Экономика

Комсомольская правдаКомсомольская правдаМатеринский капитал увеличат впервые за пять лет

По словам Голиковой, в следующем году можно будет получить 466,6 тысяч, то есть прибавка составит больше 13 тысяч. Последний раз правительство пересматривало сумму материнского капитала в 2015.
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Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 17:59, Вашингтон
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Российский государственный деятель, экономист. Заместитель председателя Правительства Российской Федерации по вопросам социальной политики с 18 мая 2018 года. Декан факультета государственного управления и финансового контроля Финансового университета при Правительстве РФ.
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