник московского ЦСКА Игорь Дивеев на 11-й минуте матча первого тура группового этапа Лиги Европы против болгарского «Лудогорца» открыл счет – 1:0. Эта игра проходит в городе Разград на «Лудогорец-Арене».
ProstoProSport 15:17
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Барановскую застали за поцелуями с солистом «Иванушек»
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Московский Комсомолец 04:41
Армия и оружие
Эр-Рияд показал обломки атаковавших месторождения дронов
В Саудовской Аравии показали обломки беспилотников и хвостовые части ракет, которые атаковали в субботу, 14 сентября, государственные нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ).
Газета.Ru вчера в 14:50
Авто
На заводе Haval под Тулой выпустили первые Haval F7x
Как сообщили в СМИ, на территории предприятия заметили два купеобразных кроссовера, выполненных в черном и белом цвете.
Tvoe-avto.com 17 сентября в 15:43
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Полицейский расстрелял коллег при задержании за взятку в Москве
Возле станции метро «Рязанский проспект» в Москве сотрудник УВД на Московском метрополитене расстрелял своих коллег, сообщает 18 сентября телеканал РЕН ТВ.
Известия вчера в 12:03
Шоу-бизнес
Пиар-директор Заворотнюк рассказала об улучшении состояния актрисы
Пиар-директор Анастасии Заворотнюк Марина Потапова рассказала близким друзьям актрисы о ее состоянии.
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Политика
Путин повысил зарплаты госслужащим
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Политика
США выдали визу президенту Ирана для участия в Генассамблее ООН
«Власти США выдали президенту Ирана Хасану Роухани и министру иностранных дел этой страны Джаваду Зарифу визы для посещения предстоящей сессии Генеральной Ассамблеи ООН, которая пройдет в Нью-Йорке на следующей неделе», — цитирует его ТАСС.
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Российская разведка собирает данные об атаке дронов на саудовские НПЗ
Служба внешней разведки России собирает данные о том, кто может быть причастен к атаке на нефтеперерабатывающие заводы в Саудовской Аравии.
RT на русском 15:10