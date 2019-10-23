Экономика
Якутия 24Материнский капитал увеличится до 466 617 рублей в 2020 году
В бюджете ПФР на 2020-2022 годы предполагается увеличение материнского капитала впервые с 2015 года на 3% в 2020 году (до 466617 рублей) и в последующие два года — на 4%.
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В Госдуме заявили о том, что отмена материнского капитала ударит по демографии
Накануне.Ruвчера в 08:02
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После огласки секретной информации бывший агент уехал из США, запросив сразу у нескольких стран убежище, в том числе у России.
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Позицию Минфина насчет приватизации на форуме высказал именно Моисеев, сообщил РБК экономист одной из иностранных консалтинговых компаний и подтвердила модератор панельной сессии, экономист «Ренессанс Капитала» по России и СНГ Софья Донец.
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Чемпионат мира по пляжному футболу пройдет в России
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Сбербанк не подтверждает информацию ряда СМИ о продаже злоумышленниками в интернете базы данных клиентов кредитного учреждения, передаёт ТАСС.
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На Урале уволенную из-за откровенных фото педагога вызвали на допрос
Уволенная из-за откровенных фотографий 20-летней давности тренер юношеского центра в Магнитогорске сообщила о продолжении преследований.
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Дочь модельера Валентина Юдашкина представила новую коллекцию детской одежды Yudashkin Kids.
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Депутаты Зеленского идут на «публичный полиграф»
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Российская телеведущая, актриса и певица Ольга Бузова, входящая в топ самых молодых миллионеров отечественного шоу-бизнеса, приобрела элитную квартиру в Москве.
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Протестное обращение Нота протеста уже поступила в МИД и в ближайшее время будет передана по дипломатическим каналам армянской стороне, рассказал источник РИА Новости, знакомый с ситуацией.
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Три человека стали жертвами пожара в двухэтажном здании на Морском кладбище во Владивостоке.