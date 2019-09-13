На 3,8% Правительство РФ проиндексирует материнский капитал в 2020 году. Выплата увеличится до 466 тыс. 617 рублей. Об этом рассказала вице-премьер Татьяна Голикова, сообщает издание "Банки сегодня".

Впервые за несколько лет будет проиндексирован материнский капитал

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