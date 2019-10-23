В бюджете ПФР на 2020-2022 годы предполагается увеличение материнского капитала впервые с 2015 года на 3% в 2020 году (до 466617 рублей) и в последующие два года — на 4%.

Материнский капитал увеличится до 466 617 рублей в 2020 году

Армия и оружие Переброшенные из Сирии в Ирак военные США покинут страну через месяц Министр обороны Ирака Наджах аш-Шамари заявил, что американские военнослужащие, передислоцированные из северо-восточных районов Сирии, покинут иракскую территорию в течение четырех недель.

Футбол Португалия обошла Россию в таблице коэффициентов УЕФА Обойти Россию в таблице коэффициентов УЕФА удалось Португалии, единственный представитель которой в Лиге чемпионов, «Бенфика», свой поединок третьего тура группового раунда с французским «Лионом» выиграл.

Общество Картину из музея в Грозном обнаружили на выставке в Третьяковке На выставке в Третьяковке, посвященной 175-летию со дня рождения художника Василия Поленова, обнаружили картину из Национального музея Чеченской республике в Грозном.

Происшествия В Костроме БМД протаранила легковушку Через несколько секунд БМД заносит, и она врезается в стоявшую в ожидании зеленого сигнала машину.

Политика Сноуден рассказал, как оказался в ловушке в России Эдвард Сноуден сообщил, что длительное время подвергал критике российское правительство. Он рассказал, что критиковал и президента РФ.

Футбол Матвеев: «Травмы мешают показать свои лучшие стороны» Главный тренер «Краснодара» Сергей Матвеев пообщался с журналистами перед игрой Лиги Европы против «Трабзонспора».

Политика «Азов» ответил на подозрения американских политиков в терроризме Украинская праворадикальная организация «Азов» ответила на предложение членов палаты представителей США внести ее в список террористических организаций.

Политика Путин объявил о списании $20 млрд долгов странам Африки «В рамках инициативы по оказанию помощи беднейшим странам с большой задолженностью списали африканским странам долг на сумму более $20 млрд», — сказал тогда Путин.

Экономика Глава ПФР оценил расходы на индексацию пенсий работающим пенсионерам Чтобы возобновить индексацию пенсий работающим пенсионерам в 2020 году, нужно 368 миллиардов рублей, сообщил глава Пенсионного фонда Антон Дроздов в Госдуме.

Футбол Александр Бубнов: «Осторожно, вас обманывают!» Постоянный эксперт Sportbox.ru и Mathctv.ru Александр Бубнов сделал заявление в связи участившейся публикацией в интернете фейковых комментариев от его имени.

Общество Эксперт оценил наряд супруги Зеленского на церемонии в Японии Супруга президента Украины Елена Зеленская, присутствовавшая на церемонии интронизации императора Японии Нарухито в платье жёлтого цвета, не нарушала никаких традиций, полагает профессор Школы актуальных гуманитарных исследований РАНХиГС, историк-японист Александр Мещеряков.

Музыка Селена Гомес выпустила песню о Джастине Бибере Американская певица Селена Гомес выпустила новый сингл, который войдёт в её грядущий альбом.

Армия и оружие Шойгу провел переговоры с главкомом «Сирийских демократических сил» Министр обороны России и генерал армии Сергей Шойгу провел переговоры по видеосвязи с главнокомандующим «Сирийскими демократическими силами» Мазлумом Абдо.

Интернет В WhatsApp появилась новая важная функция В новой версии приложения для Android появились некоторые настройки, которые сделают чат более безопасным.

Космос Virgin Galactic расширяет возможности нового корабля SpaceShipTwo В настоящее время у компании есть один космический корабль SpaceShipTwo, который называется VSS Unity, который выполнил два испытательных полета в суборбитальное пространство.

Шоу-бизнес Ани Лорак для съемок клипа нарисовала себе пресс Певица улетела на Сицилию на съемки клипа. Ани Лорак разместила в блоге свежее фото. "Это будет красиво!", - гласит подпись к публикации.

Политика WikiLeaks подверг сомнениям выводы ОЗХО по химатаке в Сирии Портал WikiLeaks опубликовал доклад, который ставит под сомнение расследование Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) инцидента с возможным применением химического оружия в сирийском городе Дума 7 апреля 2018 года.

Здоровье Почти 5 тысяч москвичек прошли бесплатное обследование груди Более 4,9 тысячи москвичек прошли бесплатное обследование груди за первые выходные с начала акции, приуроченной к Всемирному дню борьбы против рака молочной железы, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Авто Новый Land Rover Defender: все его главные особенности За последние год-полтора большинство заслуженных вездеходов сменили поколения: за сравнительно короткий промежуток мы увидели новые Suzuki Jimny, Jeep Wrangler, Mercedes-Benz G-класса.

Общество Елену Малышеву госпитализировали Телеведущая призналась, что впервые в жизни у нее был гипертонический криз. Врачи сумели снизить давление, но Малышеву увезли в больницу.

Политика Зеленский надеется на скорую встречу «нормандской четверки» Украинский президент Владимир Зеленский во время встречи с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером отметил, что Украина выполнила свою часть условий для возобновления работы "нормандской четверки".

Армия и оружие СМИ признали превосходство «Арматы» над немецким «Леопардом-2» Новый российский танк Т-14 "Армата" с пушкой калибра 125 миллиметров превосходит по нескольким показателям немецкий танк "Леопард-2", сообщает Die Welt.

Шоу-бизнес Ксения Собчак вырвала у Ольги Бузовой победу в номинации «Прорыв года» Ксения Собчак вырвала победу у Ольги Бузовой в номинации «Прорыв года» на вручении 10-й ежегодной премии журнала Moda Topical, которое состоялось в Москве 22 октября.