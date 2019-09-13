Экономика
Комсомольская правдаМатеринский капитал увеличат впервые за пять лет
По словам Голиковой, в следующем году можно будет получить 466,6 тысяч, то есть прибавка составит больше 13 тысяч. Последний раз правительство пересматривало сумму материнского капитала в 2015.
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