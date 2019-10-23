Экономика
Якутия 24Материнский капитал увеличится до 466 617 рублей в 2020 году
В бюджете ПФР на 2020-2022 годы предполагается увеличение материнского капитала впервые с 2015 года на 3% в 2020 году (до 466617 рублей) и в последующие два года — на 4%.
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Армия и оружие
Переброшенные из Сирии в Ирак военные США покинут страну через месяц
Министр обороны Ирака Наджах аш-Шамари заявил, что американские военнослужащие, передислоцированные из северо-восточных районов Сирии, покинут иракскую территорию в течение четырех недель.
Известия 06:55
Футбол
Португалия обошла Россию в таблице коэффициентов УЕФА
Обойти Россию в таблице коэффициентов УЕФА удалось Португалии, единственный представитель которой в Лиге чемпионов, «Бенфика», свой поединок третьего тура группового раунда с французским «Лионом» выиграл.
RT на русском 18:02
Общество
Картину из музея в Грозном обнаружили на выставке в Третьяковке
На выставке в Третьяковке, посвященной 175-летию со дня рождения художника Василия Поленова, обнаружили картину из Национального музея Чеченской республике в Грозном.
РЕН ТВ 08:08
Происшествия
В Костроме БМД протаранила легковушку
Через несколько секунд БМД заносит, и она врезается в стоявшую в ожидании зеленого сигнала машину.
РИА Новости 13:20
Политика
Сноуден рассказал, как оказался в ловушке в России
Эдвард Сноуден сообщил, что длительное время подвергал критике российское правительство. Он рассказал, что критиковал и президента РФ.
Коммерсантъ 17:39
Армия и оружие
В Донбассе скончался боевик, участвовавший в обстрелах мирных жителей
В среду, 23 октября, в Донбассе скончался артиллерист Национальной гвардии Украины Антыков.
ИА Новороссия 16:20
Футбол
Матвеев: «Травмы мешают показать свои лучшие стороны»
Главный тренер «Краснодара» Сергей Матвеев пообщался с журналистами перед игрой Лиги Европы против «Трабзонспора».
Евро-футбол.ру 17:36
Политика
«Азов» ответил на подозрения американских политиков в терроризме
Украинская праворадикальная организация «Азов» ответила на предложение членов палаты представителей США внести ее в список террористических организаций.
Lenta.ru 21 октября в 14:52
Политика
Путин объявил о списании $20 млрд долгов странам Африки
«В рамках инициативы по оказанию помощи беднейшим странам с большой задолженностью списали африканским странам долг на сумму более $20 млрд», — сказал тогда Путин.
РБК 05:29
Экономика
Глава ПФР оценил расходы на индексацию пенсий работающим пенсионерам
Чтобы возобновить индексацию пенсий работающим пенсионерам в 2020 году, нужно 368 миллиардов рублей, сообщил глава Пенсионного фонда Антон Дроздов в Госдуме.
Российская газета 10:38
Футбол
Александр Бубнов: «Осторожно, вас обманывают!»
Постоянный эксперт Sportbox.ru и Mathctv.ru Александр Бубнов сделал заявление в связи участившейся публикацией в интернете фейковых комментариев от его имени.
Sportbox.RU 09:05
Общество
Эксперт оценил наряд супруги Зеленского на церемонии в Японии
Супруга президента Украины Елена Зеленская, присутствовавшая на церемонии интронизации императора Японии Нарухито в платье жёлтого цвета, не нарушала никаких традиций, полагает профессор Школы актуальных гуманитарных исследований РАНХиГС, историк-японист Александр Мещеряков.
RT на русском 05:33
Музыка
Селена Гомес выпустила песню о Джастине Бибере
Американская певица Селена Гомес выпустила новый сингл, который войдёт в её грядущий альбом.
News.ru 03:49
Армия и оружие
Шойгу провел переговоры с главкомом «Сирийских демократических сил»
Министр обороны России и генерал армии Сергей Шойгу провел переговоры по видеосвязи с главнокомандующим «Сирийскими демократическими силами» Мазлумом Абдо.
Коммерсантъ 16:25
Интернет
В WhatsApp появилась новая важная функция
В новой версии приложения для Android появились некоторые настройки, которые сделают чат более безопасным.
Astera вчера в 11:32
Космос
Virgin Galactic расширяет возможности нового корабля SpaceShipTwo
В настоящее время у компании есть один космический корабль SpaceShipTwo, который называется VSS Unity, который выполнил два испытательных полета в суборбитальное пространство.
AstroNews.ru 13:13
Футбол
«Барселона» победила «Славию» в Лиге Чемпионов
Свободная Пресса 17:04
Шоу-бизнес
Ани Лорак для съемок клипа нарисовала себе пресс
Певица улетела на Сицилию на съемки клипа. Ани Лорак разместила в блоге свежее фото. "Это будет красиво!", - гласит подпись к публикации.
Комсомольская правда 10:00
Политика
WikiLeaks подверг сомнениям выводы ОЗХО по химатаке в Сирии
Портал WikiLeaks опубликовал доклад, который ставит под сомнение расследование Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) инцидента с возможным применением химического оружия в сирийском городе Дума 7 апреля 2018 года.
Аргументы и Факты 09:24
Футбол
Сергей Семак признал победу «Лейпцига» заслуженной
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак признал победу "Лейпцига" заслуженной.
Вести.Ru 15:41
Здоровье
Почти 5 тысяч москвичек прошли бесплатное обследование груди
Более 4,9 тысячи москвичек прошли бесплатное обследование груди за первые выходные с начала акции, приуроченной к Всемирному дню борьбы против рака молочной железы, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Москва 24 00:34
Авто
Новый Land Rover Defender: все его главные особенности
За последние год-полтора большинство заслуженных вездеходов сменили поколения: за сравнительно короткий промежуток мы увидели новые Suzuki Jimny, Jeep Wrangler, Mercedes-Benz G-класса.
За рулем 09:15
Общество
Елену Малышеву госпитализировали
Телеведущая призналась, что впервые в жизни у нее был гипертонический криз. Врачи сумели снизить давление, но Малышеву увезли в больницу.
Москва 24 01:47
Политика
Зеленский надеется на скорую встречу «нормандской четверки»
Украинский президент Владимир Зеленский во время встречи с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером отметил, что Украина выполнила свою часть условий для возобновления работы "нормандской четверки".
Народные новости 01:50
Армия и оружие
СМИ признали превосходство «Арматы» над немецким «Леопардом-2»
Новый российский танк Т-14 "Армата" с пушкой калибра 125 миллиметров превосходит по нескольким показателям немецкий танк "Леопард-2", сообщает Die Welt.
Pravda.Ru вчера в 04:22
Шоу-бизнес
Ксения Собчак вырвала у Ольги Бузовой победу в номинации «Прорыв года»
Ксения Собчак вырвала победу у Ольги Бузовой в номинации «Прорыв года» на вручении 10-й ежегодной премии журнала Moda Topical, которое состоялось в Москве 22 октября.
Пятый канал 09:29
Спорт
Российская сборная вновь не сможет полноценно участвовать в Олимпиаде
Как говорит генеральный директор Российской национальной антидопинговой организации (Русада) Юрий Ганус, Олимпийская сборная России скорее всего не сможет полноценно участвовать в Летних олимпийских играх в Токио 2020 года.
Новые Известия 16:56