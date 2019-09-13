Экономика

Журналистская правдаЖурналистская правдаМатеринский капитал увеличится до 466 тысяч рублей в 2020 году

Заместитель председателя российского правительства по вопросам социальной политики Татьяна Голикова заявила, что со следующего года размер материнского капитала увеличится на 3,8% и составит 466 тысяч рублей.
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Материнский капитал в 2020 году будет увеличен

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Российский государственный деятель, экономист. Заместитель председателя Правительства Российской Федерации по вопросам социальной политики с 18 мая 2018 года. Декан факультета государственного управления и финансового контроля Финансового университета при Правительстве РФ.
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