Экономика

Якутия 24Якутия 24Материнский капитал увеличится до 466 617 рублей в 2020 году

В бюджете ПФР на 2020-2022 годы предполагается увеличение материнского капитала впервые с 2015 года на 3% в 2020 году (до 466617 рублей) и в последующие два года — на 4%.
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АМИТЕЛ08:10

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Парламентская газета08:09

Специалисты сахалинского пенсионного фонда ответят про материнский капитал

Сахалин.Инфо18:16
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Автоматически обработано 7047 источников, обновлено в 18:26, Ашберн
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